Mnohonôžky sa sťahujú za teplom. Ako zabrániť, aby si našli cestu aj do vášho bytu?

Keď vonku klesajú teploty, prirodzene vyhľadávame útulné teplo našich domovov. Menej príjemnou správou však je, že podobné prostredie láka aj drobné živočíchy – medzi nimi aj mnohonôžky. Hoci sú pre človeka neškodné, vo väčších počtoch dokážu pôsobiť rušivo.
Ako odlíšiť mnohonôžku od stonožky
Ľudia si tieto dva druhy členovcov často mýlia, no rozdiel je zásadný:
- Stonožky (Chilopoda): každý článok tela má jeden pár nôh. Sú dravé a lovia hmyz či pavúky. Niektoré väčšie druhy môžu pri uštipnutí spôsobiť bolestivú reakciu, ale bežné európske stonožky pre človeka nepredstavujú vážne riziko.
- Mnohonôžky (Diplopoda): väčšina článkov tela nesie dva páry nôh. Neživia sa živočíšnou korisťou, ale najmä rozkladajúcim sa rastlinným materiálom, ako sú lístie, korienky či organický odpad. Sú pomalé, pasívne a úplne neškodné.
Prečo mnohonôžky prichádzajú k ľuďom
Mnohonôžky prirodzene žijú vo vlhkých úkrytoch – v pôde, pod kameňmi, v lístí či v komposte. Keď sa vonkajšie podmienky zhoršia (chlad, sucho), hľadajú nové miesto, kde je teplo a vlhko.
Do domácností sa dostávajú cez malé praskliny, škáry pri dverách či oknách, alebo netesnosti pri potrubí. V interiéri sa zdržiavajú najmä v pivniciach, kúpeľniach a na iných vlhkých miestach.
Dôležité je vedieť, že mnohonôžky vo vnútri spravidla neprežijú dlhodobo – suchý vzduch im nesvedčí a bez prirodzenej potravy väčšinou po niekoľkých dňoch uhynú.
Sú pre človeka alebo domáce zvieratá nebezpečné?
Nie. Mnohonôžky nie sú jedovaté a nehryzú. Nebezpečenstvo nehrozí ani nábytku či domácim zvieratám. Jediným problémom je, že pri ohrození môžu vylučovať špecifickú tekutinu so zápachom, ktorá môže podráždiť pokožku alebo zanechať škvrny na látkach.
Ako zabrániť ich výskytu
Najlepšou ochranou je prevencia. To znamená:
- Utesniť prístupové miesta – škáry, praskliny, netesnosti pri oknách a dverách.
- Odstrániť vlhkosť v okolí domu – nenechávať kopy lístia, kompost či mokré drevo hneď pri stenách.
- Dávať pozor na vlhké prostredie v byte – neponechávať dlho šupky zo zeleniny, neprelievať kvetináče, udržiavať suché kúpeľne.
Čo robiť, keď sú už vo vnútri
Ak si napriek opatreniam nájdu cestu dovnútra, chemické postreky zvyčajne nie sú potrebné. Mnohonôžky sa najlepšie odstraňujú:
- mechanicky – pomocou vysávača alebo jednoduchým pozbieraním
- nalákaním – na kúsky ovocia alebo zeleniny, ktoré ich prilákajú na jedno miesto, odkiaľ ich ľahko odstránite
Mnohonôžky sú prastaré tvory, ktoré zohrávajú v prírode dôležitú úlohu pri rozklade organickej hmoty. V našich domovoch nám však príjemné nie sú. Netreba sa ich báť – človeku ani zvieratám neškodia. Najdôležitejšia je prevencia: udržiavať domácnosť suchú, čistú a dobre utesnenú. A ak sa predsa objavia, stačí ich mechanicky odstrániť – žiadny dôvod na paniku.