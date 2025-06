Jednoduchý trik, ako predĺžiť čerstvosť jahôd. Potrebujete len zaváraninový pohár, a ani nemusíte zavárať

Všetci milujeme čerstvo natrhané jahody. Bohužiaľ, toto ovocie je veľmi citlivé a bez špeciálneho ošetrenia sa rýchlo kazí – už po pár dňoch začne strácať sviežosť, chuť a dokonca aj vôňu. Existuje však jednoduchý spôsob, ako tento proces spomaliť, a jahody vám tak vydržia svieže omnoho dlhšie. Potrebujete iba klasický zaváraninový pohár s kvalitným tesniacim viečkom.

Prečo vyhadzovať jahody, keď nemusíte?

Určite ste zažili situáciu, keď ste nestihli skonzumovať všetky jahody a časť ste museli vyhodiť, pretože začali hniť alebo plesnivieť. Je to škoda nielen z pohľadu peňaženky, ale aj z hľadiska plytvania potravinami. Ak chcete týmto nepríjemnostiam predísť, môžete použiť trik, ktorý nevyžaduje žiadne zaváranie ani varenie.

Jahody vo fľaši vydržia čerstvé celé týždne

Celé tajomstvo spočíva v tom, že jahody vložíte do obyčajného zaváraninového pohára. Ten musí byť dokonale čistý a úplne suchý. Dôkladne ho umyte horúcou vodou, ideálne aj sterilizujte, a nechajte úplne vyschnúť – v pohári nesmie ostať ani kvapka vody, pretože vlhkosť spôsobuje rýchlejšie kazenie ovocia.

Samotné jahody však pred uskladnením nikdy neumývajte! Oplachovanie urýchľuje ich pokazenie, keďže jahody nasajú vodu a začnú mäknúť.

Ako správne uskladniť jahody v pohári?

Pri ukladaní jahôd do pohára vyberajte len tie najlepšie kúsky. Mali by byť zrelé, ale nie príliš mäkké, bez akéhokoľvek poškodenia, plesní či nahnitých miest. Do pohára ich vkladajte veľmi opatrne, netlačte ich a nepoškodzujte. Čím jemnejšie s jahodami zaobchádzate, tým dlhšie si udržia svoju sviežosť.

Keď pohár naplníte jahodami, dôkladne ho uzavrite kvalitným viečkom tak, aby sa dovnútra nedostal žiadny vzduch. Takto uzavreté jahody uskladnite v najchladnejšej časti chladničky. Vďaka absencii vzduchu a minimalizácii vlhkosti vydržia čerstvé dokonca až niekoľko týždňov.

Pozor na otvorenie pohára

Majte však na pamäti jednu vec: po otvorení pohára je dôležité všetky jahody čo najskôr skonzumovať. Po kontakte so vzduchom totiž začnú jahody pomerne rýchlo plesnivieť a kaziť sa. Z tohto dôvodu je lepšie zvoliť menšie poháre, ktoré obsahujú množstvo jahôd vhodné na jedno či dve použitia.

Jahody vydržia ešte dlhšie vďaka vákuovaniu

Pokiaľ máte doma vákuovacie nádoby alebo vákuovací prístroj, môžete životnosť jahôd ešte výrazne predĺžiť. Pri vákuovaní jahody jemne opláchnite pod tečúcou vodou alebo ich namočte do octovej vody – tá zničí mikroorganizmy, ktoré spôsobujú plesne a hnilobu (stačí malá lyžička octu na liter vody). Potom ich nechajte dokonale vysušiť na papierovej utierke.

Suché jahody vložte do vákuovacej dózy a odsajte vzduch. Takto uskladnené ovocie môže vydržať čerstvé až niekoľko týždňov v chladničke, pričom si zachová plnú chuť aj vitamíny.

Keď máte príliš veľa jahôd – zamrazte ich!

Pri väčšom množstve jahôd, ktoré nedokážete skonzumovať ani v priebehu týždňov, je najlepšie ich zamraziť. Avšak dôležitý je správny postup:

Jahody opatrne umyte a dôkladne osušte.

Rozložte ich na tácku tak, aby sa jednotlivé plody navzájom nedotýkali.

Tácku vložte do mrazničky a nechajte jahody úplne zamrznúť.

Až po zamrznutí presypte jahody do jedného vrecka alebo nádoby.

Vďaka tomuto postupu sa jahody nezlepia do veľkej zmrznutej hrudy a môžete ich po častiach kedykoľvek pohodlne použiť. Správne zmrazené jahody si zachovajú chuť, farbu aj výživové hodnoty niekoľko mesiacov.

Skúste podobný trik aj s iným ovocím a zeleninou

Tento jednoduchý fígeľ so zaváraninovým pohárom alebo vákuovaním môžete použiť nielen na jahody, ale aj na ďalšie druhy ovocia a zeleniny. Perfektne takto vydržia napríklad čučoriedky, čerešne, hrozno, maliny, ostružiny alebo aj baby karotky.