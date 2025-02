Doprajte svojim izbovým kvetom túto lacnú výživu a uvidíte, ako rýchlo naberú na sile. Porastú tak rýchlo, že predbehnú aj burinu

Jar pomaly klope na dvere a spolu s ňou prichádza aj nové vegetačné obdobie rastlín. Ideálny čas pustiť sa do správneho hnojenia, a to sa netýka len tých na záhrade, ale aj izbových kvetov. Najmä po zime bývajú oslabené, listy často chradnú a žltnú. V tomto článku vám preto predstavím jednoduché, no veľmi účinné domáce hnojivo, ktoré podporí koreňový systém izbových rastlín, spevní ich listy a dodá im cenné živiny na úspešný štart do nového vegetačného cyklu.