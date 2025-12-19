Fantasticky chutné placky len z vody a múky. Recept, ktorý funguje už celé generácie

Hľadáte jednoduchú, lacnú a pritom mimoriadne chutnú večeru? Potom siahnite po recepte, ktorý poznali už naše staré mamy a ktorý sa v kuchyniach používa celé desaťročia. Ide o úplne základné placky pripravené len z múky, vody a soli. Práve v tejto jednoduchosti sa skrýva ich čaro. Sú univerzálne, rýchle na prípravu a môžete ich podávať na množstvo spôsobov – naslano, nasladko, ako hlavné jedlo aj ako prílohu.
Stačí naozaj len minimum surovín
V minulosti nebolo samozrejmosťou mať doma plnú špajzu. Ľudia sa museli vedieť v kuchyni prispôsobiť a variť z toho, čo mali poruke. Múka a soľ však patrili medzi základné potraviny, ktoré nechýbali takmer v žiadnej domácnosti. Ak aj dnes otvoríte chladničku a zistíte, že nemáte takmer nič, tieto placky sú ideálnym riešením. Nepotrebujete droždie, vajcia ani mlieko – len zopár bežných surovín a panvicu.
Príloha aj sýte hlavné jedlo
V časoch, keď sa chlieb piekol doma a nie každá domácnosť mala pec, nahrádzali ho práve rôzne druhy placiek. Slúžili ako príloha k polievkam, mäsu alebo zeleninovým jedlám. Zároveň však dokázali fungovať aj ako samostatný pokrm. Stačilo ich potrieť maslom, cesnakom, tukom alebo naplniť tým, čo bolo práve k dispozícii – sladkou alebo slanou náplňou.
Podobné múčne placky nájdeme v kuchyniach po celom svete. Indický naan, mexická tortilla či arabské ploché chleby majú rovnaký základný princíp. Je to dôkaz, že jednoduché recepty majú univerzálnu hodnotu a prežili stáročia.
Klasický recept na placky z múky a vody
Ingrediencie:
- 500 g hladkej múky
- 175 ml vody
- soľ podľa chuti
Postup prípravy krok za krokom
Na pracovnú dosku alebo do väčšej misy nasypte múku a vytvorte z nej kôpku. V strede urobte jamku, do ktorej nalejte približne polovicu vody a pridajte štipku soli. Postupne začnite múku zapracovávať do tekutiny. Keď sa cesto začne spájať, pomaly prilievajte zvyšok vody.
Cesto hneťte dovtedy, kým nebude kompaktné, pružné a mäkké. Nemalo by sa drobiť, ale ani lepiť na ruky. Ak je príliš lepivé, jemne ho podsypte múkou. Ak je naopak suché a trhá sa, pridajte trochu vody. Správna konzistencia je kľúčom k tomu, aby sa placky dobre vyvaľkali a nepraskali.
Hotové cesto rozdeľte na menšie kúsky. Z každého vytvarujte guľku a vyvaľkajte ju na tenkú placku. Rozohrejte suchú panvicu bez oleja a placky opekajte z oboch strán, kým sa na povrchu nevytvoria zlatisté škvrny a cesto sa pekne prepečie.
Tieto placky sú mimoriadne variabilné. Naslano chutia výborne s maslom, cesnakom, bylinkami alebo ako príloha k polievke či mäsu. Nasladko ich môžete potrieť džemom, medom alebo čokoládovou nátierkou. Vďaka svojej jednoduchosti sa hodia takmer ku všetkému a ľahko ich prispôsobíte tomu, na čo máte práve chuť.