Koberec do obývačky musí byť iný ako do kuchyne

Podľa čoho si vybrať koberec?

druh miestnosti

činnosti, ktoré sú v miestnosti vykonávané, a ich intenzita

odolnosť/ komfort

kvalita, materiály, spracovanie

dizajn

Životnosť

Kvalita kobercov závisí, samozrejme, od použitých materiálov a kvality či technológie ich spracovania. Do miestností, ktoré sa využívajú najčastejšie a trávime v nich veľa času, sa hodia skôr koberce vpichované, slučkové a uzlíkové. Napríklad pri slučkových kobercoch je vyššia odolnosť pri častom našliapavaní, dokonca už pri priemernej kvalite.

Ak si zvolíte príliš vysokú odolnosť, je veľmi pravdepodobné, že komfort sa oproti odolnosti bude znižovať a naopak. Je však pravdou, že v súčasnosti existujú na trhu kvalitné odolné a zároveň aj komfortné koberce, avšak oba z týchto prívlastkov nesmú mať súčasne najvyššie hodnoty. Čo sa životnosti týka, všeobecne platí, že čím väčší počet vlákien na m², tým vyššia odolnosť.

Estetickosť

Výber farebnej varianty a vzoru či potlače sa odzrkadlí na celkovej atmosfére miestnosti, do ktorej je koberec určený. Či už si vyberiete vintage, pruhy, nepravidelné vzory, kvety, folklór či len jednofarebnú verziu, je dôležité si uvedomiť, aký cieľ má váš koberec plniť. Chcete ním miestnosť zjednotiť a harmonizovať? Chcete naopak vytvoriť farebný akcent k ostatnému nábytku v miestnosti a navodiť dramatickosť? Či už si vyberiete teplé alebo chladné odtiene, kontrastné kombinácie materiálov a farebného spracovania, zvážte tiež, či sa do vašej izby hodí celoplošný alebo kusový koberec. Keďže je zároveň aj výborným tlmičom hluku, jeho celoplošnú verziu odporúčame umiestniť skôr v detských izbách alebo v pracovni a kancelárii.

Koberec do obývačky

Obývacia izba je, okrem iného, miestom prijímania spoločenských návštev a preto tu koberec okrem svojej praktickosti plní najmä funkciu estetickosti. Preto zvážte výber komfortnejšej a dizajnovo zaujímavej a pútavejšej verzie. Nebráňte sa netradičným vzorom, výraznejším farebným odtieňom, no nezabúdajte na správne usporiadanie kusového koberca so sedačkou a konferenčným stolíkom, prípadne kreslami. Obľúbené sú inovatívne povrchy a stále letí aj dlhý vlas. Ak sa obávate, že kontrast koberca so zvyškom vašej obývačky by nemusel lahodiť oku, zvoľte pri výbere koberca tón v tóne.

Koberec do kuchyne

Do kuchyne neodporúčame umiestniť celoplošný koberec. Ak veľmi túžite po koberci v kuchyni, z hľadiska údržby budú ideálnymi menšie kusové koberce z odolných materiálov alebo tzv. behúne. Treba si však dať pozor aj na spôsob uloženia, pretože sa ľahko môže stať, že sa na pošmyknete a spôsobíte si úraz. Existujú však rôzne druhy pomôcok, ktoré koberec bezpečne a, hlavne nenápadne, uchytia.

