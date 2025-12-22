Ghanský zemiakový šalát s cukrom a kondenzovaným mliekom. Rodinný recept, ktorý pokojne zvládnete aj na raňajky

Zemiakový šalát patrí medzi jedlá, ktoré má takmer každá rodina spojené s vlastným receptom a osobnými spomienkami. Niekde sa pripravuje s majonézou, inde s jogurtom, niekto doň pridáva mäso, iný viac zeleniny. Existujú aj menej známe verzie s jemne sladkastou chuťou, ktoré vznikli ako rodinné alebo regionálne variácie – často pod vplyvom rôznych kuchýň sveta.
Tento recept vychádza z rodinnej kuchyne mojej svokry, ktorá pochádza zo západnej Afriky. Nejde o oficiálne tradičné národné jedlo, ale o domácu verziu zemiakového šalátu, aké vznikajú všade tam, kde sa miešajú chute, zvyky a dostupné suroviny. Práve takéto recepty sú bežné v mnohých rodinách – prispôsobené chuti, zdravotným preferenciám či miestnym zvyklostiam.
Prečo je tento šalát iný?
Na rozdiel od klasických stredoeurópskych šalátov neobsahuje majonézu. Základ tvorí grécky jogurt, ktorý je dochutený malým množstvom sladeného kondenzovaného mlieka a štipkou cukru. Výsledkom nie je sladký dezert, ale jemný, ľahký šalát, v ktorom sladkosť len zjemňuje kyslosť jogurtu a chuť zemiakov.
Takéto kombinácie nie sú v domácich kuchyniach ničím výnimočným – podobné sladko-slané kontrasty nájdeme aj v karibskej, ázijskej či juhoamerickej gastronómii.
Zemiakový šalát ako svetové jedlo
Zemiakový šalát sa pripravuje v mnohých krajinách sveta, pričom neexistuje jediný „správny“ recept:
- V južnej Európe sa často podáva bez majonézy, len s olejom, bylinkami a cibuľou.
- V niektorých oblastiach sveta sa doň pridávajú sladké prvky, napríklad ovocie alebo cukor.
- Inde sa konzumuje teplý, s korením, horčicou alebo pikantnými prísadami.
Recept, ktorý nasleduje, je preto najlepšie vnímať ako osobnú rodinnú variáciu, nie ako oficiálnu podobu kuchyne konkrétnej krajiny.
Recept na jemne sladký zemiakový šalát s jogurtom
Ingrediencie:
- 10 zemiakov
- 9 vajec
- 3 väčšie mrkvy
- 2 väčšie jablká
- 6 polievkových lyžíc gréckeho jogurtu
- 2 polievkové lyžice sladeného kondenzovaného mlieka
- štipka cukru
- soľ a čierne korenie podľa chuti
Chuťový profil
Šalát je ľahký, svieži a vyvážený. Kondenzované mlieko nehrá hlavnú úlohu, slúži len na zjemnenie chuti jogurtu. Vhodný je ako príloha, ľahká večera alebo letné jedlo, ktoré nezaťaží trávenie.
Postup prípravy
- Zemiaky ošúpte a nakrájajte na väčšie kocky, aby si po uvarení zachovali tvar.
- Vložte ich do osolenej vody a pridajte malú štipku cukru.
- Varte približne 10–12 minút, kým zmäknú, ale nerozpadnú sa.
- Vajcia uvarte natvrdo.
- Mrkvu krátko povarte (asi 5 minút), aby zmäkla, no ostala pevná.
- V miske zmiešajte grécky jogurt, kondenzované mlieko, soľ a korenie.
- Jablká a mrkvu nakrájajte na kocky.
- Všetky uvarené suroviny nechajte úplne vychladnúť.
- Vajcia nakrájajte, spojte so zemiakmi, mrkvou a jablkami, pridajte jogurtovú zálievku a jemne premiešajte.
- Šalát nechajte aspoň 2 hodiny odležať v chladničke a podávajte vychladený.
Do šalátu možno pridať aj kukuricu, červenú cibuľu, reďkovky alebo zelený hrášok. Ide o bežné úpravy, ktoré zodpovedajú tomu, ako sa recepty v domácnostiach prirodzene vyvíjajú.