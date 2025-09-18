Jablká v hlavnej úlohe. 5 dezertov, ktoré rozvoňajú jeseň a zlepšia náladu

Kúsok poctivého jablkového koláča vie spraviť deň krajším – a na jeseň to platí dvojnásobne. Tento rok nám počasie doprialo štedrú úrodu ovocia: v lete sa darilo jahodám, čučoriedkam, černiciam, marhuliam aj broskyniam, koniec leta patril sladkým slivkám a v českých sadoch sa činili aj jablone. V porovnaní s minulým rokom, ktorý bol výnimočne slabý, môže byť tohtoročná úroda až trojnásobná – takže závinov, buchiet a koláčov z domácich jabĺk si užijeme do sýtosti.
Kde zohnať jablká?
Ak nechcete spoliehať len na supermarkety, skúste najbližší farmársky trh – pestovatelia tam ponúkajú vlastnú úrodu. Skvelou možnosťou je aj samozber, ktorý aktuálne prebieha na viacerých miestach naprieč republikou. Strávite deň na čerstvom vzduchu, nazbierate si presne toľko jabĺk, koľko potrebujete, a ešte aj ušetríte. Ak netušíte, ako samozber prebieha a kam vyraziť, oplatí sa pozrieť si prehľady miest vo vašom okolí alebo sa spýtať priamo miestnych sadárov.
Sústo pre zdravie
„An apple a day keeps the doctor away,“ hovorí anglické príslovie – a niečo na tom je. Jablká sú nabité vitamínmi, minerálmi a vlákninou, podporujú dobré trávenie, prospievajú srdcu a cievam a pomáhajú udržiavať cholesterol a cukor v krvi na uzde. Najzdravšie sú prirodzene surové, no bola by škoda nevyužiť ich aj v kuchyni. Navyše sa dobře skladujú a pri vhodných podmienkach (a správne zvolenej odrode) vydržia pokojne celú zimu.
Štipka korenia
Jablká a škorica – to je neprekonateľná dvojka. Výborne si rozumejú aj s vanilkou, muškátovým orieškom, badiánom, zázvorom, klinčekmi či citrónovou kôrou. Dochucujte s citom, aby korenie neprebilo prirodzenú chuť a vôňu jabĺk.
5 jednoduchých jablkových dezertov (na pracovný večer, sladké ráno aj návštevu)
Nižšie nájdete päť spoľahlivých receptov, ktoré zvládnete aj po príchode z práce. Sú nenáročné, suroviny máte bežne doma a výsledok sa hodí ako rýchly koláč, raňajky aj pohoštenie pre hostí.
1) Veľa jabĺk, málo cesta: šťavnatý plechový koláč
Chcete, aby v koláči vynikli jablká a nie cesto? Toto je presne on – jednoduchý, úžasne vláčny a šťavnatý.
Suroviny (na menší plech ~28×20 cm):
1,2 kg jabĺk (ošúpané, jadrovník von, plátky alebo hrubé strúhané) • 2 vajcia • 120 g kryštálového cukru • 80 ml oleja • 180 g hladkej múky • 1 ČL kypriaceho prášku • 80 ml mlieka alebo bieleho jogurtu • 1–2 ČL škorice • štipka soli • (voliteľne) hrsť hrozienok alebo posekaných orechov
Postup:
- Rúru predhrejte na 180 °C. Formu vymažte a vysypte.
- V miske vyšľahajte vajcia s cukrom, primiešajte olej, mlieko/jogurt, potom múku s kypriacim práškom, soľ a škoricu. Cesto má byť redšie.
- Do formy nasypte hrubú vrstvu jabĺk, prípadne premiešajte s hrozienkami/orechmi, a prelejte tenkou vrstvou cesta.
- Pečte 35–45 minút, kým povrch nezíska zlatú farbu a šťava z jabĺk nezačne jemne bublať po okrajoch.
- Nechajte krátko vychladnúť, posypte práškovým cukrom.
Tip: Funguje aj bez laktózy (rastlinné mlieko) či s časťou múky nahradenou mletými mandľami.
2) Koláč bez váženia: lyžica ako odmerka, v rúre do 10 minút
Máte desať minút a jednu polievkovú lyžicu? O chvíľu pečiete.
Suroviny (odmerka = PL):
10 PL hladkej múky • 8 PL cukru • 8 PL mlieka • 6 PL oleja • 2 vajcia • 1 balíček kypriaceho prášku • 3 stredné jablká (na hrubo nastrúhané) • 1–2 ČL škorice • štipka soli
Postup:
- Rúru rozohrejte na 180 °C. Plech (~30×20 cm) vyložte papierom.
- Všetko okrem jabĺk len lyžicou premiešajte do hladka. Primiešajte jablká.
