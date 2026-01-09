Makovo-citrónová bábovka. Vláčny koláč so sviežou chuťou, ktorý si zamiluje celá rodina

Makovo-citrónová bábovka je dezert, ktorý spája jemné, nadýchané cesto s chuťou mletého maku a príjemným citrusovým tónom. Ide o klasický koláč vhodný na bežné aj sviatočné príležitosti – k popoludňajšej káve, na návštevu alebo ako jednoduchý domáci zákusok.
Kombinácia maku a citróna patrí medzi zaužívané chuťové spojenia v pečení. Mak dodáva cestu miernu orieškovú chuť a špecifickú štruktúru, zatiaľ čo citrón zjemní sladkosť a pridá sviežosť.
Mak: tradičná surovina so skutočnými výživovými hodnotami
Makové semienka sa používajú v kuchyni mnoho storočí, najmä v Európe a Ázii. U nás sa mak bežne objavuje v koláčoch, závinových náplniach, posýpkach na pečivo či dezertoch. Ich kulinárske využitie vždy vychádzalo najmä z chuti a dostupnosti.
Z nutričného hľadiska má mak tieto overené vlastnosti:
- obsahuje vysoký podiel vlákniny
- je zdrojom bielkovín
- prirodzene obsahuje minerály ako vápnik, horčík a zinok
Bežná porcia maku v bábovke síce neprináša významné množstvá týchto látok, no ako súčasť pestrého jedálnička je mak kvalitnou a tradičnou surovinou.
Recept na makovo-citrónovú bábovku
Ingrediencie:
5 vajec
150 g rastlinného oleja
200 g cukru
430 g hladkej múky
1 prášok do pečiva
50 g mletého maku
450 g bieleho jogurtu
kôra a šťava z jedného citróna
Postup:
- Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
Pomôže spraviť cesto nadýchanejším.
- Žĺtky vyšľaháme s cukrom a olejom.
Vznikne svetlá a jemná zmes.
- Spojíme všetky ingrediencie.
Do žĺtkovej zmesi postupne vmiešame sneh, múku s práškom do pečiva, biely jogurt a mak. Nakoniec pridáme citrónovú šťavu aj kôru.
- Cesto premiešame do hladka.
- Pripravíme formu.
Vymastíme ju maslom a vysypeme múkou.
- Pečieme pri 160 °C približne 50 minút.
Dĺžka pečenia závisí od typu rúry. Hotovosť koláča skontrolujeme špajľou.
- Po upečení necháme bábovku krátko vychladnúť a vyklopíme.
Na povrch môžeme nasypať práškový cukor.
Tip na jednoduchú polevu
Ak chcete výraznejšiu citrónovú chuť, dá sa pripraviť aj základná cukrovo-citrónová poleva:
- 200 g práškového cukru
- 2 lyžice citrónovej šťavy
- 1 lyžica horúcej vody
Poleva získa po chvíli jemnú lesklú štruktúru a na bábovke dobre drží.