Jednoduchý recept na tradičnú vianočku z kysnutého cesta

Vianočka patrí medzi tradičné sladké pečivo, ktoré sa v strednej Európe pripravuje najmä počas vianočného obdobia. Ide o pletený bochník z kysnutého cesta, typicky obohatený o maslo, vajcia, cukor, hrozienka a citrusovú kôru. Receptov existuje viacero a líšia sa pomermi surovín aj spôsobom spracovania cesta. Nasledujúci postup vychádza z modernej domácej receptúry, ktorá je navrhnutá tak, aby ju zvládli aj menej skúsení domáci pekári.
Suroviny na prípravu vianočky
- 115 ml mlieka
- 25 g droždia
- 250 g hladkej múky
- 150 g polohrubej múky
- 80 g kryštálového cukru
- 1 vanilkový cukor
- štipka soli
- 2 štipky škorice
- kôra z polovice pomaranča
- kôra z 1 citróna
- 1 vajce
- 80 g masla
- hrsť hrozienok
- alkohol na namáčanie hrozienok (napr. rum alebo likér)
- 1 vajce na potretie
Na povrch:
- plátky mandlí
- práškový cukor
Postup prípravy
- Hrozienka sa namočia do alkoholu, aby zmäkli a získali výraznejšiu chuť. Odporúča sa nechať ich odležať aspoň niekoľko hodín, ideálne cez noc.
- Pripraví sa kvások. Do vlažného mlieka sa pridá malé množstvo cukru a rozdrobí sa droždie. Zmes sa premieša, prikryje a nechá na teplom mieste približne 10 až 15 minút, kým nezačne peniť.
- V mise sa zmiešajú suché suroviny – múka, cukor, vanilkový cukor, soľ a škorica. Pridá sa vajce, jemne nastrúhaná citrusová kôra, hrozienka a mierne rozpustené maslo.
- Do zmesi sa vleje kvások a cesto sa spracuje ručne alebo pomocou kuchynského robota. Správne vypracované cesto je hladké, pružné a len minimálne lepivé.
- Cesto sa prikryje utierkou a nechá kysnúť približne jednu hodinu, kým viditeľne nezväčší svoj objem.
- Po vykysnutí sa cesto rozdelí na šesť rovnakých častí, z ktorých sa vyvaľkajú pramene rovnakej dĺžky.
- Z prameňov sa upletie vianočka, ktorá sa prenesie na plech vystlaný papierom na pečenie a nechá sa ešte približne hodinu podkysnúť.
- Pred pečením sa povrch potrie rozšľahaným vajcom, posype mandľovými lupienkami a vloží do rúry vyhriatej na 160 °C.
- Vianočka sa pečie 30 až 35 minút, v závislosti od výkonu rúry. Po upečení sa nechá úplne vychladnúť a môže sa jemne posypať práškovým cukrom.
Konzumácia a skladovanie
Vianočka z kysnutého cesta je určená predovšetkým na konzumáciu v čerstvom stave. Ak sa nespotrebuje hneď, dá sa využiť aj v nasledujúcich dňoch, napríklad na prípravu sladkých toastov alebo zapekaných jedál. Po vychladnutí je možné ju nakrájať na plátky a zamraziť, čím sa predĺži jej trvanlivosť.
Zásady úspešnej práce s kysnutým cestom
- Všetky suroviny by mali mať izbovú teplotu, aby droždie pracovalo rovnomerne.
- Preosiata múka podporuje lepšie kysnutie a jemnejšiu štruktúru cesta.
- Miesenie by malo trvať približne 8 až 10 minút, aby sa vytvorila správna konzistencia.
- Ideálna teplota na kysnutie sa pohybuje medzi 30 až 35 °C.
- Správne vykysnuté cesto po zatlačení prstom pomaly vyrovná vzniknutý priehlbinový tvar.