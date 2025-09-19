Kúrenie nemusí stáť majetok. Overené rady, ktoré vám znížia náklady hneď túto sezónu

Teplo domova je pre človeka neoddeliteľnou súčasťou pohody a bezpečia. Vykurovanie však nemusí byť zbytočne drahé, ak sa na zimu pripravíte rozumne. Základom je kombinácia vhodného zdroja tepla, správneho uskladnenia paliva, kvalitnej izolácie a pravidelnej údržby.
Krby a kachle: teplo aj útulná atmosféra
Ak doma používate krb alebo kachle, nezabúdajte na ich pravidelné čistenie. Odborníci odporúčajú minimálne raz ročne nechať skontrolovať a vyčistiť komín, pretože zanesený komín znižuje účinnosť horenia a môže byť nebezpečný. Spaľovacia komora by sa mala zbavovať popola priebežne.
Drevo skladujte suché – vlhké drevo horí zle, dymí a produkuje viac sadzí. Praktickým riešením je mať pri kachliach stojan alebo kôš na drevo, ktorý uľahčí manipuláciu a zároveň poslúži ako doplnok interiéru.
Radiátory a ich účinnosť
Radiátory je vhodné pred sezónou odvzdušniť, aby sa v nich nehromadil vzduch, ktorý bráni správnemu prúdeniu vody a znižuje účinnosť vykurovania. Radiátory fungujú spoľahlivo, pokiaľ sú správne udržiavané – estetické úpravy (napríklad kryty alebo nátery špeciálnou farbou) na samotnú účinnosť nemajú zásadný vplyv, slúžia len na vzhľad.
Ohrev vody
Bojler alebo zásobníkový ohrievač vody je najúspornejší, ak je nastavený na teplotu približne 55–60 °C. To je dostatočné na bežné použitie a zároveň to pomáha obmedziť tvorbu vodného kameňa. Pri dlhodobom nastavení nad 60 °C sa zvyšuje spotreba energie a rýchlejšie usádza vodný kameň, čo môže skrátiť životnosť zariadenia.
Podlahové kúrenie
Podlahové vykurovanie rovnomerne zohrieva celý priestor a v porovnaní s radiátormi zvyčajne pracuje s nižšou teplotou vody (okolo 30–40 °C). To prináša energetickú úsporu, najmä ak je dom dobre zateplený. Najlepšie funguje s podlahovými krytinami, ktoré dobre vedú teplo, ako sú keramické dlažby alebo špeciálne vinylové podlahy. Hrubé koberce alebo masívny nábytok bez nožičiek môžu šírenie tepla znižovať.
Skladovanie dreva na zimu
Ak kúrite drevom, najdôležitejšie je, aby bolo suché. Správne vysušené drevo má vlhkosť pod 20 %, čo sa dosiahne približne po 1–2 rokoch sušenia. Drevo ukladajte na palety alebo regály, aby neťahalo vlhkosť zo zeme. Zakryte ho zhora, no nechajte bočné strany otvorené, aby vzduch mohol prúdiť. Prístrešky na drevo chránia palivo pred dažďom a snehom a zároveň udržiavajú poriadok na dvore či záhrade.
Pri štiepaní polien si uľahčíte prácu pomocou štiepačky na drevo. Vždy používajte pevné pracovné rukavice a ak pracujete sekerou, aj ochranné okuliare.
Ako znížiť tepelné straty
Úspora energie nezávisí len od kúrenia, ale najmä od toho, ako dobre je dom izolovaný.
- Najviac tepla uniká cez strechu, steny, okná a dvere.
- Jednoduché riešenia ako tesnenie okien a dverí alebo reflexná fólia za radiátorom môžu priniesť citeľný rozdiel.
- Koberce alebo izolačné rohože na podlahe zvyšujú pocit tepla, aj keď samotnú tepelnú stratu výrazne neznižujú.
Ak je dom starší a zle zateplený, najväčšiu úsporu prináša zateplenie obvodových stien, strechy alebo výmena starých okien. Ide síce o väčšiu investíciu, no návratnosť sa prejaví v dlhodobom horizonte.
Bezpečnosť pri príprave domu na zimu
Pri práci so stavebným materiálom alebo pri štiepaní dreva používajte vhodné ochranné pomôcky – rukavice, okuliare a pri pokládke izolácie aj chrániče kolien. Správne náradie a ochrana zdravia vám ušetria čas a predídu zraneniam.
Ak chcete znížiť náklady na kúrenie, kombinujte viacero riešení: používajte suché palivo, pravidelne udržiavajte vykurovacie zariadenia, zlepšite izoláciu domu a nastavte ohrev vody na optimálnu teplotu. Tieto kroky sú overené a skutočne fungujú v každej domácnosti.