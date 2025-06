Kedy vám sused nesmie tieniť pozemok? Zistite, ako zákon rieši nadmerné zatienenie

Ak vlastníte dom alebo záhradu, určite ste sa už stretli s problémom zatienenia pozemku zo strany suseda. Príliš vysoký plot, prerastené stromy či nová prístavba môžu zásadne obmedziť prístup slnečného svetla na váš pozemok alebo do interiéru vášho domu. Mnoho ľudí sa v takejto situácii cíti bezradne a nevie, ako postupovať. Ako teda rieši tieto situácie zákon?

Právo na slnko nie je automatické, ale zákon vás chráni

V právnych systémoch Slovenska i Česka neexistuje explicitne zakotvené právo na slnečný svit. Napriek tomu občiansky zákonník obsahuje pravidlá, ktoré poskytujú vlastníkom ochranu pred nadmerným obmedzovaním kvality bývania. Vlastník pozemku nesmie vykonávať aktivity alebo stavebné úpravy, ktoré neprimerane obmedzujú susedov nad rámec bežných pomerov v danej lokalite.

Inými slovami, ak vám susedova stavba, vysoký živý plot či mohutné stromy výrazne znižujú kvalitu bývania alebo znemožňujú primeraný prístup denného svetla, môžete sa právne brániť.

Čo sa považuje za neprimerané zatienenie?

Zatienenie sa považuje za neprimerané vtedy, ak má závažný vplyv na životné podmienky obyvateľov. Typickým príkladom je situácia, keď nová stavba alebo vysoká vegetácia spôsobí, že obytné priestory alebo záhrada už nedosahujú predpísané normy denného osvetlenia.

Napríklad, ak sused pristaví ďalšie poschodie alebo si nechá vyrásť živý plot či stromy do výšky, ktorá celoročne tieni váš pozemok, môže byť toto konanie v rozpore so zákonom. Norma určuje, aké množstvo slnečného svetla musí dopadať do obytných miestností, aby bolo bývanie považované za kvalitné.

Ako postupovať, ak máte problém so zatienením?

Prvým a najlepším krokom je snaha o mimosúdnu dohodu. Skúste suseda osloviť, vysvetlite situáciu a navrhnite mu rozumné riešenie. Ak však takéto rokovanie nie je úspešné, máte k dispozícii viacero možností:

Obráťte sa na miestny stavebný úrad a informujte ich o vašom probléme.

Zvážte vypracovanie odborného znaleckého posudku – takzvanej štúdie preslnenia, ktorá objektívne určí, či je vaše bývanie nadmerne zatienené.

V prípade pretrvávajúcich problémov máte právo podať žalobu na súd.

Odborný posudok ako dôležitý dôkaz

Ak sa rozhodnete riešiť situáciu právnou cestou, jedným z kľúčových dokumentov bude odborný svetelno-technický posudok. Takýto posudok vyhotovuje súdny znalec špecializovaný na stavebníctvo a preslnenie.

Posudok stanoví, či je zatienenie objektívne nad normu a môže slúžiť ako zásadný dôkaz pri rokovaní na stavebnom úrade či pri súdnom spore.

Čo môže nariadiť súd?

V praxi sa už vyskytli prípady, keď súd rozhodol, že susedova stavba či vysoké stromy nadmieru obmedzovali prístup denného svetla. V takýchto prípadoch môže súd nariadiť úpravu stavby (napríklad zníženie výšky budovy či plotu) alebo pravidelný orez stromov.

Živý plot alebo strom – častý zdroj sporov

Živé ploty a stromy sú častým zdrojom konfliktov medzi susedmi, pretože ich údržba môže byť zanedbaná. Zákon pritom predpokladá, že vlastník je povinný svoje stromy a živé ploty pravidelne ošetrovať tak, aby neobmedzovali susedov nad mieru únosnú.

Zhrnutie: Ako riešiť nadmerné zatienenie všeobecne?

Vždy sa najskôr pokúste dohodnúť so susedom.

V prípade neúspechu vypracujte odborný posudok o zatienení.

Obráťte sa na stavebný úrad, prípadne sa rozhodnite pre súdnu žalobu.

V extrémnych prípadoch môže súd nariadiť úpravu či dokonca odstránenie problematickej stavby alebo úpravu stromov.