Jednoduchý trik, ako sa zbaviť otravných nálepiek bez škrabancov a zvyškov lepidla

Určite ste sa už aj vy stretli so situáciou, keď deti premenili skrine, steny či dokonca oblečenie na „umelecké plátno“ plné veselých nálepiek. Zatiaľ čo ich nadšenie bolo úprimné a roztomilé, vy ste ostali pred neľahkou úlohou – ako tieto nálepky odstrániť bez toho, aby po nich zostali nevzhľadné stopy alebo poškodený povrch?
A pritom nejde iba o detské výtvory. Nálepky dnes nájdeme na množstve výrobkov – od kuchynského riadu, cez knihy až po nové kúsky oblečenia. Výrobcovia ich používajú ako cenovky, informačné štítky či dekoračné prvky, no ich odstránenie býva často hotovou nočnou morou.
Našťastie existuje niekoľko overených metód, ktoré vám ušetria čas, nervy a hlavne povrchy, na ktorých sú nálepky prilepené.
Prečo sa vyhnúť škrabaniu na citlivých povrchoch?
Prvá reakcia väčšiny ľudí je vziať do ruky nôž, žiletku alebo škrabku a nálepku mechanicky odstrániť. Tento spôsob môže byť funkčný pri tvrdých a odolných materiáloch, ako je sklo, keramika či kov. Aj vtedy si však treba dávať veľký pozor – prílišný tlak môže zanechať ryhy, ktoré budete odstraňovať oveľa ťažšie než samotnú nálepku.
Pri jemných a mäkkých materiáloch, akými sú textílie, drevo alebo koža, je tento postup úplne nevhodný. Povrch by sa mohol natrvalo poškodiť a výsledok by bol horší, než pôvodný problém. Preto je vždy lepšie siahnuť po šetrnejších riešeniach.
Olej a alkohol – spoľahliví pomocníci
Lepidlo, ktoré drží nálepku na mieste, sa dá narušiť pomocou jednoduchých domácich prostriedkov. Jedným z nich je obyčajný kuchynský olej.
Stačí, ak kvapku oleja nanesiete priamo na nálepku alebo na handričku, ktorú položíte na znečistené miesto. Nechajte pôsobiť aspoň hodinu a potom stačí nálepku jemne zotrieť. Olej rozpustí lepidlo, takže povrch zostane čistý a bez poškodenia.
Ak nemáte čas čakať, siahnite po alkohole – napríklad po liehu alebo po vodke. Táto metóda je rýchlejšia, pretože pôsobí už za 10 až 15 minút. Nálepku potom jednoducho stiahnete bez väčšej námahy. Alkohol je ideálny v situáciách, keď sa ponáhľate alebo potrebujete povrch rýchlo zbaviť nevzhľadnej cenovky.
Ako na tvrdohlavé nálepky na kuchynskom riade?
Nový riad býva často polepený nálepkami, ktoré držia ako pribité. Aj po opakovaných pokusoch ich odstrániť môžu na povrchu zostať lepkavé škvrny. Tu pomôže teplo.
Vložte riad do rúry predhriatej na nižšiu teplotu a nechajte ho tam približne pol hodiny. Teplo zmäkčí lepidlo, nálepka stratí svoju priľnavosť a dá sa odlepiť jedným ťahom. Treba však dbať na správnu teplotu – ak by ste zvolili príliš vysokú, mohlo by dôjsť k poškodeniu či deformácii riadu.
Sklenené fľaše a poháre – pomôže horúca voda
Sklo patrí medzi povrchy, na ktorých sa nálepky držia najsilnejšie. Pri pohároch či fľašiach z obchodu poznáme všetci ten pocit, keď sa vám podarí odstrániť iba hornú vrstvu papierika a na skle zostane lepkavý povlak.
Našťastie existujú dve jednoduché riešenia:
- Umývačka riadu – ak máte naplnenú umývačku, vložte do nej aj fľašu či pohár. Po skončení programu, kým je sklo ešte horúce, nálepka pôjde dole takmer sama.
- Horúca voda vo vnútri nádoby – ak nechcete kvôli jednej fľaši spúšťať celý cyklus, stačí do nej naliať horúcu vodu z kanvice. Teplo sa prenesie zvnútra, lepidlo povolí a nálepku ľahko odstránite. Pri tenších fľašiach však buďte opatrní – prudký teplotný šok môže spôsobiť prasknutie.
Záver: nálepky už nebudú problém
Nech už ide o detské nálepky, cenovky z obchodu alebo odolné štítky na riade, ich odstraňovanie nemusí byť nočnou morou. Olej, alkohol, teplo či horúca voda sú jednoduché a lacné riešenia, ktoré máte vždy poruke. Navyše sú šetrné k povrchom, takže sa nemusíte obávať poškodenia nábytku ani riadu.
Ak sa teda najbližšie budete trápiť s tvrdohlavou nálepkou, spomeňte si na tieto triky – ušetria vám nielen čas, ale aj nervy.