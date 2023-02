Komody sú druhom nábytku, ktorý má široké využitie takmer v každej miestnosti domácnosti. Navyše sú nositeľkami viacerých štýlov, pretože práve na nich vyniknú ich jednotlivé detaily. Do kuchyne? Do jedálne? Do spálne? Do kúpeľne? Do detskej? Áno. Do obývačky? Nič neobvyklé… A čo tak pod televízor?

Prečo komoda?

Ak kupujete nábytok do obývačky, uberať sa môžete dvoma smermi. Buď si zvolíte kompletné obývacie zostavy či steny, alebo siahnete po jednotlivých kusoch sektorového nábytku. V druhom prípade sa sami rozhodujete, na čom, prípadne nad čím bude umiestnený televízor. Keďže súčasné moderné televízory sú najmä väčších rozmerov (máme na mysli uhlopriečku), tak by mohlo ich položenie na menší TV stolík či skrinku pôsobiť neatraktívne. Komoda môže byť preto skvelou voľbou náhrady za klasický TV stolík, pričom ponúkne aj úložné priestory.

Stále obľúbenejším miestom pre televízor sa stáva samotná stena. Zavesenie na ňu je praktické, pričom ponúka miesto pre realizáciu práve pod TV. Komoda je v tomto prípade ideálnym nábytkom, pretože si na jej vrchnú dosku môžete vystaviť aj rôzne dekorácie a doplnky. Podľa veľkosti TV a výšky jeho zavesenia si následne zvolíte aj veľkosť komody. Typy či tvary sú rozmanité, rovnako ako aj veľkosti. Nízka alebo vyššia, široká a masívna, výber je vecou vkusu.

Dizajn v hlavnej úlohe

Televízor sa nemusí stať stredobodom pozornosti. Čo tak upriamiť pozornosť skôr na zónu, v ktorej sa TV nachádza. Netradičná komoda, masívna komoda s barokovými úchytkami, jednoduché línie so zreteľom na jemné detaily, či dokonca originálny dizajnérsky kúsok od obľúbeného dizajnéra. Možnosti sú takmer neobmedzené. Rovnako ako farebné prevedenia. V súčasnosti je opäť v obľube retro. Nadšenci moderného dizajnu si prídu na svoje kúpou komody s vyvýšenými nohami, ktoré sú z kovu v tmavých aj metalických farbách.

Kam s káblami z TV?

Komody pod TV majú v ich zadnej stene vyrezané otvory na káble, takže z estetickej funkcie neubudne. V prípade, že budete mať TV zavesený nad komodou, „neviditeľnosť“ káblov musíte riešiť stavebnými prácami. Ponúka sa riešenie vytvorenia tzv. zásteny zo sadrokartónu či obkladu, alebo zabudovanie (zasekanie) káblov do elektrickej chráničky v stene. Ak bude televízor zdobiť vašu stenu, nemusíte výber komody obmedziť len na ponuku z oddelenia komôd pod TV, siahnuť môžete po akomkoľvek štýlovom kúsku, dôležité je len to, aby harmonizoval so zvyškom miestnosti.

