Je tortilla zdravšia a diétnejšia než klasické pečivo? Rozhoduje zloženie aj porcia. Vyskúšajte lepšie alternatívy

Tortilla je obľúbená najmä pre svoju tenkosť, univerzálnosť a rýchlu prípravu. Mnohí po nej siahajú v presvedčení, že je automaticky „ľahšou“ voľbou než klasický rožok alebo chlieb. V skutočnosti však na to, či je tortilla zdravšia, vplýva niekoľko presných faktorov: druh múky, pridané suroviny, obsah tuku, množstvo vlákniny a veľkosť porcie. Sama osebe nie je ani diétnejšia, ani výživnejšia – všetko závisí od konkrétneho produktu.
Kukuričná vs. pšeničná tortilla: dva úplne odlišné výrobky
- Kukuričná tortilla
– vyrába sa z jemne mletej kukuričnej múky (masa harina),
– je prirodzene bez lepku,
– býva nižšia na kalórie a tuk ako pšeničná,
– obsahuje viac vlákniny a minerálov ako biela pšeničná múka.
- Pšeničná tortilla
– najčastejšia v európskych obchodoch,
– mäkká, chuťovo neutrálna,
– výživovo sa často podobá bielemu pečivu.
Kým kukuričná tortilla môže byť výživovo výhodnejšia, klasické pšeničné tortilly predávané v supermarketoch sú najčastejšie porovnateľné s bielym pečivom.
Čo sa skrýva v zložení: prečo nie každá tortilla je rovnaká
Kupované tortilly môžu obsahovať viaceré prísady, ktoré bežné domáce pečivo neobsahuje:
- stabilizátory a emulgátory, ktoré udržujú pružnosť
- konzervačné látky predlžujúce trvanlivosť
- pridaný cukor
- rôzne druhy olejov
- niekedy aj stužené tuky, ktoré zvyšujú obsah nasýtených tukov
Nasýtené tuky by mali byť v strave zastúpené len minimálne, pretože pri dlhodobom vysokom príjme zvyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení. Z tohto hľadiska platí: čím kratšie a menej chemicky pôsobiace zloženie, tým lepšia tortilla.
Skutočné porovnanie kalórií: tortilla vs. pečivo
Kalórie výrobkov sa líšia podľa veľkosti, no približné hodnoty sú nasledovné:
- Pšeničná tortilla (60 g) – približne 190 kcal
- Biely rožok (42 g) – približne 130 kcal
- Krajec chleba Šumava (70 g) – približne 160 kcal
Pri rovnakých gramoch môže mať tortilla rovnaké alebo vyššie množstvo energie než chlieb. Tenký vzhľad teda môže klamať – v skutočnosti ide o porovnateľne kalorickú potravinu.
Celozrnné a proteínové tortilly: čiastočné zlepšenie, nie revolúcia
Celozrnné tortilly majú:
- viac vlákniny
- nižší glykemický index
- o niečo stabilnejšie zasýtenie
Proteínové tortilly obsahujú viac bielkovín, no zároveň často aj viac prísad a niekedy vyššiu kalorickú hodnotu. Nutrične sú síce o niečo výhodnejšie, ale stále ide o potraviny, ktoré treba vnímať v rámci celkového jedálnička.
Tortilla pri chudnutí: záleží na porcii a náplni
Tortillu si môžete dopriať aj v redukčnom jedálničku, ale dôležité je:
- poznať jej kalorickú hodnotu
- nepreháňať to s množstvom
- pozorne vybrať náplň
Najvhodnejšie sú:
- kuracie alebo morčacie mäso
- ryby
- vajcia
- nízkotučné syry
- tvarohové či strukovinové nátierky
- veľa zeleniny na zvýšenie vlákniny
To, či jedlo bude diétne, nie je dané samotnou tortillou, ale celkovým zložením rolky.
Domáce alternatívy: jednoduché, lacné a skutočne zdravšie
Kupované tortilly sa dajú veľmi ľahko nahradiť domácimi plackami, ktoré neobsahujú zbytočné aditíva a máte ich hotové za pár minút.
Ovsená bylinková placka
Plná vlákniny a bielkovín, jednoduchá na prípravu. Chuť si viete prispôsobiť bylinkami, syrom či koreninami.
Zemiaková placka zo surovej zemiaky
Nastrúhaný zemiak, štipka soli a syr – po upečení získate pružnú placku bez lepku, ktorá výborne nahradí tortillu.
Proteínová placka zo 2 surovín
Cottage syr a vajce vytvoria výživnú, prirodzene bez múky pripravenú placku s vysokým obsahom bielkovín a stabilným zasýtením.
Záver: Je tortilla zdravšia než pečivo?
Nie automaticky.
Tortilla môže byť praktická a chutná, no jej „zdravosť“ závisí od:
- typu múky (kukuričná je často výhodnejšia než biela pšeničná)
- zloženia (čím kratšie, tým lepšie
- množstva
- náplne
- celkového jedálnička
Ak chcete v strave urobiť skutočnú pozitívnu zmenu, lepším riešením sú domáce jednoduché placky alebo kupované tortilly s minimalistickým zložením.