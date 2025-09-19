Dedina pri Berounke skrývala tisíce keltských mincí. Pravdivý príbeh pokladu z roku 1771

Dedinka Podmokly nad Berounkou v okrese Rokycany je známa nielen krásnou krajinou, ale aj udalosťou, ktorá sa zapísala do dejín českej archeológie. V júni roku 1771 tu miestny roľník náhodne narazil na väčšie množstvo keltských zlatých mincí, takzvaných duhoviek. Tento objav patrí k najvýznamnejším nálezom keltských platidiel v Čechách i v strednej Európe.
Ako sa poklad našiel?
Podľa dochovaných záznamov kosil sedliak na poli pri potoku, keď sa mu v pôde zablysli zvláštne kovové predmety. Išlo o keltské mince zo zlata, ktoré boli uložené v zemi vo väčšom množstve. Presný počet nájdených kusov nie je známy – odhady hovoria o niekoľkých tisíckach mincí.
Objav sa rýchlo rozšíril a vzbudil pozornosť vrchnosti. Poklad bol zhabaný, čo bolo vtedajším zvykom, keďže vlastnícke práva patrili panstvu. Časť mincí sa údajne stratila alebo bola odvezená, presné osudy všetkých kusov však nie sú známe.
Video
Pozrite si video, ktoré návštevníka zavedie k miestu nálezu:
Historický význam nálezu
Keltské mince, nazývané duhovky, sa v Čechách razili približne od 2. storočia pred Kristom. Boli vyrobené prevažne zo zlata vysokej rýdzosti a často niesli štylizované motívy – hlavy, konské postavy alebo geometrické vzory.
Nález v Podmokloch dokazuje, že toto územie malo v keltských časoch veľký význam. V takomto množstve sa mince objavili len výnimočne, preto patrí podmokelský nález medzi najdôležitejšie keltské poklady strednej Európy.
Dochované mince
Nie všetky nájdené mince sa zachovali. Niektoré z nich sa dostali do zbierok a dnes ich možno vidieť napríklad v Národnom múzeu v Prahe alebo vo Viedenskom mincovom kabinete. Aj keď ide len o zlomok pôvodného objemu, sú to cenné dôkazy keltského mincovníctva a remeselnej zručnosti.
Miesto nálezu a pamätník
Dnes na mieste objavu stojí pamätník, ktorý pripomína udalosti z roku 1771. Miestni obyvatelia si túto časť histórie uctievajú – pravidelne organizujú kultúrne podujatia a výstavy venované keltskému dedičstvu.
👉 Pravdivo môžeme teda povedať:
- V roku 1771 bol v Podmokloch nad Berounkou objavený veľký súbor keltských zlatých mincí.
- Išlo o tisíce kusov, presný počet však nie je doložený.
- Poklad patril k najväčším nálezom keltských mincí v strednej Európe.
- Časť mincí sa stratila, ale niekoľko sa zachovalo v múzejných zbierkach.
- Udalosť pripomína pamätník v obci.