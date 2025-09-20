Lietate s powerbankou? Od jesene vás čaká nepríjemné prekvapenie na palube Emirates

Powerbanku má dnes pri cestovaní so sebou väčšina ľudí – je to rýchla záchrana, keď sa vybije telefón alebo notebook. Od 1. októbra 2025 však nastúpia nové pravidlá, ktoré zavedie spoločnosť Emirates. Dôvodom sú bezpečnostné riziká spojené s lítiovými batériami.

Video: Riziká lítiových batérií v praxi

Čo sa mení od októbra 2025

Podľa oficiálneho oznámenia Emirates budú od jesene platiť tieto pravidlá:

  • cestujúci si smú vziať na palubu iba jednu powerbanku
  • jej kapacita nesmie presiahnuť 100 Wh
  • zariadenie musí mať viditeľne označenú kapacitu
  • powerbanka musí byť počas celého letu úplne vypnutá
  • uložená smie byť len v dosahu cestujúceho – napríklad v kapse sedadla alebo pod ním
  • zakázané je prenášanie v odbavenej batožine, rovnako ako jej odkladanie do horných priehradiek
  • powerbanku nebude možné počas letu používať ani nabíjať cez palubné zásuvky

O nabíjanie telefónov, tabletov či notebookov sa postarajú priamo USB porty a elektrické zásuvky v lietadle, ktoré sú dostupné na väčšine sedadiel.

Prečo tieto obmedzenia vznikli

Lítiové batérie, ktoré sa používajú v powerbankách, môžu predstavovať riziko – v ojedinelých prípadoch dochádza k ich prehriatiu alebo samovznieteniu. V uzavretom priestore lietadla by takáto situácia mohla ohroziť bezpečnosť všetkých na palube.

Medzinárodné letecké úrady, vrátane britskej Civil Aviation Authority, už dlhodobo odporúčajú, aby sa litiové batérie vždy prepravovali v príručnej batožine a počas letu zostali vypnuté. Emirates sa teraz rozhodli tieto pravidlá ešte sprísniť a určiť presné podmienky, kde a ako má byť powerbanka uložená.

Emirates tak reagujú na rastúce obavy spojené s batériami a pridávajú sa k trendu, ktorý môže v blízkej budúcnosti nasledovať aj viacero ďalších aeroliniek. Odborníci očakávajú, že prísnejšie pravidlá pre prepravu powerbaniek sa postupne stanú bežnou súčasťou cestovania.

