Ktoré rastliny na jeseň prihnojiť a ktorým to môže uškodiť? Veľký prehľad pre záhradkárov

Jeseň sa na prvý pohľad zdá byť obdobím, keď záhrada pomaly zaspáva a našou hlavnou úlohou je skôr zber poslednej úrody, hrabanie lístia či príprava náradia na zimu. Mnohí majitelia záhrad však nevedia, že práve teraz je ideálny čas urobiť krok, ktorý sa im v budúcej sezóne niekoľkonásobne vráti – jesenné hnojenie.
Nie všetky rastliny ho potrebujú, a čo je ešte dôležitejšie – niektorým by mohlo dokonca uškodiť. Preto sa oplatí vedieť, kde má hnojenie zmysel a kde je naopak lepšie dať pôde i rastlinám pokoj.
Prečo má jesenné hnojenie význam
Na rozdiel od jarného hnojenia, ktoré podporuje rýchly rast a tvorbu zelenej hmoty, jesenné prihnojovanie sa zameriava najmä na posilnenie koreňového systému a celkovej odolnosti rastlín. Hnojivá používané v tomto období majú menší obsah dusíka – pretože ten by vyvolával rast nových výhonkov, ktoré by aj tak s prvými mrazmi odumreli – a naopak vyšší obsah draslíka a fosforu. Tieto prvky pomáhajú rastlinám lepšie prečkať zimu a na jar rýchlejšie naštartovať nový životný cyklus.
Trávniky: základ je silný koreň
Ak chcete mať budúci rok hustý, odolný a sýtozelený trávnik, jeseň je kľúčovým obdobím na jeho výživu. Na rozdiel od jari sa však teraz nepozeráme na rýchly nárast zelene, ale na podporu koreňov.
Použite preto hnojivo špeciálne určené na jesenné obdobie – má menej dusíka, ale zato dostatok draslíka. Draslík posilní korene, zvýši odolnosť voči mrazu, suchu aj chorobám. Vďaka tomu bude trávnik budúci rok nielen krajší, ale aj odolnejší voči záťaži – či už od detí, domácich zvierat alebo častého kosenia.
Stromy a kríky: výživa po opade listov
Pri drevinách platí jednoduché pravidlo: staršie, dobre zakorenené stromy ďalšiu dávku hnojiva nepotrebujú. Úplne iná situácia je však pri mladých stromčekoch, čerstvo presadených rastlinách či drevinách, ktoré tento rok utrpeli stres – napríklad v dôsledku sucha.
Najvhodnejší čas na prihnojovanie prichádza až po tom, čo strom alebo ker zhodí listy. Vtedy už rastlina neposiela energiu do nových výhonkov, ale sústreďuje sa na korene, ktoré potrebujú posilniť pred zimou.
Na hnojenie použite zmes s menším podielom dusíka a vyšším obsahom fosforu a draslíka. Skvelou voľbou je aj kvalitný kompost alebo dobre vyzretý maštaľný hnoj, ktorý dodá nielen živiny, ale aj zlepší štruktúru pôdy a jej schopnosť udržať vlhkosť. Takto môžete pomôcť nielen ovocným stromom, ale aj ružiam či hortenziám.
Ovocné stromy a kry: príprava na budúcoročnú úrodu
Ovocné plodiny ako jablone, hrušky, broskyne, ríbezle či čučoriedky by ste určite nemali vynechať. Už krátko po zbere úrody začínajú tvoriť púčiky, z ktorých sa na jar rozvinú kvety a následne plody. To znamená, že budúcoročná úroda sa zakladá už teraz, na jeseň.
Ak im doprajete správnu dávku výživy, získate silnejšie stromy a bohatšiu úrodu. Vyhnite sa však dusíku, ktorý by podporil rast listov, čo je pred zimou nevhodné. Namiesto toho siahnite po hnojive s vysokým obsahom draslíka a fosforu – fosfor podporuje vývoj koreňov, draslík zvyšuje odolnosť voči mrazu a zlepšuje kvalitu budúcich plodov.
Tip na prírodné riešenie
Ak nechcete používať priemyselné hnojivá, môžete siahnuť po prírodných zdrojoch živín. Skvelou voľbou je kostná alebo kamenná múčka, prípadne drevný popol. Tieto materiály sa do pôdy uvoľňujú pomaly a pôsobia dlhodobo, čo je pre ovocné dreviny ideálne. Stačí ich jemne zapracovať do pôdy okolo kmeňa alebo ku koreňom kríkov.
Ktorým rastlinám sa hnojeniu radšej vyhnúť
Aj keď je jesenné hnojenie dôležité, určite ho neaplikujte plošne na všetko. Väčšina trvaliek a staršie stromy si už vystačia so zásobami v pôde. Taktiež zelenina, ktorá je už zozbieraná, výživu nepotrebuje.
Jesenné prihnojovanie má teda najväčší význam pre trávniky, mladé stromy a kríky, ako aj ovocné plodiny. Ak sa na ne zameriate, vaša záhrada sa vám v budúcej sezóne odvďačí silou, zdravím a bohatou úrodou.