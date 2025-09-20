Letná sezóna 2025 v číslach: Chorvátsko stále vedie, no Slováci skúšajú nové cesty

Horúce leto je za nami a s ním aj dovolenková sezóna, ktorá opäť odhalila, ako sa menia cestovateľské zvyky Slovákov. Aj keď Chorvátsko zostáva symbolom dovolenky pri mori, jeho pozícia už nie je taká pevná ako kedysi. Stále viac ľudí sa obzerá po Grécku, Taliansku či Turecku a nezanedbateľná časť dovolenkárov si vybrala aj Slovensko.
Chorvátsko: jednotka s trhlinami
Chorvátsko aj tento rok potvrdilo, že patrí medzi najobľúbenejšie zahraničné destinácie Slovákov. No čísla ukazujú mierny pokles – podľa prieskumov tam dovolenku strávilo asi 13 % Slovákov, čo je menej než v predchádzajúcich sezónach.
Dôvody sú jasné:
- vyššie ceny po zavedení eura,
- preplnené letoviská počas hlavnej sezóny,
- a horúčavy, ktoré boli pre rodiny s deťmi či seniorov čoraz väčšou výzvou.
Napriek tomu Chorvátsko stále ťaží z toho, že je blízko, jazykovo aj kultúrne blízke a má atmosféru, na ktorú sme zvyknutí celé desaťročia.
Grécko, Taliansko a Turecko: silná trojka
Ak Chorvátsko stráca dych, profitujú z toho iní. Toto leto sa ukázalo, že Slováci si čoraz viac obľubujú Grécko (8 %), Taliansko (7 %) a Turecko (7 %).
- Grécko bodovalo najmä stabilným počasím a piesočnatými plážami.
- Taliansko ponúklo kombináciu mora, histórie a gastronómie.
- Turecko ťahalo na svoju stranu výhodné „all inclusive“ balíčky, ktoré sú ideálne pre rodiny.
Zaujímavý je aj rast záujmu o exotické destinácie. Vďaka dostupnejším letenkám si dovolenkári čoraz častejšie doprajú Thajsko, Maledivy či SAE.
Slovensko: leto doma má stále čaro
Aj keď zahraničie láka, takmer tretina Slovákov (29 %) zostala v lete doma. Tatry, Liptov, Orava, ale aj vinárske oblasti na juhu krajiny či kúpeľné mestá ponúkli alternatívu pre tých, ktorí nechceli alebo nemohli cestovať ďaleko.
Výhodou boli kratšie presuny, nižšie náklady a možnosť spoznať krásy vlastnej krajiny. Hoci záujem o „dovolenku doma“ už nie je taký vysoký ako po pandémii, stále ide o silný trend.
Koľko sme minuli a čo sme si odniesli
Priemerný Slovák minul na letnú dovolenku okolo 350 eur. Samozrejme, rozdiely boli značné – niektorí si vystačili s pár dňami na Slovensku, iní investovali do luxusnejších pobytov pri mori.
Zaujímavé je, že približne tretina Slovákov nešla na dovolenku vôbec – najčastejším dôvodom boli financie alebo pracovné povinnosti.
Trendy do ďalších rokov
Letná sezóna 2025 ukázala, že:
- Chorvátsko síce vedie, ale jeho dominancia sa oslabuje.
- Stredomorie (Grécko, Taliansko, Turecko) získava čoraz viac fanúšikov.
- Exotika sa stáva dostupnejšou vďaka lacnejším letenkám.
- Domáce dovolenky zostávajú stálicou, hoci ich podiel mierne klesá.
Čoraz jasnejšie je, že dovolenka pre Slovákov už nie je len o mori. Dôležité je nielen miesto, ale aj zážitky, komfort a možnosť oddychu podľa vlastných predstáv.
Ak niečo leto 2025 potvrdilo, tak to, že najväčším luxusom je čas – a je jedno, či ho strávime pri Jadrane, v Tatrách alebo na druhom konci sveta.