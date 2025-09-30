Jesenná pohoda so sviečkami? Odborníci prezradili, čo sa deje s vašimi pľúcami

Jeseň je obdobím, kedy sa radi stíšime, trávime viac času doma a vytvárame si útulnú atmosféru. Mnohí si ju spájajú s teplým svetlom a vôňou sviečok. Zapálená sviečka dokáže navodiť pocit relaxu, spríjemniť večer pri knihe alebo filmovom maratóne a prevoňať celý byt. Odborníci však upozorňujú, že horenie sviečok nemusí byť vždy úplne neškodné a stojí za to vedieť, aké riziká môžu priniesť.
Čo sa uvoľňuje pri horení sviečok
Pri horení sviečky sa do vzduchu uvoľňuje nielen svetlo a vôňa, ale aj rôzne vedľajšie produkty spaľovania. Môžu to byť:
- jemné prachové častice (PM₂,₅ a PM₁₀), ktoré prenikajú do dýchacích ciest
- prchavé organické zlúčeniny (VOC) – napríklad formaldehyd či toluén
- oxid uhoľnatý alebo oxidy dusíka v malých množstvách
Tieto látky môžu v zle vetranej miestnosti zhoršiť kvalitu vzduchu a pri dlhodobejšom vystavení spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
Kto je najviac ohrozený
Zdravý človek pri občasnom pálení sviečok vo vetranej miestnosti väčšinou nepocíti žiadne vážne následky. Problémom však môže byť pravidelné a dlhé pálenie, najmä v malých nevetraných priestoroch. Zvýšené riziko sa týka najmä:
- ľudí s astmou alebo chronickými ochoreniami pľúc
- detí a seniorov, ktorí sú citlivejší na kvalitu vzduchu
- osôb s alergiami alebo citlivými očami a sliznicami
U týchto skupín sa môžu objaviť príznaky ako kašeľ, kýchanie, pálenie očí či bolesť hlavy.
Záleží na tom, z čoho je sviečka vyrobená
Nie všetky sviečky sú rovnaké. Najlacnejšie sa vyrábajú z parafínu, ktorý je vedľajším produktom ropného priemyslu. Pri jeho horení sa uvoľňuje viac látok zhoršujúcich kvalitu ovzdušia.
Naopak, sviečky z prírodných voskov – ako je sójový, kokosový alebo včelí vosk – pri horení produkujú menej sadzí a často aj menej škodlivín. Rozdiel môže byť aj v použitých parfumoch a farbivách – syntetické zmesi môžu pri spaľovaní tvoriť viac dráždivých látok než prírodné oleje.
Ako minimalizovať riziko
Ak si chcete užívať atmosféru sviečok a pritom myslieť na zdravie, odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých zásad:
- Vetranie je základ – pri horení sviečok vždy zabezpečte prísun čerstvého vzduchu.
- Nechajte sviečku horieť len obmedzený čas – niekoľko hodín denne úplne stačí.
- Uprednostnite prírodný vosk – sójové, kokosové alebo včelie sviečky sú považované za šetrnejšiu alternatívu.
- Vyhýbajte sa lacným, silno parfumovaným sviečkam – tie môžu uvoľňovať viac chemických látok.
- Udržujte knôt krátky – znížite tak množstvo dymu a sadzí.
Záver
Sviečky k jesennej a zimnej atmosfére patria, no je dobré si uvedomiť, že pri ich horení vznikajú látky, ktoré môžu zhoršiť kvalitu vzduchu v domácnosti. Najmä ak ich pálite často a v nevetranej miestnosti, môže to dráždiť dýchacie cesty a oči.
Riešenie však nie je v tom, aby sme sviečky úplne prestali používať, ale aby sme ich používali s rozumom. Vyberať kvalitnejšie výrobky, páliť ich kratšie a nezabúdať na pravidelné vetranie – to všetko dokáže znížiť riziká na minimum.