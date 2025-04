Koľko peňazí by ste mali mať našetrených do štyridsiatky podľa expertov? Ich rada vás možno zaskočí

Štyridsiatka je významný míľnik v živote človeka – zvyčajne máme už nejaké skúsenosti v kariére, mnohí z nás si založili rodinu a nesú na pleciach rôzne finančné záväzky vrátane hypotéky či iných pôžičiek. Popritom by sme však nemali zabúdať na budúcnosť: vytváranie finančných rezerv v tomto veku je dôležité nielen pre prípad nečakaných udalostí, ale aj pre pohodovejšie roky, ktoré máme ešte pred sebou. Prinášame vám niekoľko všeobecných a pravdivých rád, ktoré vychádzajú z bežne uznávaných odporúčaní v oblasti osobných financií.

Prečo je dôležité myslieť na úspory v strednom veku

Okolo štyridsiatky už väčšinou máme za sebou obdobie hľadania si cesty v zamestnaní či podnikaní. Mnohí ľudia dosahujú práve v tomto veku stabilnejšie príjmy. Zároveň však prichádzajú aj vyššie finančné záväzky – bývanie, rodina, vzdelávanie detí, rekreačné aktivity či cestovanie. Životné tempo je vysoké a nechcené výdavky (porucha auta, oprava kotla či dlhšie zdravotné problémy) môžu narušiť rodinný rozpočet.

Práve finančná rezerva vám môže pomôcť zvládnuť rôzne situácie bez toho, aby ste sa museli hneď zadlžovať. Podstatné je mať dostatočný „vankúš“ – sumu, ktorá by v prípade potreby pokryla vaše životné náklady aspoň na niekoľko mesiacov.

Všeobecné odporúčanie: trojnásobok ročného príjmu

Jedno z často spomínaných odporúčaní v oblasti osobných financií hovorí, že okolo štyridsiatich rokov by ste mali mať našetrenú čiastku zodpovedajúcu trojnásobku vášho ročného čistého príjmu. Ak napríklad zarobíte 1 500 eur mesačne v čistom, váš ročný príjem je 18 000 eur. Trojnásobok z tejto sumy predstavuje 54 000 eur.

Samozrejme, je to len všeobecné číslo, ktoré slúži ako orientačný cieľ. Nie každý človek dosiahne takú úroveň úspor, najmä ak má rôzne výdavky alebo sa dlhšie venoval splácaniu pôžičiek. Dôležitá je však snaha priblížiť sa tomuto cieľu, aby ste mali aspoň základnú istotu do budúcnosti.

Ako postupovať, ak nemáte dosť nasporené

Ak zistíte, že sú vaše úspory oveľa nižšie, než by ste si želali, alebo vám vôbec chýbajú, nezúfajte. Začať sa dá v každom veku, hoci platí, že čím skôr, tým lepšie. Nasledujúce kroky vám pomôžu naštartovať tvorbu rezervy:

Analyzujte svoje výdavky: Skúste si zaznamenávať všetky výdavky aspoň mesiac či dva. Často zistíte, kde by sa dalo ušetriť (zbytočné nákupy, predplatené služby, ktoré nevyužívate a podobne). Vytvorte si finančný plán: Stanovte si, koľko peňazí môžete odkladať pravidelne. Nemusí ísť o veľkú sumu – dôležité je, aby bola dlhodobo udržateľná. Automatizujte svoje sporenie: Ideálne je, ak v deň výplaty presuniete vopred určenú čiastku na sporiaci účet. Čo vám nepríde na bežný účet, to neminiete. Diversifikujte: Nechávajte časť peňazí na sporiacom účte kvôli likvidite (rýchlej dostupnosti), zvyšok môžete zhodnocovať napríklad formou dôchodkového sporenia, podielových fondov či investícií do nehnuteľností, ak si to môžete dovoliť. Sledujte a vyhodnocujte: Raz za čas skontrolujte, ako sa vám darí dodržiavať plán. Úspory môžete postupne zvyšovať o percento či dve, pokiaľ sa vám zlepší finančná situácia.

Prečo je dobré mať rezervu aspoň na šesť mesiacov

Okrem dlhodobejších cieľov, ako je sporenie na dôchodok či iné investície, by ste mali mať kedykoľvek k dispozícii „železnú rezervu“ – sumu, ktorá postačuje na pokrytie bežných výdavkov v prípade núdze, ideálne na šesť mesiacov. Ak napríklad míňate 1 000 eur mesačne na bývanie, stravu, dopravu a iné nevyhnutné výdavky, rezerva by mala byť 6 000 eur.

Táto suma sa vám zíde pri náhlej strate zamestnania, dlhodobejšej chorobe alebo iných nečakaných udalostiach. Máte tak čas a pokoj na to, aby ste vyriešili krízovú situáciu bez toho, aby ste sa museli okamžite zadlžovať alebo robiť drastické rozhodnutia.

Dôraz na pravidelnosť a trpezlivosť

Najväčšou prekážkou sporenia často býva nereálny cieľ či pocit, že nemáme dostatočný príjem na odkladanie peňazí. Aj menšie sumy uložené pravidelne však dokážu v dlhšom časovom horizonte spraviť značný rozdiel. Mnohí finanční poradcovia preto radia vytvoriť si zvyk posielať bokom aspoň 5 – 10 % z každej výplaty.

Ak máte vyšší príjem, môžete si dovoliť odkladať väčšie čiastky. Podstatné je, aby bolo vaše sporenie udržateľné dlhodobo. Radšej si stanovte nižší, ale realistický mesačný odvod, než aby ste si nastavili vysokú sumu, ktorú po pár mesiacoch prestanete zvládať.

Kedy začať a prečo nečakať na „ideálnu chvíľu“

Mnoho ľudí s finančným plánom váha, lebo si myslí, že by mali počkať na chvíľu, keď budú zarábať viac. Lenže v živote často platí, že s rastúcim príjmom zväčša rastú aj výdavky a „ideálny čas“ nemusí nikdy prísť.

Preto je najlepšie začať okamžite – hoci aj s malými sumami. Dôležité je budovať si návyk a postupne zlepšovať finančnú disciplínu. Keď sa vaša situácia zlepší a budete mať vyšší príjem, zvyšovať úspory je prirodzené a menej bolestivé.

Zhrnutie: Na čo sa sústrediť do štyridsiatky

Trojnásobok ročného príjmu – Ideálny cieľ, ku ktorému sa oplatí smerovať, hoci nie je pre každého ľahko dosiahnuteľný. Rezerva na šesť mesiacov – Krátkodobý finančný „vankúš“, ktorý ochráni pri náhlych problémoch. Pravidelnosť – Lepšie je odkladať menšie sumy systematicky ako občas veľké čiastky. Investície – Zvážte dôchodkové sporenie, rozloženie financií do fondov či iných aktív, vďaka čomu peniaze nestrácajú hodnotu. Začať hneď – Každý rok, ktorý odkladáte, vás v konečnom dôsledku môže stáť tisícky eur v podobe nevyužitej príležitosti.

Štyridsať rokov predstavuje štádium, kedy už nie sme úplní nováčikovia v pracovnom a rodinnom živote, no máme pred sebou ešte mnoho aktívnych rokov. Práve preto je kľúčové zabezpečiť sa na rôzne scenáre, ktoré môžu prísť. Vytváranie úspor a investícií síce vyžaduje plán, trpezlivosť a určitú obetu, no výsledkom je väčšia finančná istota a pokojnejší spánok. A to sa v konečnom dôsledku vždy oplatí.