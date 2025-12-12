Kedysi nechýbala na žiadnych Vianociach. Dnes ju mladí odmietajú, zbytočne, je výborná

Šunka v aspiku patrí medzi klasické jedlá studenej kuchyne, ktoré majú v strednej Európe dlhú tradíciu. Aspik – teda ochutené želé pripravené zo silného vývaru a želatíny – sa používa na zalievanie mäsa, zeleniny alebo vajec. Ide o techniku, ktorá je známa už celé stáročia a pôvodne slúžila aj na konzerváciu potravín.
Ako pripraviť šunku v aspiku – inšpirácia z tradičného receptu
Ak si chcete pozrieť, ako vyzerá príprava šunkových závitkov v aspiku krok za krokom, môžete sa inšpirovať aj starším postupom z YouTube kanála RBB Recipes. Video ukazuje klasickú verziu receptu, aká sa kedysi pripravovala v mnohých domácnostiach.
Tento druh predjedla bol obľúbený aj v období 20. storočia, no nie jeho popularita nebola všade rovnaká. V mnohých domácnostiach sa objavoval pri slávnostných príležitostiach, pretože aspik dodával jedlu elegantný vzhľad a umožňoval pripraviť predjedlo vopred. Najmä staršie generácie si ho spájajú s oslavami, spoločenskými podujatiami a sviatočnými stolmi.
V súčasnosti sa šunka v aspiku objavuje menej často, čo však neznamená, že by stratila svoje miesto v kuchyni. Mnohí ju pripravujú najmä počas Vianoc alebo pri studených švédskych stoloch, pretože je ľahká, dobre skladovateľná a chuťovo svieža. Moderné recepty sú jednoduché, nevyžadujú špeciálne techniky a výsledok sa dá ľahko prispôsobiť vlastným preferenciám.
Prečo sa oplatí siahnuť po aspiku aj dnes
Aj keď dnes kuchyne uprednostňujú modernejšie predjedlá, aspik má stále svoje výhody. Pri použití kvalitnej šunky a silného vývaru vzniká jemný predkrm, ktorý dobre dopĺňa bohatšie jedlá typické pre vianočné sviatky. Výhodou je aj to, že aspikové jedlá sa pripravujú vopred – čo je praktické, najmä ak chcete mať čas na iné sviatočné povinnosti.
Doma pripravený aspik má prirodzenú chuť bez zbytočnej chémie či konzervantov. Zároveň si môžete sami zvoliť mieru pikantnosti, množstvo zeleniny alebo doplnkov, ako aj presnú konzistenciu želatíny.
Recept na domáce šunkové závitky v aspiku
Suroviny
- kvalitná šunka nakrájaná na plátky
- plnotučný chren zmiešaný so zakysanou smotanou (alebo majonézou)
- silný mäsový vývar
- želatína
- citrónová šťava
- soľ a korenie
- nasekané zavárané uhorky
- vajcia uvarené natvrdo
Postup
- Plátky šunky rozložte a potrite ich zmesou chrenu a smotany či majonézy.
- Podľa chuti môžete pridať aj malé kúsky vajíčka alebo nadrobno pokrájané uhorky.
- Každý plátok pevne zrolujte a poukladajte závitky do nádoby, ktorá je vhodná na zalievanie aspikom.
- Uvarte silný vývar, ktorý dochutíte soľou, korením a kvapkou citrónovej šťavy.
- Do horúceho vývaru vmiešajte želatínu podľa odporúčaní na obale a nechajte ju krátko vychladnúť.
- Závitky zalejte pripraveným aspikom a vložte ich do chladničky stuhnúť — ideálne na celú noc.
- Pred servírovaním aspik vyklopte a nakrájajte na plátky.
Tradičný predkrm, ktorý si zaslúži pozornosť
Aspik síce dnes nepatrí medzi kulinárske trendy, no svoju hodnotu nestratil. Vďaka jednoduchosti prípravy, možnosti prispôsobiť si suroviny a prirodzene sviežej chuti môže byť zaujímavým doplnkom slávnostného menu.
Ak ho zaradíte na vianočný stôl, prepojíte tradíciu so súčasnosťou a možno zistíte, že tento klasický predkrm má čo ponúknuť aj dnešným chutiam.