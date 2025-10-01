Modrá revolúcia v USA. Jednoduchý trik, ktorým policajti odhalia každého, kto prejde na červenú

Na niektorých križovatkách v Spojených štátoch si možno všimnúť novinku, ktorá sa na prvý pohľad javí ako drobnosť, no v praxi výrazne pomáha polícii. Ide o tzv. confirmation light – teda potvrdenie červenej. Toto malé modré svetielko je prepojené so semaforom a rozsvieti sa vždy v momente, keď hlavné svetlo ukazuje červenú.
Ako vyzerá a kde sa používa
Modré svetlá sú montované na vrcholy alebo zadné strany semaforov. Sú jasne viditeľné zo všetkých strán, takže ich dokáže spozorovať policajt aj vtedy, keď nestojí priamo pri križovatke. Tento systém sa využíva najmä v USA – napríklad na Floride alebo v Colorade, kde pomáha pri kontrole dodržiavania červenej.
Prečo vznikli?
Vodiči, ktorí prejdú na červenú, často tvrdia, že videli ešte oranžovú alebo že nestihli zastaviť. Policajti tak nemali vždy jednoduchý spôsob, ako jednoznačne dokázať priestupok. Modré svetlo tento problém rieši. Keď sa rozsvieti, znamená to, že hlavný semafor ukazuje červenú, a ak vodič v tom čase vojde do križovatky, porušenie pravidiel je jasné.
Výhody oproti kamerám
Na rozdiel od klasických kamerových systémov ide o lacnejšie a jednoduchšie riešenie. Svetlo nevyžaduje žiadny zložitý softvér, uchovávanie záznamov ani nákladnú údržbu. Policajtovi stačí vizuálne potvrdenie – modrá svieti = križovatka má červenú.
Bezpečnosť na križovatkách
Hoci sa tieto svetlá nepoužívajú všade, skúsenosti z miest, kde ich nainštalovali, ukazujú, že dokážu zvýšiť disciplínu vodičov. Mnohí si totiž uvedomujú, že policajt ich môže sledovať aj z diaľky, a preto menej riskujú prejazd na červenú.
Situácia v Európe
Momentálne neexistujú oficiálne informácie o tom, že by sa takéto svetlá plánovali zavádzať aj v európskych krajinách. U nás sa kontrola priestupkov stále rieši hlavne prostredníctvom kamier a radarov. Modré potvrdenie je zatiaľ špecifickým riešením, ktoré sa skúša v Spojených štátoch.
Modré potvrdenie na semafore nie je kamera ani nový signál pre vodičov. Je to jednoduchý spôsob, ako pomôcť polícii jasne určiť, že na križovatke svietila červená. Tento systém sa využíva v USA a vďaka svojej jednoduchosti a nízkym nákladom môže prispieť k lepšej bezpečnosti cestnej premávky.