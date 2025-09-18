Domáce sušené slivky podľa starého triku. Nestojí vás to ani cent a chutia božsky

Slivkové stromy sú práve v najlepšom období. Na konároch sa ligocú tmavomodré plody plné cukru, ktoré sú ideálne nielen na varenie tradičných lekvárov či povidiel. Môžete ich využiť aj inak – usušiť ich a pripraviť si zásoby na celú zimu. Najlepšie na tom je, že k tomu nepotrebujete drahú sušičku ovocia.
Ak máte na dvore alebo v záhrade strom obsypaný slivkami, určite sa zamýšľate, ako ich čo najlepšie spracovať a uskladniť. Úroda býva často naozaj bohatá a bola by škoda nevyužiť ju naplno. Sušené slivky sú ideálnou voľbou – nielen že vydržia dlhé mesiace, ale ich sladká chuť a jemná konzistencia z nich robia zdravú a obľúbenú pochúťku. A oplatí sa to dokonca aj vtedy, keď natrafíte na kvalitné slivky v obchode vo výhodnej akcii.
VIDEO: Ako usušiť slivky bez sušičky
Sušička je fajn, no kvôli slivkám ju kupovať nemusíte
Kto pravidelne suší ovocie či huby od leta až do jesene, tomu sa investícia do sušičky určite vyplatí. Netreba však zabúdať, že okrem ceny samotného prístroja je tu aj spotreba elektriny. A ak ide len o pár plechov sliviek, pokojne si vystačíte s obyčajnou rúrou.
Chalupári to však vedia ešte lepšie. Ak máte na chalupe kachľovú pec alebo starší sporák na drevo s rúrou, môžete slivky sušiť úplne zadarmo. Stačí využiť teplo z pece a výsledok bude dokonalý – sladké, voňavé plody, ktoré si vychutnáte aj počas najchladnejších dní.
Sušenie ovocia – stará tradícia aj moderný spôsob zdravého skladovania
V dnešnej dobe máme mrazničky, zaváracie hrnce či hotové výrobky z obchodov, a preto sme na tradičné sušenie tak trochu zabudli. Je to však jedna z najzdravších foriem konzervácie ovocia.
Sušené slivky si uchovávajú vysoký obsah vitamínov a minerálov, nepotrebujú žiadny pridaný cukor ani chemické konzervanty a navyše sú krásne na pohľad. Dôležité je vyberať úplne dozreté, nepoškodené plody – tie sa sušia najlepšie a najrýchlejšie.
Uskladnenie je jednoduché: keď sú slivky poriadne vysušené, môžete ich dať do plátených alebo papierových vrecúšok a uložiť do suchej a chladnej komory. Vydržia celé mesiace bez toho, aby ste museli kupovať poháre, viečka či iné pomôcky.
Samostatnou kapitolou sú polosušené slivky – v nich zostane kúsok šťavnatosti, takže chutia ako sladký dezert. Sú výborné do jogurtu, k pudingu alebo len tak na maškrtenie. Deťom chutia ešte viac než klasické cukríky. Nevýhodou však je, že takéto slivky rýchlejšie podliehajú skaze a je potrebné ich rýchlo zjesť alebo často kontrolovať, aby nezačali plesnivieť.
Ako sušiť slivky ako naše staré mamy
Najprirodzenejšie je sušiť ovocie na veľkých sitách v podkroví, kde prúdi vzduch a šíri sa teplo z komína. Takto to robili naše staré mamy. Lenže dnes už málokto má k dispozícii taký priestor. Našťastie existujú aj iné možnosti, ktoré zvládne každý doma.
Postup sušenia v rúre:
- Príprava ovocia – slivky umyte, dôkladne osušte a odstráňte kôstky. Ideálne je narezať ich len z jednej strany a kôstku vytlačiť, aby zostali plody vcelku.
- Nízka teplota – rúru nastavte na približne 50 °C. Vyššia teplota by spôsobila, že slivky stvrdnú a stratili by svoju jemnosť.
- Nechajte pootvorené dvierka – vložte medzi ne napríklad drevenú varešku. Vlhkosť tak môže odchádzať von a slivky sa nebudú pariť.
- Čas sušenia – plody rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie a nechajte ich v rúre dovtedy, kým nebudú pružné, ale už nie mokré. Dužina by mala byť trochu lepkavá, no nesmie z nej tiecť šťava. Nedosušené slivky môžu ľahko začať plesnivieť.
- Alternatíva s pecou – ak sušíte v kachľovej peci alebo starom sporáku, nechajte dvierka pootvorené a pravidelne sledujte priebeh. Teplota sa tu nedá presne regulovať, preto je potrebná väčšia opatrnosť.
Tip na záver
Ak chcete sušiť úplne zadarmo, načasujte si to po pečení koláča alebo bábovky. Rúra zostáva dlho teplá a zvyškové teplo sa dá využiť na pomalé sušenie ovocia.
Sušené slivky nie sú len zdravou sladkosťou, ale aj výborným základom do koláčov, perníkov či tradičných slovenských jedál. A keď si ich pripravíte sami doma, budete mať istotu, že sú bez pridaných konzervantov a chutia tak, ako to poznali už naši starí rodičia.