Feng šuej upozorňuje. Fotografie v spálni môžu narušiť pokoj a intimitu. Na toto si dajte pozor

Možno si to ani neuvedomujete, ale aj obyčajná dekorácia v podobe fotografií môže mať výrazný vplyv na atmosféru vo vašej spálni. Ak máte pri posteli zarámovanú fotku zosnulej babičky alebo snímku kamarátov z dovolenky, s ktorými už nemáte dobré vzťahy, podľa starého čínskeho učenia feng šuej to nemusí byť najšťastnejšia voľba. Tieto predmety totiž môžu rušiť energiu, narúšať váš spánok a v konečnom dôsledku vplývať aj na partnerský život.
Prečo je spálňa taká citlivá?
Spálňa je priestor, kde sa človek regeneruje – odpočíva, spí, ale aj prežíva chvíle intimity so svojím partnerom. Mala by byť preto útočiskom pokoja, bezpečia a harmónie. Feng šuej, ktoré sa dodnes teší veľkej popularite, zdôrazňuje, že práve tu by sme mali byť obzvlášť opatrní pri výbere dekorácií. Každý predmet má svoju energiu a fotografie blízkych osôb, hoci ich milujeme, prenášajú emócie a spomienky, ktoré nemusia byť v spálni vhodné.
Naše staré mamy mali nad posteľou často svadobný portrét so svojím mužom. To je snáď jediná výnimka, ktorú feng šuej akceptuje – a aj to iba v prípade, že išlo o harmonické manželstvo. Vo všetkých ostatných prípadoch platí, že menej je viac a spálňa by mala zostať energeticky čistá.
Aké fotografie do spálne nepatria?
Podľa feng šuej by ste sa mali vyhnúť najmä týmto typom fotografií:
- Snímky zosnulých – aj keď ste daného človeka milovali, energia spojená so stratou môže vyvolávať smútok a nepokoj.
- Fotky plné silných emócií – svadby, oslavy či zábery s bývalým partnerom nesú silný emočný náboj, ktorý narúša pokoj.
- Rodinné a priateľské fotografie – tieto patria skôr do obývačky alebo na chodbu, nie do priestoru oddychu a intimity.
- Obrázky, ktoré vo vás vyvolávajú nepríjemné pocity – aj keď ide o krásnu fotku, ak vo vás spúšťa negatívne spomienky, spálňa nie je pre ňu správnym miestom.
Čím fotografie nahradiť?
Ak nechcete mať steny spálne prázdne, siahnite po obrazoch či dekoráciách, ktoré podporujú pohodu a relax. Feng šuej odporúča napríklad:
- Prírodné motívy – hory, rieky, kvety, lúky či more pôsobia upokojujúco a navodzujú pocit voľnosti.
- Jemné abstrakcie – umenie s harmonickými farbami podporuje vyrovnanosť a príjemnú energiu.
- Symboly lásky a rovnováhy – ak žijete s partnerom, dekorácie umiestňujte vo dvojiciach (dve lampy, dva nočné stolíky, dva obrazy).
- Vlastné umelecké diela – ak vo vás vyvolávajú radosť, môžu byť skvelým zdrojom pozitívnej energie.
- Mandaly alebo harmonizujúce vzory – napríklad koberček s jemným ornamentom pri posteli.
Kľúčové je, aby pohľad na obraz či dekoráciu vo vás vyvolal pocit pokoja, istoty a radosti.
Ďalšie pravidlá feng šuej pre spálňu
- Jednoduchosť a poriadok – preplnená miestnosť bráni prúdeniu životnej energie čchi. Dekorácií by malo byť minimum a každý predmet by mal mať svoj účel.
- Farby – vhodné sú jemné a tlmené odtiene ako béžová, pastelová ružová, zelená, modrá či biela. Naopak, ostré a príliš výrazné farby môžu pôsobiť rušivo.
- Zrkadlo oproti posteli je tabu – odráža energiu a môže spôsobovať nepokojný spánok.
- Hygiena priestoru – spálňa by mala byť vzdušná, uprataná a bez zbytočností. Len tak bude podporovať regeneráciu tela aj duše.
Feng šuej učí, že spálňa má byť oázou oddychu, kde sa cítite bezpečne a uvoľnene. Zabudnite teda na rodinné albumy pri posteli a namiesto nich zvoľte dekorácie, ktoré vám pomôžu skutočne si oddýchnuť a nabiť sa novou energiou.