Kapusta aj bez zavárania. Ako si ju urobiť v kuchyni bez špeciálneho vybavenia

Kyslá kapusta patrí medzi najtradičnejšie jedlá v strednej Európe a dodnes je neodmysliteľnou súčasťou zimného jedálnička. Nie je len chutná, ale predovšetkým zdravá – podporuje imunitu, zlepšuje trávenie a vďaka prirodzenému mliečnemu kvaseniu si uchováva množstvo vitamínov aj prospešných baktérií.
Dobrá správa je, že na jej prípravu nepotrebujete ani špeciálne vybavenie, ani zavárací hrniec. Stačia vám obyčajné sklenené poháre, čistota pri práci a chladné miesto, kde bude môcť kapusta postupne kvasiť.
Video návod
Pozri si postup krok za krokom priamo na YouTube:
Prečo je kyslá kapusta taká prospešná?
- Posilňuje imunitu – je prirodzeným zdrojom vitamínu C a ďalších antioxidantov.
- Podporuje trávenie – vďaka obsahu vlákniny a probiotík prospieva črevnej mikroflóre.
- Dlho vydrží – správne pripravená kapusta vám vydrží celé mesiace bez nutnosti zavárania.
- Je univerzálna – môžete ju jesť samotnú, ako prílohu k mäsu, pridať do polievky alebo použiť v šalátoch.
Čo budete potrebovať
Ingrediencie:
- 2 hlávky bielej kapusty (cca 2–3 kg)
- 2–3 polievkové lyžice soli (ideálne morskej alebo hrubozrnnej, bez jódu)
- 1–2 mrkvy (pre lepšiu chuť a farbu, voliteľné)
- 1–2 lyžičky celej rasce (podľa chuti)
Vybavenie:
- väčšia misa alebo lavór na premiešanie kapusty
- čisté sklenené poháre s viečkami (napr. klasické zaváraninové)
- drevená varecha alebo piest na natlačenie kapusty
Overený postup prípravy
- Pripravte kapustu – odstráňte vrchné listy, kapustu nakrájajte alebo nastrúhajte na tenké prúžky. Ak chcete, pridajte aj nastrúhanú mrkvu pre jemnejšiu chuť.
- Premiešajte so soľou – dajte kapustu do misy, pridajte soľ a rascu. Rukami ju poriadne premasírujte, aby pustila šťavu. Soľ je kľúčová – nielenže dochutí, ale zároveň vytvorí prostredie vhodné pre kvasenie a zabráni množeniu nežiaducich baktérií.
- Napĺňajte poháre – kapustu postupne ukladajte do čistých pohárov a vždy dobre natlačte, aby bola úplne ponorená vo vlastnej šťave. Nesmú zostať vzduchové bubliny.
- Zatvorte a nechajte kvasiť – poháre uzavrite (stačí voľnejšie, aby mohol unikať plyn) a nechajte stáť pri izbovej teplote 3–7 dní. Každý deň poháre skontrolujte, či je kapusta stále pod hladinou šťavy. Ak treba, pridajte trochu prevarenej a vychladnutej osolenej vody.
- Uložte do chladu – keď kapusta začne voňať typicky kyslasto a objavia sa malé bublinky, znamená to, že fermentácia prebieha správne. Potom poháre pevne uzavrite a premiestnite ich na chladné miesto – ideálne do pivnice alebo chladničky.
Ako dlho vydrží?
Správne pripravená kyslá kapusta vydrží v chlade aj niekoľko mesiacov. Čím dlhšie stojí, tým výraznejšiu kyslastú chuť má. Najlepšia je po 2–3 týždňoch od prípravy, keď je už dobre vykvasená, ale stále chrumkavá.
Tipy na použitie
- Ako príloha – hodí sa k pečenému alebo dusenému mäsu.
- Do polievky – je základom kapustnice či rôznych kyslých polievok.
- Do šalátu – zmiešajte ju s cibuľkou, jablkom alebo mrkvou.
- Na posilnenie imunity – stačí si dať každý deň malú porciu aj samostatne.
Domáca kyslá kapusta je jednoduchá na prípravu, nepotrebujete špeciálne náradie ani zaváranie. Stačí kapusta, soľ a trocha trpezlivosti. Proces kvasenia je prirodzený, bezpečný a výsledkom je potravina plná chuti a vitamínov, ktorá vás podrží počas zimy.