- Cesto rozotrite do plechu, posypte škoricovým cukrom.
- Pečte 25–30 minút do zlatista.
Tip: Ak je cesto príliš husté, pridajte 1–2 PL mlieka. Výborne chutí s lyžicou kyslej smotany navrchu.
3) Jablkové „jednohubky“: malé koláčiky so škoricou
Ideálne na raňajky, k popoludňajšej káve aj do školskej desiaty – dajú sa ľahko zabaliť a zostávajú vláčne.
Suroviny (na 12–16 ks):
3 jablká (nahrubo nastrúhané, vyžmýkané) • 150 g bieleho jogurtu • 2 vajcia • 80 g cukru • 70 ml oleja • 220 g polohrubej múky • 1 ČL kypriaceho prášku • 1–2 ČL škorice • štipka soli
Postup:
- Rúru predhrejte na 180 °C. Formu na muffiny vyložte košíčkami.
- Všetko krátko premiešajte v jednej mise – len kým sa spojí.
- Lyžicou rozdeľte do košíčkov (asi ¾ výšky), posypte škoricou.
- Pečte 15–18 minút. Nechajte vychladnúť na mriežke.
Tip: Do cesta môžete pridať kocky jablka pre šťavnatosť alebo štipku zázvoru pre hrejivú chuť.
4) Pudingová mriežka: vláčny koláč s kúskami jabĺk a vanilkou
V tomto koláči sa kúsky jabĺk ukrývajú priamo v ceste a na povrchu ich zdobí mriežka z vanilkového pudingu. Je šťavnatý, mäkký a vyzerá luxusne.
Suroviny:
- Cesto: 3 vajcia • 120 g cukru • 90 ml oleja • 200 g hladkej múky • 1 ČL kypriaceho prášku • 80 ml mlieka • štipka soli • 3 jablká (kocky)
- Mriežka: 1 balíček vanilkového pudingu • 350 ml mlieka • 2 PL cukru
Postup:
- Uvarte hustejší puding (menej mlieka, než je na obale). Prelejte do cukrárskeho vrecka a nechajte mierne vychladnúť.
- Vyšľahajte vajcia s cukrom, primiešajte olej, mlieko, potom múku s kypriacim práškom a soľ. Zapracujte kocky jabĺk.
- Cesto rozotrite do formy (28×20 cm). Navrch nastriekajte mriežku z pudingu.
- Pečte pri 180 °C približne 35–40 minút. Pred krájaním nechajte stuhnúť.
Tip: Mriežku spravíte aj obyčajným sáčkom s odstrihnutým rohom.
5) Domáce jablkové taštičky (ľahšia „fastfood“ verzia z jogurtového cesta)
Smažené jablkové taštičky sú klasika rýchleho občerstvenia. Doma si ich však pripravíte ľahšie a voňavejšie – z jogurtového cesta a pečené.
Suroviny (na ~12 ks):
- Cesto: 200 g hladkej múky • 150 g hustého bieleho jogurtu • 50 ml oleja • 1 ČL kypriaceho prášku • štipka soli
- Plnka: 3 jablká (kocky) • 2–3 PL cukru • 1–2 ČL škorice • 1 PL citrónovej šťavy • (voliteľne) trocha škrobu na zahustenie
- Na dokončenie: 1 vajce na potretie • práškový cukor
Postup:
- Jablká krátko poduste s cukrom, škoricou a citrónom; ak pustia veľa šťavy, zahustite škrobom. Nechajte vychladnúť.
- Z ingrediencií vymiešajte mäkké nelepivé cesto. Rozvaľkajte na plát ~3 mm a vykrajujte štvorce 10×10 cm.
- Do stredu dajte lyžicu plnky, preložte do trojuholníka, okraje pritlačte vidličkou.
- Potrite rozšľahaným vajcom a pečte pri 190 °C15–18 minút do zlatista.
- Po vychladnutí poprášte cukrom.
Tip: Skvelé aj v horúcom vzduchu (airfryer) – 180 °C asi 10–12 minút.
Záverečné rady
- Na pečenie sa hodia pevnejšie, šťavnatejšie a skôr kyslasté jablká – koláč bude mať lepšiu textúru aj chuť.
- Ak sladíte menej, časť cukru nahraďte jablkovým pyré – zvýši vláčnosť a prirodzenú sladkosť.
- Pri skladovaní vyberajte nepoškodené plody a držte ich v chladnej, tmavej a vzdušnej miestnosti; poškodené kusy spracujte ako prvé.
Máte chuť začať s rýchlovkou bez váženia, alebo dáte hneď na plech verziu „veľa jabĺk, málo cesta“? Nech si vyberiete čokoľvek, jeseň bude voňať po jablkách a škorici.