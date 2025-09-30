Gazdinky v Rusku to robia celé stáročia. Táto prísada zmení vašu kapustu na luxusný zimný poklad

nakladaná kapusta
nakladaná kapusta Foto: www.shutterstock.com

Fermentovaná kapusta je jedným z najstarších spôsobov konzervácie zeleniny v Európe aj Ázii. V Rusku, rovnako ako na Slovensku či v Česku, bola súčasťou zimného jedálnička celé stáročia. Zatiaľ čo u nás sa kapusta väčšinou kvasila len so soľou a prípadne s trochou mrkvy alebo jabĺk, v niektorých oblastiach Ruska sa do nej tradične pridávali aj brusnice.

Prečo práve kapusta?

Kapusta je bohatým zdrojom vitamínu C, vlákniny a ďalších živín. Fermentáciou vznikajú probiotiká a kyselina mliečna, ktoré podporujú trávenie a imunitu. Vďaka týmto vlastnostiam bola kvasená kapusta v minulosti jedným z najdôležitejších zimných jedál – pomáhala ľuďom prežiť obdobie, keď bol nedostatok čerstvej zeleniny.

Tradičná príprava

Postup prípravy je v Rusku veľmi podobný tomu, ktorý poznáme aj my:

  • kapusta sa nakrája na tenké pásiky
  • zmieša so soľou
  • niekedy sa pridá nastrúhaná mrkva
  • zmes sa natlačí do nádoby alebo dreveného suda a nechá kvasiť vo vlastnej šťave

Počas kvasenia je dôležité, aby kapusta zostala ponorená pod nálevom. Tradične sa skladovala v pivniciach alebo iných chladných priestoroch, kde vydržala celé mesiace.

Čo robí ruskú verziu odlišnou

Niektoré ruské recepty obsahujú prídavok brusníc. Tieto malé bobule dodajú kapuste jemnú kyslastú a ovocnú príchuť, ktorá sa odlišuje od klasickej chuti známej zo strednej Európy. Okrem toho brusnice obsahujú prírodné kyseliny, ktoré môžu mierne podporiť konzerváciu a dodať kapuste aj atraktívnejšiu farbu.

Zdravotné účinky brusníc

Brusnice sú známe vysokým obsahom vitamínu C a antioxidantov. V ľudovej medicíne sa využívali najmä pri problémoch s močovými cestami. Moderný výskum potvrdzuje, že látky obsiahnuté v brusniciach môžu brániť usadzovaniu niektorých baktérií. Aj preto sa stali obľúbeným doplnkom do fermentovaných jedál.

Tip na domácu prípravu

Ak chcete ochutnať ruskú verziu kvasenej kapusty, skúste jednoduchý postup:

  1. Nakrájajte kapustu na tenké pásiky.
  2. Na každé kilo kapusty použite približne 20 g soli.
  3. Podľa chuti pridajte nastrúhanú mrkvu.
  4. Všetko dobre premiešajte a natlačte do nádoby.
  5. Pridajte hrsť čerstvých alebo mrazených brusníc.
  6. Zakryte, zaťažte a nechajte kvasiť pri izbovej teplote niekoľko dní.
  7. Potom uložte do chladu a nechajte dozrieť.

Výsledkom bude kapusta, ktorá si zachová všetky výhody klasického kvasenia, ale získa nový, svieži nádych.

 Kvasená kapusta s brusnicami je dôkazom toho, ako sa tradičné recepty v rôznych regiónoch líšia drobnými detailmi. Aj malý prídavok dokáže zmeniť chuť a priniesť na stôl niečo nové, pričom všetko zostáva postavené na osvedčenej fermentácii.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať