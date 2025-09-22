Milujete chipsy? Pozrite sa, čo do nich výrobcovia naozaj dávajú

Mnohí ľudia si občas radi doprajú misku chipsov k filmu či na posedení s priateľmi. Je to rýchla a chutná maškrta, no treba vedieť, že nie všetky chipsy sú vyrábané rovnakým spôsobom. Aj keď na prvý pohľad vyzerajú podobne, zloženie môže byť výrazne odlišné.

Chipsy a ich miesto medzi spracovanými potravinami

Zemiakové lupienky sa radia medzi spracované potraviny, pretože prechádzajú tepelnou a technologickou úpravou – zemiaky sa nakrájajú na tenké plátky, vyprážajú alebo pečú a solia. Pokiaľ obsahujú len zemiaky, olej a soľ, ide o relatívne jednoduchý produkt.

Na trhu sú však aj také druhy, ktoré sa nevyrábajú z plátkov zemiakov, ale zo zemiakovej alebo kukuričnej múčky. Tie sa najprv spracujú na cesto, následne formujú do rôznych tvarov, smažia a dochucujú. Výsledkom je snack, ktorý už má so samotným zemiakom menej spoločné. Typickým príkladom sú tvarované lupienky, ktoré vznikajú extrúziou.

Čo všetko môžu chipsy obsahovať

  • Klasické zemiakové chipsy – obsahujú tri hlavné zložky: zemiaky, olej a soľ. Niekedy aj jednoduché ochucovadlá (napr. paprika).
  • Tvarované snacky – ich základom je zemiaková múčka alebo zmes múčok, ku ktorým sa pridávajú ďalšie prísady, napríklad kukuričný škrob, arómy, zvýrazňovače chuti či farbivá.

Práve tieto pridané látky zlepšujú chuť a vôňu výrobku, no zároveň ho robia nutrične chudobnejším – má vyšší obsah soli, niekedy aj cukru a rôznych prídavných látok.

Prečo ich jeme tak veľa

Kombinácia tuku, soli a ochucovadiel pôsobí na mozog veľmi lákavo a podporuje chuť jesť ďalej, aj keď pocit sýtosti neprichádza okamžite. Preto je jednoduché zjesť celé balenie bez toho, aby sme si to uvedomili.

Ako ich konzumovať rozumne

Chipsy samy o sebe nie sú „zakázané“ jedlo. Ide skôr o to, ako často a v akom množstve ich konzumujeme:

  • Dajte prednosť chipsom zo skutočných zemiakových plátkov bez zbytočných prísad.
  • Jedzte ich skôr výnimočne – nie každý deň, ale napríklad raz za čas ako pochúťku.
  • Sledujte veľkosť porcie – malá miska úplne stačí, celé balenie je zbytočne veľa.
  • Ak máte chuť na chrumkavé občerstvenie častejšie, vyskúšajte alternatívy – napríklad domáce pečené chipsy v rúre, alebo sušenú zeleninu.

