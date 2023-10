Celoplošné koberce - výber a využitie v interiéri

V minulosti by ste domácnosť bez kobercov snáď ani nenašli. Postupom času stratili na popularite a do popredia sa čoraz viac dostávali rôznorodé typy podlahových krytín. Módne trendy sa cyklicky opakujú, v dôsledku čoho zaznamenávame aj návrat kobercov – malých, väčších, ale aj celoplošných.

Pokryjú každý milimeter podlahy

Koberce sú charakteristické celým spektrom znakov a vlastností, na ktoré ľudia nedajú dopustiť a práve kvôli nim po kobercoch neustále siahajú. Predstavte si kráčanie po dlažbe a po koberci. Čo by ste si vybrali? Väčšina z nás určite koberec. Sála z neho teplo a nohám poskytuje príjemný mäkký povrch na kráčanie. Ak ste fanúšikom plávajúcich podláh a moderných povrchov, doprajte si koberec minimálne v spálni a izbičke vašich ratolestí. Okrem finančnej dostupnosti sú koberce zlepšovačom zvuku v miestnosti a zmenšujú hluk, čo ocenia najmä susedia pod vami. Typický „lapač prachu“ už vymažte z hlavy. Súčasné koberce, vďaka moderným technológiám, prach dokonca odpudzujú.

Starostlivosť a údržba

Z hľadiska údržby dajú koberce zabrať viac, než súčasné hladké povrchy moderných krytín. Špeciálna úprava vlákien už nedovoľuje nečistotám dostať sa hlboko do koberca, čím pomáha pri jednoduchšej a rýchlejšej starostlivosti. Vývinom prešli aj samotné vlákna kobercov, materiály a spôsob spracovania. Pozor dajte už len na to, aby ste koberec pri čistení nezmáčali. Staršie typy by tento stav zvládli, avšak súčasné koberce by sa vám rozdelili na dve samostatné vrstvy – dolnú a hornú. Príčinou sú lepidlá na prírodnej báze, nahrádzajúce toxickú syntetiku.

Pozitíva

koberec tlmí hluk pri kráčaní

bezpečnosť pre deti – mäkký povrch bez rizika pošmyknutia

bezpečnosť aj pre seniorov

tepelný izolant

kombinácia koberca s podlahovým kúrením šetrí energie

Koberce v interiéri

Súčasný trh s kobercami ponúka naozaj široké možnosti v oblasti materiálov aj dizajnu. Siahnite po jednofarebnom koberci v pastelovej farbe a v miestnosti zažiari váš nábytok. Výrazným vzorom pritiahnete pozornosť, naopak, ku kobercu. Malú miestnosť zväčšíte jemnou farbou s nenápadným vzorom, veľkú zmenšia výrazné farby aj vzory.

Inštalácia koberca

Pred samotným kladením koberca sa dôkladne povenujte príprave podkladu. Dlážka by mala byť rovná, suchá a mala by tvoriť celistvý povrch. Na koberci by ste totiž každú nerovnosť veľmi rýchlo zaznamenali. Užitočným pomocníkom sú aj bočné lišty. Koberec upevnia a ochránia steny pri vysávaní.

Koberce oživia interiér a prinesú teplo

Koberce sú nenahraditeľným prvkom pri budovaní príjemného domova. Zútulnia jednotlivé miestnosti, doplnia farebnú škálu interiéru a vnesú moderný a nadčasový dizajn. Obchodné domy a centrá sa nesústreďujú na konkrétny typ kobercov, v ich ponuke nájdete rôzne materiály, vzory aj mieru kvality. Ak premýšľate o kúpe koberca, najskôr si odpovedzte na tieto tri otázky:

V akej izbe budeme koberec používať?

Koľko času v izbe strávime?

Je izba prepojená s vonkajším vchodom?

Veľmi záleží aj na tom, do akej miery budete koberec používať. V príbytkoch máme miestnosti, ktoré navštevujeme každodenne, iné otvárame v čase návštevy hostí. Odlišná miera záťaže vplýva aj na výber koberca.

Farba a štýl koberca

Dva veľmi podstatné prvky, na ktoré pri kúpe koberca určite nezabudnite. Len málokto by umiestnil svetlý koberec do kuchyne, kde hrozí neustále riziko zašpinenia. Pravidelným čistením by sa veľmi rýchlo znehodnotil. Do predsiene, vstupnej haly alebo detskej izby sú praktickým riešením kusové koberce. Deti sa môžu nerušene hrať, koberec ich príjemne hreje, je mäkký, antialergický a jednoduchý na údržbu. V spálni a obývačke pokojne siahnite po celoplošnom variante. Štýl koberca zlaďte s celkovým zariadením interiéru, prihliadajte na veľkosť izby a farebnosť stien.

Materiál

Tento faktor určite nepodceňte. Vašu voľbu by mal ovplyvniť najmä charakter izby, v ktorej sa bude koberec nachádzať a miera zaťaženia, ktorej bude vystavený. K dispozícii máte dva základné typy kobercov – prírodné a umelé. Umelé koberce sa ľahšie čistia, pretože sú na dotyk drsné. Uplatnenie nachádzajú najmä v kanceláriách a pracovniach. Prírodné koberce zdobia naše domy a byty. Vyznačujú sa dlhšou životnosťou a znesú aj väčšiu mieru zaťaženia, preto ich nájdete aj pod názvom záťažové koberce. Rozhodujúcim prvkom býva aj veľkosť. V ponuke nájdete, okrem celoplošných kobercov, aj koberce rozličných tvarov, ktoré sú atraktívne najmä vďaka cene. Do každej miestnosti sa hodí niečo iné, tomu prispôsobte aj voľbu koberca.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: