Hrnčekový krtkov koláč na plech. Rýchlejší, jednoduchší a chutnejší než ten z obchodu

Pamätáte si ešte na ten moment, keď sa na pultoch obchodov objavil prvý balený krtkov koláč? Odvtedy si získal srdcia malých aj veľkých maškrtníkov. Vďaka svojej jemnej kakaovej chuti, sladkým banánom a lahodnej smotanovej náplni sa stal stálicou medzi domácimi dezertmi. A to nehovoríme o jeho typickom vzhľade – pripomínajúcom krtinec – ktorý je pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou tohto zákusku.
Ale čo keď sa vám nechce tvarovať krtinec?
Mnohí domáci cukrári majú z tohto koláča rešpekt práve kvôli jeho tvaru. Vydlabávanie korpusu, vrstvenie a tvarovanie kopca zo šľahačky si predsa len vyžaduje viac času aj trpezlivosti. Dobrá správa však je, že rovnaký chuťový zážitok dosiahnete aj v jednoduchšej verzii – na plechu! Chuť zostane rovnako božská, no príprava bude omnoho rýchlejšia a zvládne ju aj úplný začiatočník.
Jednoduchší, ale rovnako lahodný
Prípravu začnite upečením piškótového korpusu s kakaom, ktorý tvorí základ celého koláča. Odporúčaný rozmer plechu je približne 38 × 25 cm. Táto veľkosť je ideálna na to, aby bol korpus dostatočne vysoký a zároveň sa dal v prípade potreby čiastočne vydlabať alebo jednoducho zrezať vrchná vrstva.
Cesto na korpus – všetko jednoducho na hrnčeky
Na kakaové piškótové cesto budete potrebovať tieto suroviny:
- 2 hrnčeky polohrubej múky
- 1 hrnček práškového cukru
- 1 balíček prášku do pečiva
- 1 balíček vanilkového cukru
- 4 polievkové lyžice kvalitného holandského kakaa
- 1 hrnček mlieka
- 1 hrnček rastlinného oleja
- 2 celé vajcia
Postup je veľmi jednoduchý: všetky prísady dôkladne premiešajte v jednej mise, kým nezískate hladké, jednotné cesto. Nalejte ho na plech vystlaný papierom na pečenie a dajte piecť do vopred vyhriatej rúry na 180 °C približne na 35 minút. Po upečení nechajte cesto úplne vychladnúť.
Ak sa vám chce, môžete vrchnú časť korpusu opatrne vydlabať do hĺbky asi 1 cm, pričom od okrajov nechajte odstup asi pol centimetra. Vydlabaný vnútro si odložte – neskôr poslúži ako posýpka.
Krém s banánmi a čokoládou? Neodolateľná kombinácia!
Na prípravu krému budete potrebovať banánový puding – práve ten zabezpečí, že náplň bude pevnejšia a zároveň krásne ovocná. Uvarte ho podľa návodu na obale a pridajte doň 4 lyžice cukru. Po vychladnutí puding jemne premiešajte s vyšľahanou smotanou na šľahanie, ktorú si pripravíte spolu so stužovačom, aby vám krém pekne držal tvar.
Na záver do krému pridajte približne 100 g nastrúhanej tmavej čokolády – pokojne použite svoju obľúbenú, či už horkú alebo sladkú. Všetko spolu zľahka premiešajte, aby ste vytvorili jemný, no výrazne banánovo-čokoládový krém.
Zostavenie koláča na plechu
Na vychladnutý korpus rovnomerne poukladajte pozdĺžne prekrojené banány (stačia 3 až 4 kusy), ideálne v dvoch radoch. Na ne rovnomerne rozotrite pripravený krém. A nakoniec príde to najlepšie – posypte celý povrch koláča rozdrobeným vydlabaným korpusom, ktorý vytvorí charakteristický „krtinec“, aj keď v plochej verzii.
Rýchly a efektný zákusok pre každú príležitosť
Tento jednoduchší krtkov koláč oceníte nielen pri nečakanej návšteve, ale aj ako dezert na rodinnú oslavu. Vďaka jeho rýchlej príprave, chutnému spojeniu banánu, kakaa a čokolády a atraktívnemu vzhľadu na plechu sa stane stálicou vo vašom repertoári domácich dezertov.
Ak ste doteraz pripravovali krtkov koláč len z krabice, určite skúste túto domácu verziu – nielenže presne viete, čo ste doň dali, ale výsledná chuť vás milo prekvapí. A možno už viac po kupovanom nesiahnete.