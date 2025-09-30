Dizajnéri prezradili trik, ako z tmavej chodby spraviť útulný klenot. stačí len správne svetlo

Predsieň či chodba sú prvé priestory, s ktorými sa každý návštevník stretne, keď vojde do vášho domova. Práve tu sa formuje prvý dojem, a preto má osvetlenie oveľa väčší význam, než by sa mohlo zdať. Ak je tento priestor tmavý a stiesnený, pôsobí neútulne. Správne zvolené svetlo však dokáže aj malú predsieň premeniť na príjemné miesto, ktoré vás bude vítať pri každom príchode.
Prečo sa oplatí venovať predsieni viac pozornosti?
Pri zariaďovaní domácnosti je predsieň často tou poslednou miestnosťou, ktorej sa venuje dostatok času. Pritom je to práve chodba, kde začína a končí váš deň – ráno si tu obúvate topánky, večer odkladáte kabát či kabelku. Dobré osvetlenie tu preto nie je len o estetike, ale aj o praktickej stránke. Dokáže uľahčiť orientáciu, zvýšiť bezpečnosť a navyše navodiť atmosféru, ktorá ovplyvní náladu v celom byte alebo dome.
Hlavné svetlo ako základ
Bez centrálneho osvetlenia sa žiadna predsieň nezaobíde. Do menších, štvorcových chodieb zväčša postačí jeden stropný luster alebo zapustené svietidlo, ktoré nasvieti celý priestor rovnomerne. V dlhých panelákových chodbách je vhodné použiť viacero bodových svetiel umiestnených za sebou. Tak sa vyhnete tmavým zákutiam, ktoré pôsobia ponuro a opticky zmenšujú miestnosť.
Nástenné svietidlá a doplnkové osvetlenie
Ak chcete, aby predsieň nepôsobila iba ako prechodný priestor, ale mala aj štipku útulnosti, pridajte nástenné svietidlá. Tie dokážu priestor zjemniť, vytvoriť hĺbku a príjemne osvetliť podlahu. Veľmi praktické sú napríklad pri zrkadle, kde oceníte rovnomerné svetlo pri kontrole vzhľadu pred odchodom z domu. Vhodným doplnkom môže byť aj malá stolná lampa na komode či štýlová stojacia lampa, ktorá z obyčajnej chodby spraví príjemný kútik.
Svetlo tam, kde ho bežne nečakáte
Veľa ľudí zabúda na osvetlenie úložných priestorov. Vysoká vstavaná skriňa v predsieni sa môže vďaka LED pásom stať oveľa praktickejšou – nebudete musieť hľadať kľúče alebo čiapku po tme. Moderné LED lišty sú navyše úsporné, spustia sa len pri otvorení dvierok a spotrebujú minimum energie.
Hrajte sa s tónmi a štýlom
O intenzite svetla sa často hovorí, no rovnako dôležitá je aj jeho farba. V tmavších chodbách bez okien odporúčajú dizajnéri teplejšie odtiene, ktoré priestor zútulnia a opticky zjemnia. Do svetlých predsiení naopak môžete zvoliť chladnejšie tóny, ktoré pôsobia sviežo a moderne. Nezabúdajte však, že svietidlá by mali ladiť so štýlom interiéru – minimalistický škandinávsky dizajn si pýta jednoduché tvary a sklo, kým honosnejšia hala unesie aj krištáľový luster.
Moderné technológie pre väčšie pohodlie
Do predsiení a chodieb sa výborne hodí aj osvetlenie s pohybovým senzorom. Nemusíte hľadať vypínač, svetlo sa zapne automaticky, keď vojdete dovnútra. V noci oceníte jemne tlmený lúč, ktorý vás bezpečne prevedie, bez toho aby rušil ostatných členov domácnosti.
Aj malý priestor môže zažiariť
Úzka paneláková chodba vôbec nemusí pôsobiť temne. Správnou kombináciou zapustených svetiel a jedného výraznejšieho nástenného svietidla pri obraze alebo dekorácii dokážete dosiahnuť veľký efekt. Ak máte vyššie stropy, stavte na menší dizajnový luster – pridá predsieni charakter a premení ju na reprezentatívny vstup do vášho domova.
Skúste si predsieň predstaviť ako vizitku vášho bývania. Každý, kto k vám zavíta, uvidí práve tento priestor ako prvý. A vhodne zvolené svetlo sa postará o to, že prvý dojem bude vždy pozitívny.