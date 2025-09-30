Gazdinky v Rusku to robia celé stáročia. Táto prísada zmení vašu kapustu na luxusný zimný poklad

Fermentovaná kapusta je jedným z najstarších spôsobov konzervácie zeleniny v Európe aj Ázii. V Rusku, rovnako ako na Slovensku či v Česku, bola súčasťou zimného jedálnička celé stáročia. Zatiaľ čo u nás sa kapusta väčšinou kvasila len so soľou a prípadne s trochou mrkvy alebo jabĺk, v niektorých oblastiach Ruska sa do nej tradične pridávali aj brusnice.
Prečo práve kapusta?
Kapusta je bohatým zdrojom vitamínu C, vlákniny a ďalších živín. Fermentáciou vznikajú probiotiká a kyselina mliečna, ktoré podporujú trávenie a imunitu. Vďaka týmto vlastnostiam bola kvasená kapusta v minulosti jedným z najdôležitejších zimných jedál – pomáhala ľuďom prežiť obdobie, keď bol nedostatok čerstvej zeleniny.
Tradičná príprava
Postup prípravy je v Rusku veľmi podobný tomu, ktorý poznáme aj my:
- kapusta sa nakrája na tenké pásiky
- zmieša so soľou
- niekedy sa pridá nastrúhaná mrkva
- zmes sa natlačí do nádoby alebo dreveného suda a nechá kvasiť vo vlastnej šťave
Počas kvasenia je dôležité, aby kapusta zostala ponorená pod nálevom. Tradične sa skladovala v pivniciach alebo iných chladných priestoroch, kde vydržala celé mesiace.
Čo robí ruskú verziu odlišnou
Niektoré ruské recepty obsahujú prídavok brusníc. Tieto malé bobule dodajú kapuste jemnú kyslastú a ovocnú príchuť, ktorá sa odlišuje od klasickej chuti známej zo strednej Európy. Okrem toho brusnice obsahujú prírodné kyseliny, ktoré môžu mierne podporiť konzerváciu a dodať kapuste aj atraktívnejšiu farbu.
Zdravotné účinky brusníc
Brusnice sú známe vysokým obsahom vitamínu C a antioxidantov. V ľudovej medicíne sa využívali najmä pri problémoch s močovými cestami. Moderný výskum potvrdzuje, že látky obsiahnuté v brusniciach môžu brániť usadzovaniu niektorých baktérií. Aj preto sa stali obľúbeným doplnkom do fermentovaných jedál.
Tip na domácu prípravu
Ak chcete ochutnať ruskú verziu kvasenej kapusty, skúste jednoduchý postup:
- Nakrájajte kapustu na tenké pásiky.
- Na každé kilo kapusty použite približne 20 g soli.
- Podľa chuti pridajte nastrúhanú mrkvu.
- Všetko dobre premiešajte a natlačte do nádoby.
- Pridajte hrsť čerstvých alebo mrazených brusníc.
- Zakryte, zaťažte a nechajte kvasiť pri izbovej teplote niekoľko dní.
- Potom uložte do chladu a nechajte dozrieť.
Výsledkom bude kapusta, ktorá si zachová všetky výhody klasického kvasenia, ale získa nový, svieži nádych.
Kvasená kapusta s brusnicami je dôkazom toho, ako sa tradičné recepty v rôznych regiónoch líšia drobnými detailmi. Aj malý prídavok dokáže zmeniť chuť a priniesť na stôl niečo nové, pričom všetko zostáva postavené na osvedčenej fermentácii.