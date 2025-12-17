Jednoduchý recept na tradičnú vianočku z kysnutého cesta

Vianočka
Vianočka Foto: depositphotos.com

Vianočka patrí medzi tradičné sladké pečivo, ktoré sa v strednej Európe pripravuje najmä počas vianočného obdobia. Ide o pletený bochník z kysnutého cesta, typicky obohatený o maslo, vajcia, cukor, hrozienka a citrusovú kôru. Receptov existuje viacero a líšia sa pomermi surovín aj spôsobom spracovania cesta. Nasledujúci postup vychádza z modernej domácej receptúry, ktorá je navrhnutá tak, aby ju zvládli aj menej skúsení domáci pekári.

Suroviny na prípravu vianočky

  • 115 ml mlieka
  • 25 g droždia
  • 250 g hladkej múky
  • 150 g polohrubej múky
  • 80 g kryštálového cukru
  • 1 vanilkový cukor
  • štipka soli
  • 2 štipky škorice
  • kôra z polovice pomaranča
  • kôra z 1 citróna
  • 1 vajce
  • 80 g masla
  • hrsť hrozienok
  • alkohol na namáčanie hrozienok (napr. rum alebo likér)
  • 1 vajce na potretie

Na povrch:

  • plátky mandlí
  • práškový cukor

Postup prípravy

  1. Hrozienka sa namočia do alkoholu, aby zmäkli a získali výraznejšiu chuť. Odporúča sa nechať ich odležať aspoň niekoľko hodín, ideálne cez noc.
  2. Pripraví sa kvások. Do vlažného mlieka sa pridá malé množstvo cukru a rozdrobí sa droždie. Zmes sa premieša, prikryje a nechá na teplom mieste približne 10 až 15 minút, kým nezačne peniť.
  3. V mise sa zmiešajú suché suroviny – múka, cukor, vanilkový cukor, soľ a škorica. Pridá sa vajce, jemne nastrúhaná citrusová kôra, hrozienka a mierne rozpustené maslo.
  4. Do zmesi sa vleje kvások a cesto sa spracuje ručne alebo pomocou kuchynského robota. Správne vypracované cesto je hladké, pružné a len minimálne lepivé.
  5. Cesto sa prikryje utierkou a nechá kysnúť približne jednu hodinu, kým viditeľne nezväčší svoj objem.
  6. Po vykysnutí sa cesto rozdelí na šesť rovnakých častí, z ktorých sa vyvaľkajú pramene rovnakej dĺžky.
  7. Z prameňov sa upletie vianočka, ktorá sa prenesie na plech vystlaný papierom na pečenie a nechá sa ešte približne hodinu podkysnúť.
  8. Pred pečením sa povrch potrie rozšľahaným vajcom, posype mandľovými lupienkami a vloží do rúry vyhriatej na 160 °C.
  9. Vianočka sa pečie 30 až 35 minút, v závislosti od výkonu rúry. Po upečení sa nechá úplne vychladnúť a môže sa jemne posypať práškovým cukrom.

Konzumácia a skladovanie

Vianočka z kysnutého cesta je určená predovšetkým na konzumáciu v čerstvom stave. Ak sa nespotrebuje hneď, dá sa využiť aj v nasledujúcich dňoch, napríklad na prípravu sladkých toastov alebo zapekaných jedál. Po vychladnutí je možné ju nakrájať na plátky a zamraziť, čím sa predĺži jej trvanlivosť.

Zásady úspešnej práce s kysnutým cestom

  • Všetky suroviny by mali mať izbovú teplotu, aby droždie pracovalo rovnomerne.
  • Preosiata múka podporuje lepšie kysnutie a jemnejšiu štruktúru cesta.
  • Miesenie by malo trvať približne 8 až 10 minút, aby sa vytvorila správna konzistencia.
  • Ideálna teplota na kysnutie sa pohybuje medzi 30 až 35 °C.
  • Správne vykysnuté cesto po zatlačení prstom pomaly vyrovná vzniknutý priehlbinový tvar.

