Mop a vedro sú minulosťou. Čo dokáže podlahová umývačka, vás prekvapí

Tradičný mop a vedro s vodou patria už desaťročia medzi základných pomocníkov v domácnosti. V posledných rokoch sa však do popredia dostávajú moderné elektrické zariadenia – podlahové umývačky, ktoré dokážu upratovanie zjednodušiť a zrýchliť. Ich používanie rastie a čoraz viac domácností zvažuje, či sa im oplatí investícia do takejto techniky.
Čo je podlahová umývačka?
Podlahová umývačka (alebo tzv. mokrý vysávač) je zariadenie, ktoré kombinuje umývanie a odsávanie podlahy. Využíva valčeky alebo kefy, ktoré pri otáčaní uvoľňujú a zbierajú nečistoty. Zariadenie podlahu zároveň navlhčí čistou vodou alebo čistiacim roztokom a následne špinavú vodu nasaje späť do samostatnej nádrže.
Takýto systém znamená, že čistá a znečistená voda sa nemiešajú. V porovnaní s klasickým mopom je výhodou to, že podlaha sa čistí vždy čerstvou vodou, nie tou istou, ktorá sa v vedre opakovane používa.
Na trhu sú dostupné:
- káblové modely – zvyčajne výkonnejšie, s neobmedzenou prevádzkou, ale obmedzeným dosahom
- akumulátorové modely – umožňujú voľný pohyb, no výdrž závisí od kapacity batérie a doby nabíjania
Funkcie a rozdiely medzi modelmi
Podlahové umývačky sa odlišujú v technických detailoch podľa značky a modelu. Niektoré majú len základné funkcie, iné ponúkajú rozšírené možnosti, ako napríklad:
- samočistiaci režim – zariadenie si po použití prepláchne kefy
- parné čistenie – dostupné len pri niektorých prístrojoch
- senzory znečistenia – rozpoznajú, či je podlaha veľmi špinavá, a podľa toho prispôsobia intenzitu
- špeciálne úzke hlavice alebo kĺbové riešenia – uľahčia upratovanie pod nábytkom
Rozdiely sú aj v objeme nádrží, hlučnosti, hmotnosti či jednoduchosti údržby.
Na čo myslieť pri výbere
Pri kúpe je dobré zvážiť:
- Výdrž batérie alebo dĺžku kábla – aby ste vedeli, aký veľký priestor vyčistíte na jeden raz.
- Kapacitu nádrží – väčšie nádoby sa nemusia tak často vylievať, ale zvyšujú hmotnosť prístroja.
- Typ podlahy – nie všetky zariadenia sú vhodné na drevené parkety alebo citlivé povrchy. Výrobcovia vždy uvádzajú odporúčané typy podláh.
- Hlučnosť – tichší chod oceníte v menších bytoch alebo pri častom používaní.
- Údržbu – po každom použití je potrebné nádrž na špinavú vodu vyprázdniť a kefy prepláchnuť, aby sa v nich neusadzovali nečistoty.
Výhody a obmedzenia
Podlahové umývačky prinášajú oproti klasickému mopu viacero výhod:
- čistenie prebieha vždy čistou vodou
- podlaha zvyčajne rýchlejšie uschne
- šetria čas pri pravidelnom upratovaní
- odstraňujú viac nečistôt, čo ocenia rodiny s deťmi, alergici či majitelia domácich zvierat
Zároveň však treba počítať aj s ich nevýhodami:
- vyššia obstarávacia cena
- väčšia hmotnosť v porovnaní s mopom
- nutnosť nabíjania pri akumulátorových modeloch
- pravidelná údržba prístroja
Podlahové umývačky nenahradia úplne všetky spôsoby upratovania – klasický mop sa môže hodiť napríklad pri rýchlom zotretí menšej nehody alebo v prípade, že zariadenie nie je práve nabité. Faktom však je, že tieto moderné prístroje dokážu uľahčiť každodenné upratovanie, udržať podlahy hygienickejšie a šetriť čas. Aj preto si postupne nachádzajú miesto v čoraz väčšom počte domácností.