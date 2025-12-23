Kuna môže mať až tri úkryty: Ako sa jej zbaviť na povale aj v aute!

Usadila sa vám kuna v dome alebo v aute? V tom prípade je dôležité konať čo najskôr. Tento nenápadný, no veľmi vynaliezavý živočích dokáže narobiť značné škody – poškodí tepelnú izoláciu, prehrýza káble a zanechá po sebe nepríjemný zápach. Prinášame osvedčené spôsoby, ako sa kuny účinne a humánne zbaviť.

Prečo je kuna problém

Hoci je malá, dokáže spôsobiť prekvapivo veľké škody. Najčastejšie sa ukrýva:

  • v ešte teplom motorovom priestore auta,
  • v strešnej izolácii,
  • na povale alebo v podkroví.

Jej prítomnosť si všimnete nielen podľa silného zápachu, ale aj podľa zvukov. Kuna si totiž svoje územie označuje výkalmi a zvyčajne si tam hromadí zvyšky potravy či mršiny, ktoré časom zapáchajú.

V noci navyše často počuť dupot a behanie po streche.

Pátranie pomocou múky

Ak máte podozrenie, že sa u vás kuna zabývala, prvým krokom je nájsť miesto, kadiaľ sa dostáva dovnútra. Sledujte stopy v podkroví. Ak žiadne nevidíte, nasypte na podlahu tenkú vrstvu múky.

Na druhý deň sa objavia odtlačky labiek, ktoré vás dovedú priamo k vstupnému otvoru.

Po jeho odhalení všetky medzery a diery dôkladne utesnite a odstráňte zvyšky potravy, ktoré by tam kuna mohla mať uložené.

Video: Prečo je dôležitý kvalitný strešný záklop

Nezabudnite si pozrieť video, ktoré vysvetľuje význam poriadneho strešného záklopu:

Kuna je mimoriadne citlivá na pachy

Ak vám vadí jej zápach, využite to vo svoj prospech. Kuna má veľmi citlivý čuch a silné arómy ju dokážu spoľahlivo odradiť. Pomôcť môžu:

  • naftalínové alebo chlórové tablety,
  • vône do auta,
  • staré handry namočené v nafte,
  • voda po holení nastriekaná na rizikové miesta.

Kuna je navyše veľmi čistotné zviera. Ak rozsypete chlorové vápno po podlahe, prejde sa po ňom, olíže si labky a rýchlo zistí, že ide o nepríjemnú skúsenosť. Výsledkom je, že sa tomuto miestu začne vyhýbať.

Domáci miláčik ako prirodzený odpudzovač

Máte psa alebo mačku? V tom prípade máte účinný odpudzovač kuny priamo doma. Stačí rozhádzať chlpy vášho domáceho miláčika po povale. Kuna ucíti prítomnosť predátora a radšej sa presunie inde.

Rovnaký postup môžete použiť aj pri aute – chlpy zaveste pod kapotu. Týmto jednoduchým trikom si môžete ušetriť starosti s poškodenými hadičkami a elektrickými káblami.

Šetrné sklopné pasce

Ak pachové metódy nezaberú, riešením môžu byť sklopné pasce. Ide o humánne zariadenia, ktoré kunu chytia, no nezabijú. Pasť umiestnite na miesto, kde sa kuna pravidelne pohybuje, a trpezlivo počkajte.

Po chytení zvieraťa ho treba odviezť aspoň 10 km od domu. Dôležité je pascu pravidelne kontrolovať, aby zviera netrpelo zbytočne dlho.

Video: Chytenie kuny pomocou sklopnej pasce

Nezabudnite si pozrieť aj video, ktoré ukazuje, ako sklopná pasca dokáže chytiť potkana aj kunu.

Kuna v dome ani v aute rozhodne nie je vítaným hosťom. Čím skôr začnete konať, tým menšie škody napácha a tým rýchlejšie sa jej zbavíte.

