Krásna záhrada bez námahy? Tieto kvitnúce kríky ju vyzdobia za vás, a navyše takmer bez starostí

Kvitnúce kry by mali byť súčasťou každej záhrady. Okrem toho, že do nej prinášajú farby, vône a život, majú oproti klasickým trvalkám jednu veľkú výhodu – vyžadujú si oveľa menej starostlivosti. Aby ste si však mohli naozaj užívať krásu bez zbytočnej námahy, je potrebné dobre zvážiť výber a správne ich umiestniť.

Existuje známe záhradnícke pravidlo: „Dvakrát meraj, raz rež.“ V prípade kríkov to platí ešte viac, pretože nesprávny výber vás v budúcnosti môže stáť veľa času aj peňazí. Kríky bývajú nákladnejšie, a ak ich budete potrebovať presadiť, pripravte sa na poriadnu prácu. Preto je kľúčové vybrať si od začiatku správne miesto a druh, ktorý sa na vaše stanovisko dokonale hodí.

Pred výsadbou by ste sa mali zamyslieť nad niekoľkými otázkami: Koľko slnečného svetla bude krík dostávať? Akú pôdu máte v záhrade? Je hlinitá, piesočnatá alebo ílovitá? Dokáže dobre zadržiavať vodu alebo naopak rýchlo vysychá? To sú otázky, ktoré často záhradkári zanedbávajú a potom bojujú so zalievaním a udržiavaním rastliny pri živote.

Poďme sa pozrieť na osvedčené tipy na kríky, ktoré vám pri správnom umiestnení zaistia krásu bez zbytočnej driny.

Malé a nenáročné kry – ideálne aj do nádob

Ak máte málo miesta alebo plánujete pestovať rastliny v kvetináčoch, tieto kríky sú pre vás ideálnou voľbou:

Levanduľa lekárska (Lavandula angustifolia)

Mnoho ľudí ju nepovažuje za klasický krík, no levanduľa dokáže vytvárať krásne, husté a kompaktné kríčky. Nezaberie veľa priestoru, perfektne zvláda slnečné a suché podmienky a krásne prevonia okolie.

Abélia (Abelia)

Nižšie odrody abélie dorastajú do výšky asi jedného metra a počas celého leta vás budú tešiť svojimi drobnými, ale veľmi dekoratívnymi kvetmi. Výhodou je, že nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť.

Azalky (Azalea)

Azalky potrebujú kyslú pôdu a čiastočne zatienené miesto. Existujú však aj zakrpatené odrody, ktoré ľahko pestujete aj na malých plochách. Krásne druhy sú napríklad odrody Mandarin Lights alebo Autumn Bonfire, ktoré vás prekvapia svojimi nádhernými a bohatými kvetmi.

Nenáročné kríky na plnom slnku

Ak máte miesto vystavené slnku, môžete si vyberať zo širokej škály druhov. Tu sú tipy na tie najkrajšie a najodolnejšie kríky:

Hlavoš západný (Cephalanthus occidentalis)

Tento jedinečný krík vás očarí nezvyčajnými guľovitými bielymi kvetmi, ktoré pripomínajú malé chlpaté loptičky. Miluje slnečné miesta s vlhkou pôdou, pričom je dokonale mrazuvzdorný a zatiaľ stále vzácny v slovenských záhradách. Určite upúta pozornosť každého návštevníka.

Škumpa vlasatá (Cotinus coggygria)

Absolútne nenáročný a odolný krík, ktorý bez problémov prežije v chudobnej, suchej pôde aj počas veľkých horúčav. Po odkvitnutí vás poteší svojimi perovitými súkvetiami, ktoré pripomínajú jemný dym. Môžete si vybrať rôzne farebné varianty listov, od žiarivo zelenej cez žltú až po tmavo bordovú.

Lagerstrémia (Lagerstroemia)

Tento nádherný krík vás ohromí výraznými kvetmi bielej, ružovej alebo červenej farby. Patrí medzi najdlhšie kvitnúce kríky vôbec. Hoci pochádza z teplejších oblastí, vďaka šľachteniu už existujú odrody vhodné aj pre naše klimatické podmienky. Pri kúpe sa preto vždy uistite, že ste si vybrali správnu varietu.

Kríky vhodné na čiastočne zatienené stanoviská

Mnohé kríky, ktoré preferujú slnko, znesú aj jemné zatienenie, najmä v horúcom poludní. Ktoré sú najlepšie?

Tavoľa kalinolistá (Physocarpus)

Tento elegantný ker rastie pomerne rýchlo a má krásne kvety, ktoré sa objavujú koncom jari a začiatkom leta. Je dostupný vo viacerých farebných variantoch listov – od sviežozelenej po vínovú. Znesie takmer akékoľvek miesto, kde nie je úplný tieň.

Tavoľník (Spiraea)

Obľúbenec mestských výsadieb, ktorý zvládne aj extrémne podmienky, ako sú parkoviská a rušné ulice. Jeho veľkou prednosťou je variabilita – môžete si vybrať nízke druhy, ako je tavoľník japonský, alebo vyššie, napríklad tavoľník van Houtteov, ktorý tvorí nádherné kaskády bielych kvetov.

Zlatý dážď (Forsythia)

Tento krík je slovenskou klasikou, ktorá by nemala chýbať v žiadnej záhrade. Zlaté kvety zlatého dažďu rozžiaria záhradu skoro na jar, ešte skôr, než sa objavia listy. Výborne sa hodí aj na živé ploty a ľahko ju môžete tvarovať podľa vašich predstáv.

Kríky do tieňa

Hoci je výber v tejto kategórii menší, nájdeme tu jedny z najkrajších záhradných kríkov vôbec.

Hortenzie (Hydrangea)

Tieto nádherné a elegantné rastliny majú rady vlhké prostredie a prevažne zatienené miesta. Skvelo sa hodia do tmavších kútov záhrady, kde rozžiaria priestor svojimi pôsobivými kvetmi. Najobľúbenejšie sú hortenzie veľkolisté, stromčekovité či dubolisté.

Azalky a rododendrony (Azalea, Rhododendron)

Pochádzajú z lesných oblastí, preto vynikajúco prosperujú aj v hlbokom tieni. Ich bohaté kvitnutie na jar vám zabezpečí krásnu záhradu bez náročnej údržby – stačí im len vlhká a kyslá pôda, a nemusíte ich vôbec rezať.