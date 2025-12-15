Má takmer dvojnásobok vlákniny ako mrkva a môže nahradiť hranolky. Nenápadná koreňová zelenina, ktorá sa v zime mení na hviezdu kuchyne

Hranolky patria medzi tie jedlá, ktoré si ľudia doprajú bez dlhého premýšľania – jednoducho sú chutné, rýchle a tak trochu návykové. Zväčša si pod nimi predstavíme zemiaky, ale existuje aj zdravšia a rovnako príjemná alternatíva, ktorá vie v mnohých receptoch prekvapivo dobre zastúpiť klasické hranolky. Reč je o koreňovom petržlene, nenápadnej bielej zelenine, ktorú mnohí poznajú len z polievky, no jej využitie je oveľa širšie.
Pri správnej tepelnej úprave si petržlen zachová jemnú chuť, ktorá nie je tak výrazná ako pri zelerovej alebo mrkvovej nôte, a zároveň si uchová množstvo živín, ktoré z neho robia výbornú voľbu najmä počas zimy.
Chceš vidieť postup priamo vo videu?
Ak patríš medzi ľudí, ktorí si najradšej pozrú recept priamo v praxi, môžeš využiť aj jednoduchú video inšpiráciu na YouTube. Na tomto odkaze nájdeš krátky návod na prípravu petržlenových hranoliek:
Prečo siahnuť práve po petržlene? Vláknina hovorí jasnou rečou
Z výživových databáz vyplýva, že 100 gramov surového koreňového petržlenu obsahuje približne 4 gramy vlákniny. Pre porovnanie – mrkva má okolo 3,6 gramu vlákniny na rovnaké množstvo.
Občas sa síce objavujú tvrdenia, že petržlen má až dvojnásobok vlákniny oproti mrkve, no presné čísla ukazujú, že rozdiel síce existuje, ale nie je tak dramatický. To však nemení nič na tom, že ide o skutočne cennú zeleninu, ktorá môže pomôcť:
- podporiť trávenie,
- predĺžiť pocit sýtosti,
- udržiavať stabilnú hladinu energie počas dňa.
V zime, keď je prirodzene menší výber čerstvej zeleniny, dokáže byť petržlen vítaným doplnkom jedálnička.
Vitamíny a minerály, ktoré si možno ani neuvedomujete
Koreňový petržlen nie je len obyčajná prísada do vývaru. V skutočnosti je to nutrične veľmi hodnotná zelenina, ktorá obsahuje:
- vitamín C, podporujúci imunitu najmä v chladnom období,
- vitamíny skupiny B, dôležité pre správne fungovanie nervového systému aj metabolizmu,
- draslík a vápnik, teda minerály potrebné pre svaly, srdce aj kosti.
Je pravda, že obsah beta-karoténu má nižší ako mrkva, no stále poskytuje antioxidačné látky, ktoré prispievajú k ochrane buniek a celkovej vitalite organizmu.
Hodnoty jednotlivých živín sa môžu trochu meniť podľa odrody a podmienok pestovania, ale vo všeobecnosti možno povedať, že petržlen patrí medzi najcennejšie zimné koreňové zeleniny.
Pečením sa mení chuť aj vôňa. Výsledok vás milo prekvapí
Ak ste doteraz petržlen vnímali len ako doplnok, ktorý dodáva chuť vývaru, pečená verzia vás môže úplne zaskočiť. Rúra dokáže s touto zeleninou malý zázrak – chuť sa zjemní, zosladne a získate prílohu, ktorá sa hodí takmer ku všetkému:
- ku kuraciemu či bravčovému mäsu,
- k rybám,
- k vegetariánskym jedlám,
- alebo aj ako samostatná maškrta s dipom.
Mnohí ľudia, ktorí petržlen „nemusia“, zistia, že v pečenej podobe chutí úplne inak, než čakali.
Ako si pripraviť domáce petržlenové hranolky? Postup zvládne každý
1. Očistenie a krájanie
Koreň dôkladne umyte, ošúpte a nakrájajte na hranolky približne 1 × 1 cm. Rovnaká veľkosť zabezpečí, že sa upečú rovnomerne.
2. Dochutenie
V miske zmiešajte hranolčeky s olivovým olejom, pridajte soľ a obľúbené koreniny. Skvele sa hodí:
- mletý cesnak,
- údená paprika,
- čierne korenie,
- talianske bylinky či tymian.
Olej by mal len jemne obaliť povrch – netreba ho veľa.
3. Pečenie
Hranolky rozložte v jednej vrstve na plech vystlaný papierom na pečenie. Pečte pri 200 °C približne 25 – 30 minút, kým nebudú zlatisté a na okrajoch ľahko chrumkavé.
Najlepšie chutia úplne čerstvé, priamo po vytiahnutí z rúry.
Prečo zaradiť petržlenové hranolky do zimného jedálnička?
Tento jednoduchý recept je ideálny pre každého, kto chce:
- zvýšiť príjem vlákniny,
- zaradiť do stravy viac koreňovej zeleniny,
- nájsť ľahšiu a zdravšiu alternatívu ku klasickým zemiakovým hranolkám,
- osviežiť jedálniček niečím novým, no zároveň veľmi jednoduchým.
Zemiaky síce zostávajú neprekonateľnou klasikou, no petržlen ponúka inú, príjemnú a nutrične bohatšiu možnosť, ktorá je ideálna najmä v zimných mesiacoch.