Máte doma tvrdý chlieb? Premeňte ho na fantastickú pochúťku, ktorú si zamilujete

Starší chlieb sa vo väčšine domácností objaví pomerne často. Nie je už čerstvý a voňavý ako v deň, keď ste ho priniesli z pekárne, no bola by škoda ho vyhodiť. Naši starí rodičia dobre vedeli, ako zužitkovať aj takéto pečivo – a jedným z obľúbených spôsobov bol práve chlebový nákyp. Tento jednoduchý pokrm je nielen chutný, ale aj praktický, pretože doň môžete pridať rôzne zvyšky z kuchyne a vytvoriť tak sýte jedlo pre celú rodinu.
Chlebový nákyp patrí k receptom, ktoré sa pripravovali hlavne v časoch, keď bolo potrebné šetriť. Dnes ho však mnohí oceňujú práve pre jeho variabilitu a možnosť „upratať“ chladničku. Zvyšný syr, kúsok údeniny, zelenina, bylinky – všetko tu nájde svoje miesto. Výsledkom je sýte jedlo, ktoré možno podávať ako hlavný chod alebo ako slaný koláč na večeru.
Kreatívny a variabilný pokrm
Najväčším kúzlom chlebového nákypu je to, že ho môžete pripraviť zakaždým inak. Niekedy prevládne zelenina, inokedy údenina či syr. Fantázii sa medze nekladú – záleží len na tom, čo máte radi alebo čo vám práve zostalo doma.
- milovníci ľahších jedál môžu použiť viac brokolice, cuketu alebo špenát
- tí, čo obľubujú sýte chute, si môžu dopriať viac slaniny, údeného mäsa či syra
- a ak máte radi experimenty, pokojne skúste aj sladkú verziu – napríklad s hrozienkami, jablkami, trochou škorice a vanilky
Recept na chlebový nákyp
Budete potrebovať:
- 6 krajcov staršieho chleba
- 6 vajec
- 1 hrnček mlieka
- uvarenú brokolicu
- 2 strúčiky cesnaku
- smotanu na šľahanie
- 100 g parmezánu (alebo iného tvrdého syra)
- 100 g slaniny
- soľ, čierne korenie
- čerstvé alebo sušené bylinky podľa chuti
Postup:
- Rúru predhrejte na 180 °C a pripravte si zapekaciu formu, ktorú vymastíte maslom alebo olejom.
- Na panvici si na troche oleja krátko opečte nadrobno nakrájaný cesnak. Pridajte brokolicu rozdelenú na malé ružičky, podlejte trochou vody a nechajte asi 5 minút dusiť.
- Do väčšej misy rozšľahajte vajcia s mliekom a smotanou. Ochuťte soľou, korením a bylinkami.
- Do tejto zmesi pridajte nakrájaný chlieb, pripravenú brokolicu s cesnakom, nastrúhaný syr a kúsky slaniny. Všetko dobre premiešajte, aby sa chute spojili.
- Zmes nalejte do zapekacej formy a pečte približne 40 – 50 minút, kým povrch nezíska zlatistú farbu.
Hotový nákyp môžete podávať teplý, doplnený o čerstvý šalát alebo nakladanú zeleninu. Skvelo však chutí aj studený, pokojne na druhý deň.
Sladká verzia pre maškrtníkov
Ak máte radšej sladké pokrmy, môžete tento recept jednoducho obmeniť. Starý chlieb nakrájajte na kocky, pridajte rozšľahané vajcia s mliekom, štipku škorice, hrozienka, kúsky jabĺk a trochu cukru. Po upečení získate lahodný sladký nákyp, ktorý pripomína žemľovku a poteší najmä deti.
Ďalšie tipy, ako využiť starý chlieb
Starý chlieb nemusí skončiť v koši – možností jeho využitia je viac než dosť:
- Zahustenie polievok a gulášov – namiesto múky použite rozdrobený chlieb, ktorý jedlo príjemne zahustí.
- Chlebová kôrka na rybe – z tvrdšieho pečiva si pripravíte chrumkavú krustu. Stačí ho rozomlieť, pridať petržlenovú vňať, strúhanú citrónovú kôru a cesnak. Takto pripravená zmes sa hodí najmä na lososa alebo iné druhy rýb.
- Domáce strúhanky – usušený chlieb jednoducho nastrúhajte alebo rozmixujte. Budete mať vždy po ruke zásobu na obaľovanie.
- Pikantné posýpky – ak do zomletého chleba pridáte chilli papričky, čierne korenie alebo sušené bylinky, získate aromatickú posýpku, ktorou môžete dochutiť cestoviny alebo zapekané jedlá.
Chlebový nákyp je ukážkovým dôkazom, že aj z obyčajného staršieho chleba možno pripraviť jedlo, ktoré zasýti a poteší. Navyše šetrí peniaze aj životné prostredie, pretože využijete suroviny, ktoré by inak skončili v odpadkovom koši. Či už si zvolíte slanú alebo sladkú verziu, vždy budete mať na stole jedlo, ktoré poteší chuťové poháriky celej rodiny.