Lietate s powerbankou? Od jesene vás čaká nepríjemné prekvapenie na palube Emirates

Powerbanku má dnes pri cestovaní so sebou väčšina ľudí – je to rýchla záchrana, keď sa vybije telefón alebo notebook. Od 1. októbra 2025 však nastúpia nové pravidlá, ktoré zavedie spoločnosť Emirates. Dôvodom sú bezpečnostné riziká spojené s lítiovými batériami.
Video: Riziká lítiových batérií v praxi
Čo sa mení od októbra 2025
Podľa oficiálneho oznámenia Emirates budú od jesene platiť tieto pravidlá:
- cestujúci si smú vziať na palubu iba jednu powerbanku
- jej kapacita nesmie presiahnuť 100 Wh
- zariadenie musí mať viditeľne označenú kapacitu
- powerbanka musí byť počas celého letu úplne vypnutá
- uložená smie byť len v dosahu cestujúceho – napríklad v kapse sedadla alebo pod ním
- zakázané je prenášanie v odbavenej batožine, rovnako ako jej odkladanie do horných priehradiek
- powerbanku nebude možné počas letu používať ani nabíjať cez palubné zásuvky
O nabíjanie telefónov, tabletov či notebookov sa postarajú priamo USB porty a elektrické zásuvky v lietadle, ktoré sú dostupné na väčšine sedadiel.
Prečo tieto obmedzenia vznikli
Lítiové batérie, ktoré sa používajú v powerbankách, môžu predstavovať riziko – v ojedinelých prípadoch dochádza k ich prehriatiu alebo samovznieteniu. V uzavretom priestore lietadla by takáto situácia mohla ohroziť bezpečnosť všetkých na palube.
Medzinárodné letecké úrady, vrátane britskej Civil Aviation Authority, už dlhodobo odporúčajú, aby sa litiové batérie vždy prepravovali v príručnej batožine a počas letu zostali vypnuté. Emirates sa teraz rozhodli tieto pravidlá ešte sprísniť a určiť presné podmienky, kde a ako má byť powerbanka uložená.
Emirates tak reagujú na rastúce obavy spojené s batériami a pridávajú sa k trendu, ktorý môže v blízkej budúcnosti nasledovať aj viacero ďalších aeroliniek. Odborníci očakávajú, že prísnejšie pravidlá pre prepravu powerbaniek sa postupne stanú bežnou súčasťou cestovania.