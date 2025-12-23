Kuna môže mať až tri úkryty: Ako sa jej zbaviť na povale aj v aute!

Usadila sa vám kuna v dome alebo v aute? V tom prípade je dôležité konať čo najskôr. Tento nenápadný, no veľmi vynaliezavý živočích dokáže narobiť značné škody – poškodí tepelnú izoláciu, prehrýza káble a zanechá po sebe nepríjemný zápach. Prinášame osvedčené spôsoby, ako sa kuny účinne a humánne zbaviť.
Prečo je kuna problém
Hoci je malá, dokáže spôsobiť prekvapivo veľké škody. Najčastejšie sa ukrýva:
- v ešte teplom motorovom priestore auta,
- v strešnej izolácii,
- na povale alebo v podkroví.
Jej prítomnosť si všimnete nielen podľa silného zápachu, ale aj podľa zvukov. Kuna si totiž svoje územie označuje výkalmi a zvyčajne si tam hromadí zvyšky potravy či mršiny, ktoré časom zapáchajú.
V noci navyše často počuť dupot a behanie po streche.
Pátranie pomocou múky
Ak máte podozrenie, že sa u vás kuna zabývala, prvým krokom je nájsť miesto, kadiaľ sa dostáva dovnútra. Sledujte stopy v podkroví. Ak žiadne nevidíte, nasypte na podlahu tenkú vrstvu múky.
Na druhý deň sa objavia odtlačky labiek, ktoré vás dovedú priamo k vstupnému otvoru.
Po jeho odhalení všetky medzery a diery dôkladne utesnite a odstráňte zvyšky potravy, ktoré by tam kuna mohla mať uložené.
Video: Prečo je dôležitý kvalitný strešný záklop
Nezabudnite si pozrieť video, ktoré vysvetľuje význam poriadneho strešného záklopu:
Kuna je mimoriadne citlivá na pachy
Ak vám vadí jej zápach, využite to vo svoj prospech. Kuna má veľmi citlivý čuch a silné arómy ju dokážu spoľahlivo odradiť. Pomôcť môžu:
- naftalínové alebo chlórové tablety,
- vône do auta,
- staré handry namočené v nafte,
- voda po holení nastriekaná na rizikové miesta.
Kuna je navyše veľmi čistotné zviera. Ak rozsypete chlorové vápno po podlahe, prejde sa po ňom, olíže si labky a rýchlo zistí, že ide o nepríjemnú skúsenosť. Výsledkom je, že sa tomuto miestu začne vyhýbať.
Domáci miláčik ako prirodzený odpudzovač
Máte psa alebo mačku? V tom prípade máte účinný odpudzovač kuny priamo doma. Stačí rozhádzať chlpy vášho domáceho miláčika po povale. Kuna ucíti prítomnosť predátora a radšej sa presunie inde.
Rovnaký postup môžete použiť aj pri aute – chlpy zaveste pod kapotu. Týmto jednoduchým trikom si môžete ušetriť starosti s poškodenými hadičkami a elektrickými káblami.
Šetrné sklopné pasce
Ak pachové metódy nezaberú, riešením môžu byť sklopné pasce. Ide o humánne zariadenia, ktoré kunu chytia, no nezabijú. Pasť umiestnite na miesto, kde sa kuna pravidelne pohybuje, a trpezlivo počkajte.
Po chytení zvieraťa ho treba odviezť aspoň 10 km od domu. Dôležité je pascu pravidelne kontrolovať, aby zviera netrpelo zbytočne dlho.
Video: Chytenie kuny pomocou sklopnej pasce
Nezabudnite si pozrieť aj video, ktoré ukazuje, ako sklopná pasca dokáže chytiť potkana aj kunu.
Kuna v dome ani v aute rozhodne nie je vítaným hosťom. Čím skôr začnete konať, tým menšie škody napácha a tým rýchlejšie sa jej zbavíte.