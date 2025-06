Dávate hrnce s jedlom do chladničky? Robíte veľkú chybu! Odborníci varujú, čo vám hrozí

Každému sa to stalo: doobedňajšia návšteva odišla, ostali vám nedojedené zvyšky jedla a vy ich automaticky vložíte aj s hrncom rovno do chladničky. Zdá sa to ako úplne jednoduché a pohodlné riešenie – no v skutočnosti ide o zlozvyk, ktorý má vážnejšie následky, než by ste čakali. Odborníci jasne upozorňujú, že dávať ešte teplý hrniec s jedlom do chladničky môže poškodiť vaše zdravie, samotné jedlo, ale aj vašu peňaženku.