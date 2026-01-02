Najjednoduchší spôsob čistenia mikrovlnky. Nečistoty zmiznú takmer samy

Mikrovlnná rúra patrí medzi spotrebiče, ktoré používame takmer denne. Práve preto by sme jej čisteniu mali venovať pravidelnú pozornosť. V praxi sa však často stáva, že mikrovlnku umývame až vtedy, keď je viditeľne znečistená alebo keď sa v nej niečo vyleje. Dôvod je jednoduchý – klasické čistenie zaschnutých zvyškov jedla býva zdĺhavé a nepríjemné.
Dobrou správou je, že existuje jednoduchý a overený spôsob, ako mikrovlnnú rúru vyčistiť rýchlo, bez drhnutia a bez agresívnych čistiacich prostriedkov.
Prečo je pravidelné čistenie mikrovlnky dôležité
Pri ohreve jedál sa v mikrovlnnej rúre usádzajú mastnota, zvyšky potravín a výpary. Ak sa vnútro spotrebiča nečistí pravidelne, nečistoty sa postupne pripaľujú, vzniká nepríjemný zápach a zhoršuje sa hygiena pri ďalšom ohreve jedla.
Hoci mikrovlnná rúra pri prevádzke produkuje teplo, samotný ohrev nezaručuje automatické zničenie všetkých mikroorganizmov, najmä ak ide len o krátke ohrievanie. Práve preto odborníci odporúčajú udržiavať vnútro mikrovlnky čisté a suché. Vo všeobecnosti sa odporúča ľahké čistenie aspoň raz týždenne, pri častom používaní aj častejšie.
Jednoduchý a overený spôsob čistenia pomocou pary
Ak doma nemáte mikrovlnku so samočistiacou funkciou, nemusíte sa obávať zdĺhavého drhnutia. Bežnú mikrovlnnú rúru dokážete vyčistiť pomocou pary, ktorá uvoľní zaschnuté nečistoty.
Budete potrebovať:
- stredne veľkú misku vhodnú do mikrovlnky
- teplú vodu
- jeden citrón (prípadne len čistú vodu)
Do misky nalejte vodu a pridajte niekoľko plátkov citróna. Misku vložte do mikrovlnnej rúry a zapnite ju na plný výkon približne na 5 minút. Po skončení ohrevu nechajte dvierka zatvorené ešte asi 10 minút.
Počas tohto času sa z vody vytvorí para, ktorá sa usadí na stenách mikrovlnky. Vlhkosť zmäkčí zaschnuté zvyšky jedla a mastnotu, vďaka čomu ich následne odstránite bez námahy.
Potom mikrovlnku otvorte a vnútro jednoducho utrite vlhkou handričkou alebo hubkou. Nezabudnite vybrať otočný tanier, utrieť priestor pod ním a samotný tanier umyť v dreze s bežným saponátom.
Ako udržať mikrovlnku čistú čo najdlhšie
Parné čistenie je ideálne v prípade, keď je mikrovlnka viac znečistená. Najlepšou prevenciou je však pravidelná starostlivosť, vďaka ktorej sa silné nečistoty vôbec nevytvoria.
Veľmi praktickým pomocníkom je ochranný poklop do mikrovlnky, ktorý zabraňuje rozstrekovaniu jedla počas ohrevu. Tým výrazne znížite množstvo mastnoty a zvyškov na stenách spotrebiča. Poklopy sú cenovo dostupné a ich používanie výrazne šetrí čas pri upratovaní.
Ani poklop však nezabráni vzniku pachov. Preto sa odporúča:
- raz týždenne vnútro mikrovlnky jemne utrieť vlhkou handričkou
- po každom použití nechať dvierka na chvíľu pootvorené, aby sa vnútro vyvetrаlo a vyschlo
Jednoduchá starostlivosť, lepšia hygiena
Pravidelné čistenie mikrovlnnej rúry neznamená veľa práce. Stačí niekoľko minút týždenne a jednoduchý parný trik s vodou a citrónom. Výsledkom bude čistejšia mikrovlnka, menej zápachu a hygienickejší ohrev jedál pre celú domácnosť.