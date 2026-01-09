Makovo-citrónová bábovka. Vláčny koláč so sviežou chuťou, ktorý si zamiluje celá rodina

Makovo-citrónová bábovka
Makovo-citrónová bábovka Foto: www.shutterstock.com

Makovo-citrónová bábovka je dezert, ktorý spája jemné, nadýchané cesto s chuťou mletého maku a príjemným citrusovým tónom. Ide o klasický koláč vhodný na bežné aj sviatočné príležitosti – k popoludňajšej káve, na návštevu alebo ako jednoduchý domáci zákusok.

Kombinácia maku a citróna patrí medzi zaužívané chuťové spojenia v pečení. Mak dodáva cestu miernu orieškovú chuť a špecifickú štruktúru, zatiaľ čo citrón zjemní sladkosť a pridá sviežosť.

Mak: tradičná surovina so skutočnými výživovými hodnotami

Makové semienka sa používajú v kuchyni mnoho storočí, najmä v Európe a Ázii. U nás sa mak bežne objavuje v koláčoch, závinových náplniach, posýpkach na pečivo či dezertoch. Ich kulinárske využitie vždy vychádzalo najmä z chuti a dostupnosti.

Z nutričného hľadiska má mak tieto overené vlastnosti:

  • obsahuje vysoký podiel vlákniny
  • je zdrojom bielkovín
  • prirodzene obsahuje minerály ako vápnik, horčík a zinok

Bežná porcia maku v bábovke síce neprináša významné množstvá týchto látok, no ako súčasť pestrého jedálnička je mak kvalitnou a tradičnou surovinou.

Recept na makovo-citrónovú bábovku

Ingrediencie:

5 vajec

150 g rastlinného oleja

200 g cukru

430 g hladkej múky

1 prášok do pečiva

50 g mletého maku

450 g bieleho jogurtu

kôra a šťava z jedného citróna

Postup:

  1. Z bielkov vyšľaháme tuhý sneh.
    Pomôže spraviť cesto nadýchanejším.
  2. Žĺtky vyšľaháme s cukrom a olejom.
    Vznikne svetlá a jemná zmes.
  3. Spojíme všetky ingrediencie.
    Do žĺtkovej zmesi postupne vmiešame sneh, múku s práškom do pečiva, biely jogurt a mak. Nakoniec pridáme citrónovú šťavu aj kôru.
  4. Cesto premiešame do hladka.
  5. Pripravíme formu.
    Vymastíme ju maslom a vysypeme múkou.
  6. Pečieme pri 160 °C približne 50 minút.
    Dĺžka pečenia závisí od typu rúry. Hotovosť koláča skontrolujeme špajľou.
  7. Po upečení necháme bábovku krátko vychladnúť a vyklopíme.
    Na povrch môžeme nasypať práškový cukor.

Tip na jednoduchú polevu

Ak chcete výraznejšiu citrónovú chuť, dá sa pripraviť aj základná cukrovo-citrónová poleva:

  • 200 g práškového cukru
  • 2 lyžice citrónovej šťavy
  • 1 lyžica horúcej vody

Poleva získa po chvíli jemnú lesklú štruktúru a na bábovke dobre drží.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať