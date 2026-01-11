Jogurtové koláče, ktoré zostanú vláčne aj na druhý deň. Jednoduchý trik s papierom na pečenie a vodným kúpeľom

Jogurtové koláče patria medzi obľúbené domáce dezerty. Jogurt dodáva cestu prirodzenú vlhkosť a jemnosť, vďaka čomu sú takéto koláče mäkké a nadýchané už krátko po upečení. Mnohí si však všimli, že niektoré druhy koláčov po pár hodinách alebo po prespaní noci môžu vyschnúť. Ovplyvňuje to hneď niekoľko faktorov — zloženie cesta, spôsob pečenia aj skladovanie. Existujú však techniky, ktoré dokážu znížiť riziko vysychania.
Jednou z nich je pečenie vo vodnom kúpeli, ktorý sa bežne používa napríklad pri cheesecakoch. Druhou je použitie papiera na pečenie, ktorý chráni povrch aj boky cesta pred priamym pripaľovaním. Tieto postupy nezaručia, že koláč vždy zostane rovnako vláčny aj na druhý deň, ale môžu výrazne prispieť k rovnomernejšiemu pečeniu a lepšiemu udržaniu vlhkosti počas prípravy.
Papier na pečenie je už štandardnou pomôckou v kuchyni — okrem toho, že zabraňuje pripáleniu, umožní aj jednoduchšie vybratie koláča po upečení.
Vodný kúpeľ funguje tak, že zjemňuje teplotné rozdiely v rúre. Para a vlhký horúci vzduch bránia príliš rýchlemu vysychaniu povrchu cesta. To môže byť užitočné pri koláčoch s vysokým obsahom tekutín, ako sú tie jogurtové alebo ovocné.
Niektorí cukrári odporúčajú do cesta pridať aj aromatické prísady, napríklad strúhanú citrónovú kôru. Tá síce nepredlžuje trvanlivosť ani vláčnosť ako takú, ale zjemní chuť aj vôňu a koláč pôsobí sviežejšie.
Jogurtový koláč s tvarohom – recept
Suroviny:
- 250 g bieleho jogurtu
- 200 g cukru
- 3 vajcia
- 200 g hladkej múky
- 1 balíček prášku do pečiva
- 50 ml rastlinného oleja
- 1 lyžička vanilkového extraktu
- štipka soli
- papier na pečenie
Postup:
- Príprava formy a rúry
Rúru predhrejte na 170 °C. Formu vymastite maslom a vysypte múkou alebo vystelte papierom na pečenie.
- Tekuté suroviny
V miske premiešajte jogurt, cukor, vajcia, olej a vanilku. Šľahajte, kým nedosiahnete hladkú hmotu.
- Suché prísady
V druhej miske preosejte múku, prášok do pečiva a soľ. Postupne ich primiešajte do tekutej zmesi, aby vzniklo jemné cesto.
- Príprava na pečenie
Cesto nalejte do pripravenej formy. Formu vložte do hlbšieho plechu, do ktorého nalejete horúcu vodu asi do polovice výšky formy – tým vytvoríte vodný kúpeľ. Tento postup pomáha k rovnomernejšiemu pečeniu.
- Pečenie
Pečte 35–40 minút. Koláč je hotový vtedy, keď špajdľa zapichnutá do stredu zostane čistá.
- Chladenie
Nechajte koláč pár minút vychladnúť vo forme, potom ho preložte na mriežku a nechajte úplne vychladnúť.
- Podávanie a skladovanie
Koláč podávajte samotný alebo s čerstvým ovocím.
Ak chcete zachovať vláčnosť čo najdlhšie, skladujte ho zakrytý alebo v uzatvorenej nádobe.