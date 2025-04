Doprajte svojim zemiakom tú správnu starostlivosť hneď po daždi a vychutnajte si doposiaľ nevídanú úrodu

Pestovanie zemiakov je pre niektorých záhradkárov vášeň, pre iných nevyhnutnosť, no tak či tak patrí medzi najrozšírenejšie činnosti na našich záhradách. Môže sa síce zdať, že stačí iba položiť naklíčenú hľuzu do jamky a pravidelne polievať, no v skutočnosti je tento proces o niečo zložitejší. Aby ste sa dočkali skutočne bohatej úrody, je dôležité dodržiavať niekoľko overených postupov, z ktorých jeden je mimoriadne podstatný – prihrnovanie zemiakov. V tomto článku sa dozviete, prečo a kedy sa prihrnovanie robí, a prečo je ideálne vykonávať ho práve po daždi.

Základná príprava pred výsadbou

Prvý krok k úspešnému pestovaniu zemiakov spočíva v kvalitnej príprave pôdy na jar, zvyčajne na prelome marca a apríla, v závislosti od počasia. Pôda by mala byť dobre prekyprená a obohatená vhodným hnojivom. Najlepšie je, keď sa teplota pôdy pohybuje aspoň okolo 8 °C, pretože zemiaky síce obľubujú teplejšie prostredie, ale v našich končinách nie sú natoľko chúlostivé ako niektoré iné druhy teplomilnej zeleniny.

Naklíčené zemiaky a správne rozostupy

Zemiaky sa väčšinou nechávajú najskôr naklíčiť v chlade a prítmí. Po vyklíčení sa sadia do riadkov (tzv. sponu). Medzi jednotlivými riadkami odporúčame dodržať vzdialenosť približne 60 cm, aby mali rastliny dostatok priestoru pre rast vňaťe aj pre tvorbu hľúz. V rámci jedného riadku sa zemiaky sadia asi 25 cm od seba. Každá hľuza by mala byť položená do jamky hlbokej 10 až 12 cm, a to očkom (klíčkom) smerujúcim nahor. Keď zemiaky ukladáte do zeme, zahrňte ich iba zľahka – neudupávajte pôdu, aby mohla dostatočne dýchať a prepúšťať teplo.

Dôležitosť prihrnovania

V období, keď zemiakové rastliny dosiahnu výšku okolo 25 až 30 cm, prichádza na rad prihrnovanie. Ide o proces, pri ktorom sa pôda z medzier medzi riadkami nahrnie k jednotlivým rastlinám a vytvoria sa tak typické hroble (kopčeky). Prečo je to dôležité?

Tvorba hlúbnych koreňov a hľúz: Vyššie navŕšená pôda poskytne rastline viac priestoru pre rozvoj koreňovej sústavy a tým podporí aj tvorbu väčších hľúz. Odvodnenie pôdy: Hroble prispievajú k lepšiemu odvádzaniu prebytočnej vody, čím znižujú riziko hniloby a podmáčania. Stabilita rastlín: Vďaka prihrnutiu pôdy sú zemiaky pevnejšie usadené v zemi a menej náchylné na vyvrátenie vetrom či dažďom.

Prečo práve po daždi?

Najlepší čas na prihrnovanie je obdobie tesne po daždi, keď je pôda vlhká a mäkká. Vtedy sa s ňou dá ľahko pracovať, a nie je nutné vynakladať príliš veľkú námahu pri formovaní hrobľov. Stačí použiť rýľ alebo motyku a jemne vytvoriť kopčeky, ktoré by mali byť vysoké približne 15 cm. Vďaka vlhkému prostrediu sa nová vrstva pôdy lepšie spojí s podložím a rastliny dokážu rýchlejšie využiť dostupné živiny.

Opakované prihrnovanie pre ešte lepšiu úrodu

Po prvej úspešnej aplikácii prihrnutia môžete tento postup zopakovať aj niekoľkokrát v priebehu rastu zemiakov. Vždy, keď rastliny zosilnejú a trocha sa “vytiahnu”, je vhodné prihrnutie znova zrevidovať a prípadne doplniť. Samozrejme, najlepšie výsledky dosiahnete, ak sa pokúsite využiť obdobie po daždi aj na tieto následné úpravy.

Čo robiť pred prihrnovaním?

V čase, kým zemiaky nedosiahnu výšku 25 až 30 cm, je vhodné im venovať starostlivosť v podobe okopávania. Okopávanie pomáha prevzdušniť pôdu a zároveň odstraňuje burinu, ktorá by mohla rastlinám zbytočne odoberať živiny a priestor. Až keď sú zemiakové rastliny dostatočne vysoké, môžete bez obáv prejsť k prihrnovaniu, ktoré je nielen praktickým, ale aj šetrným spôsobom starostlivosti o vašu úrodu.

Zhrnutie na záver

Ak sa chcete tešiť z mimoriadne bohatej úrody zemiakov, neváhajte a po daždi ich prihrňte. Vďaka tomu podporíte nárast zdravých hľúz, zlepšíte odvodnenie pôdy a pomôžete rastlinám pevnejšie zakoreniť. Navyše, pri správnom načasovaní prihrnovania po daždi bude práca jednoduchšia, pôda sa bude dať lepšie formovať a zemiaky tak dostanú presne to, čo potrebujú. Kľúčom k úspechu je sledovať počasie, dbať na pravidelné okopávanie a v správnom čase nezabudnúť prihrnúť. Ak všetko zvládnete, môžete sa tešiť na naozaj bohatú a kvalitnú úrodu, ktorá vás presvedčí, že trocha námahy sa skutočne vyplatí.