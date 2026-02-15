Mikrovlnkám pomaly odzváňa. Slováci aj Česi si masovo kupujú iný spotrebič, mnohí ho už doma používajú

Pred niekoľkými rokmi bola mikrovlnná rúra jedným z najčastejších spotrebičov v domácnosti. Rýchlo ohriala obed, rozmrazila mäso alebo zachránila jedlo, ktoré na stole vychladlo. A dodnes platí, že mikrovlnka je najrýchlejším riešením všade tam, kde ide len o ohrev alebo rozmrazovanie.
V posledných rokoch sa však v kuchyniach objavil nový konkurent – teplovzdušná fritéza. Jej predaj rastie a veľa domácností ju začalo používať na úlohy, ktoré predtým riešili mikrovlnkou. Nejde však o úplnú náhradu, skôr o rozšírenie možností pri príprave jedla.
Prečo ľudia siahajú po teplovzdušnej fritéze?
Teplovzdušná fritéza funguje na princípe cirkulácie horúceho vzduchu. V praxi to znamená, že jedlo sa zohrieva alebo pečie rovnomerne, podobne ako v klasickej rúre, len v menšom priestore a rýchlejšie.
Mnohým vyhovuje, že jedlá pripravované vo fritéze majú lepšiu štruktúru než po ohreve v mikrovlnke — napríklad zostanú chrumkavé, nie gumené. Preto ju používajú na:
- ohrievanie pečiva alebo pizze
- prípravu chrumkavých zvyškov jedál
- pečenie zeleniny, mäsa a rýb
- rýchle zapekanie menších porcií
Jednou z výhod je aj to, že pri varení či pečení stačí minimálne množstvo oleja. To je dôvod, prečo ľudia niekedy vnímajú fritézu ako zdravší spôsob prípravy jedla v porovnaní s klasickým fritovaním.
V čom sa teplovzdušná fritéza líši od mikrovlnky?
Mikrovlnná rúra a fritéza nie sú konkurenti, ktorí by si navzájom preberali funkcie — ide o dva odlišné spotrebiče.
Mikrovlnka zostáva neprekonateľná v situáciách, keď treba:
- rýchlo ohriať tekuté jedlá (polievky, omáčky)
- rozmraziť potraviny
- zohriať jedlo za 1–2 minúty
- rozpustiť maslo alebo čokoládu
Mikrovlnky sú navyše energeticky úsporné a stále veľmi rozšírené.
Teplovzdušná fritéza je lepšia v prípadoch, keď chcete:
- aby jedlo ostalo chrumkavé
- upiecť alebo ugrilovať menšiu porciu
- ohriať pečivo bez toho, aby zvlhlo
- pripraviť jedlo podobné tým z rúry, ale rýchlejšie
Tieto rozdiely vysvetľujú, prečo mnohé domácnosti používajú oba spotrebiče naraz – každý z nich totiž robí niečo iné a dopĺňajú sa.
Ako sa fritéza využíva pri ohrievaní jedál?
Pri ohrievaní zvyškov jedál funguje teplovzdušná fritéza veľmi dobre, pretože jedlo neohrieva zvnútra ako mikrovlnka, ale zvonka pomocou horúceho vzduchu.
Pri ohreve väčšiny jedál sa odporúča:
- nastaviť teplotu približne 150–170 °C
- zohrievať 5 až 8 minút, podľa množstva jedla a typu potraviny
- pečivo na chvíľu prikryť alobalom, aby sa nevysušilo
Výsledkom je jedlo, ktoré si často zachová pôvodnú textúru.
Záver: Mikrovlnky zostávajú, fritézy dopĺňajú
Je nepravdivé tvrdiť, že mikrovlnná rúra z kuchýň mizne. Stále má svoje pevné miesto a na určité úlohy je jednoducho najvhodnejšia.
Rovnako je však pravda, že teplovzdušné fritézy sa stali mimoriadne obľúbené, pretože dokážu rýchlo pripraviť chutné a chrumkavé jedlá a v mnohých domácnostiach rozšírili repertoár každodenného varenia.
Výsledný trend teda vyzerá takto:
- mikrovlnka zostáva najrýchlejší ohrev
- fritéza je obľúbeným doplnkom pre lepšiu chuť a štruktúru jedál
- ľudia často používajú oba spotrebiče, každý na iný účel