Mandarínky a pomaranče vám doma rýchlo hnijú? Pravdepodobne robíte túto bežnú chybu

Mandarínky, pomaranče a citróny patria v zimných mesiacoch k najobľúbenejšiemu ovociu. Sú bohaté na vitamín C, osviežujúce a ľahko dostupné. Napriek tomu sa v mnohých domácnostiach kazia skôr, než ich stihneme zjesť – objaví sa pleseň, zmäknú alebo vyschnú. Dôvodom však väčšinou nie je nízka kvalita ovocia, ale nevhodné skladovacie podmienky v byte.
Prečo sa citrusy kazia rýchlejšie než by mali?
Citrusové plody sú po zbere stále „živé“ – dýchajú, strácajú vlhkosť a reagujú na okolie. Ich trvanlivosť ovplyvňujú tri hlavné faktory:
- teplota
- vlhkosť
- prúdenie vzduchu
V prekúrených bytoch (nad 20 °C) sa tieto procesy výrazne zrýchľujú. Vyššia teplota podporuje rast mikroorganizmov a plesní, zatiaľ čo suchý vzduch spôsobuje vysychanie dužiny.
Etylén: prečo neukladať citrusy s niektorým ovocím
Niektoré druhy ovocia, najmä banány, jablká a hrušky, uvoľňujú plyn zvaný etylén, ktorý urýchľuje dozrievanie. Citrusové plody síce produkujú etylén len minimálne, no sú naň citlivé. Ak sú skladované v blízkosti takéhoto ovocia, proces starnutia a kazenia sa zrýchľuje.
Časté chyby, ktoré citrusom skutočne škodia
Tieto návyky sú preukázateľne nevhodné:
- dlhodobé skladovanie pri izbovej teplote, najmä v teple nad 20 °C
- uzavreté neperforované plastové vrecká, v ktorých sa hromadí vlhkosť
- nahromadenie plodov na sebe, kde vznikajú otlaky – ideálne miesta pre plesne
- ponechanie poškodeného alebo plesnivého kusu medzi ostatnými
Naopak, umytie ovocia po nákupe nie je samo o sebe chybou, ak sa citrusy následne dôkladne osuší. Problém nastáva až vtedy, keď sa skladujú vlhké.
Ako citrusy skladovať najlepšie podľa odborných odporúčaní
Najspoľahlivejším spôsobom, ako predĺžiť čerstvosť citrusov, je chladné prostredie s miernou vlhkosťou a prístupom vzduchu.
Ideálne riešenie: chladnička
- teplota 4–8 °C výrazne spomaľuje kazenie
- citrusy môžu vydržať niekoľko týždňov až mesiac
- ukladajte ich do zásuvky na ovocie a zeleninu
- používajte perforované vrecká alebo otvorené nádoby
Ak chladnička nie je možná:
- skladujte citrusy na čo najchladnejšom mieste v byte
- ukladajte ich v jednej vrstve
- medzi plody a podložku vložte papierovú utierku, ktorá absorbuje vlhkosť
- zabezpečte cirkuláciu vzduchu (košík, nie uzavretá misa)
Olej na šupke: čo je pravda a čo nie
Tenká vrstva rastlinného oleja na šupke môže spomaliť vysychanie, no nejde o štandardne odporúčaný postup v potravinárstve. Olej nebráni rastu plesní a nesmie sa používať na poškodené alebo už kontaminované plody. Tento trik môže mierne predĺžiť vzhľad čerstvosti pri krátkodobom skladovaní, no nenahrádza správnu teplotu a hygienu.
Prečo sa správne skladovanie citrusov naozaj oplatí
Ak citrusom vytvoríte vhodné podmienky:
- vydržia výrazne dlhšie šťavnaté
- znížite riziko plesní
- obmedzíte vyhadzovanie potravín
- ušetríte peniaze aj čas
Citrusy sa nekazia „samé od seba“. Vo väčšine prípadov len reagujú na prostredie, v ktorom ich doma držíme. Stačí pochopiť ich potreby a drobné zmeny v skladovaní urobia veľký rozdiel – bez mýtov a bez sklamania pri otvorení ovocnej misy.