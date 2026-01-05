Jedlá za pár eur. 7 tipov na lacné recepty, ktoré skvelo zasýtia. Skúste placky, toasty, strukoviny či teplé polievky

Navariť rýchlo, výdatne a pritom tak, aby to nezaťažilo rodinný rozpočet, vôbec nemusí byť problém. V mnohých prípadoch stačí siahnuť po surovinách, ktoré sú cenovo dostupné počas celého roka, a zároveň ich spracovať čo najefektívnejšie. Prinášame sedem nápadov na úsporné jedlá, ktoré zvládnete pripraviť bez dlhého varenia a bez toho, aby ste museli v obchode minúť polovicu výplaty.
Ako variť lacno a pritom dobre? Základom je výber správnych surovín
Základom je premyslený nákup. Nie vždy sa oplatí naháňať akcie – hoci pri mäse, syroch či mliečnych produktoch môže byť lákavé využiť zľavy, existujú potraviny, ktoré sú lacné celoročne. Do tejto kategórie patria najmä zemiaky, ryža, koreňová zelenina, šošovica, fazuľa či cícer. Vďaka nim viete zostaviť aj výživné jedlá, ktoré vás zasýtia a zároveň nezaťažia peňaženku.
Úsporu môžete dosiahnuť aj zmenou prístupu. Netreba mať mäso na tanieri každý deň. Strukoviny, huby alebo obyčajné zemiaky často zastúpia mäso tak dobre, že ho nebude nikomu chýbať.
Veľký rozdiel urobí aj to, či kupujete celé kurča, alebo po dieloch naporcované. Z celého kuraťa pripravíte vývar, hlavné jedlo a ešte zostane mäso na nátierku.
A nesmieme zabudnúť na zamedzenie plytvania. Zvyšná ryža, studená zemiaková kaša či staršie pečivo často poslúžia ako základ pre úplne nové jedlo. Nižšie nájdete sedem jednoduchých receptov, ktoré sú nenáročné, sýte a priateľské k peňaženke.
1. Zemiakové placky – klasika, ktorá zasýti a nikdy nesklame
Zemiakové placky patria k tradičným jedlám, ktoré sa oplatí variť aj v čase zdražovania. Sú lacné, chutné a dajú sa pripraviť na množstvo spôsobov – od klasiky so strúhaným cesnakom a majoránom až po verziu plnenú syrom či slaninkou.
Skvelé sú aj ako rýchla večera v štýle „čo dom dal“. Z placky sa dá spraviť hlavné jedlo, najmä ak ju doplníte zeleninovým šalátom alebo jednoduchým dipom.
2. Hŕstková polievka – poctivé jedlo z kuchyne našich starých mám
Hŕstková polievka je dokonalou ukážkou toho, aké úsporné a pritom výživné môžu byť staré recepty. Kombinácia strukovín, zemiakov, koreňovej zeleniny a byliniek predstavuje sýte jedlo, ktoré zahreje počas celého roka.
Okrem toho umožňuje perfektne zužitkovať zásoby zo špajze – zvyšnú mrkvu, kúsok zeleru, fazuľu, šošovicu či hrášok. Polievka je zdravá, sýta a využiť do nej môžete aj to, čo by inak skončilo v koši.
3. Zapekaný toast s mletým mäsom – lacná večera za pár minút
Mleté mäso býva v obchodoch dostupnejšie ako celé kusy, a keďže na tento recept ho netreba veľa, ide o výbornú voľbu pre úsporné varenie. Stačí ho ochutiť, natriete ho na krajce pečiva, posypete syrom a necháte zapiecť.
Výsledkom je rýchla večera, ktorá zasýti aj väčšiu rodinu. Navyše ide o spôsob, ako z minima surovín vytvoriť chutné jedlo bez zdĺhavého varenia či špiniaceho smaženia.
4. Boloňská z červenej šošovice – zdravá alternatíva bez mäsa
Ak ste ešte neochutnali „boloňskú“ omáčku zo šošovice, môže vás milo prekvapiť. Pripravuje sa rýchlejšie ako klasická mäsová verzia, je jemná, výživná a deti ju často milujú – aj tie, ktoré bežne strukoviny odmietajú.
Červená šošovica sa rýchlo rozvarí, čím vytvorí hladkú a hustú omáčku, ktorá sa výborne hodí k cestovinám. Ide o jedno z najchutnejších a najlacnejších bezmäsových jedál.
5. Cícer na paprike – o niečo lacnejšia verzia obľúbeného pokrmu
Ak máte radi kura na paprike, možno vás osloví aj jeho alternatíva s cícerom. Cícer perfektne drží tvar, je mäkký, výživný a omáčka vďaka nemu chutí prekvapivo krémovo.
Príprava je jednoduchá a rýchla – stačí dôkladne orestovať cibuľu, pridať papriku, smotanu alebo jej lacnejšiu alternatívu a následne vmiešať cícer. Podávať môžete s cestovinami aj ryžou.
V mnohých rodinách sa tento variant stane rovnako obľúbený ako originál.
6. Zapekaná zemiaková kaša – spôsob, ako využiť zvyšky bez plytvania
Ak vám po obede zostala studená zemiaková kaša, rozhodne ju nevyhadzujte. Pridaním vajíčka, strúhaného syra, šunky a byliniek vytvoríte chutné zapekané jedlo, ktoré môžete podávať ako večeru alebo odniesť na druhý deň do práce.
Jednoduché, rýchle a najmä šetrné k rozpočtu.
7. „Falošná“ držková z hlivy – plný hrniec polievky za pár centov
Hlivu ustricovú kúpite za približne štyridsať centov až pár eur podľa balenia a vystačí vám na veľký hrniec hustej polievky. Vďaka spôsobu, akým sa krája a dusí, výborne nahrádza držky, no jej príprava je oveľa jednoduchšia a chuť jemnejšia.
Túto „falošnú držkovú“ ocenia aj tí, ktorí klasické držky veľmi nemusia. Je lacná, rýchlo hotová a výživná – ideálne zimné jedlo.