Čo vám v Nemecku neprejde. Za plný košík húb môžete prísť o tisíce eur

Na Slovensku či v Česku je zber húb takmer národnou tradíciou. Po daždi a slnečných lúčoch sa lesy okamžite zaplnia ľuďmi s košíkmi. V zahraničí to však nie je také jednoduché – v mnohých krajinách platia presné pravidlá, ktoré úrady dôsledne kontrolujú. Typickým príkladom je Nemecko, kde neznalosť zákona môže hubárov vyjsť veľmi draho.
Prípad, ktorý odstrašil mnohých turistov
Možno to znie ako scéna z komédie, no pre niekoľkých Švajčiarov sa výlet za hubami v Nemecku zmenil na nočnú moru. V kufri auta prevážali približne tridsať kilogramov húb, prevažne hríbov. Netušili však, že v Nemecku je povolené zbierať len pol kila až dva kilogramy húb na osobu.
Keď ich zastavili colníci, nasledoval šok – mastná pokuta vo výške 7 200 eur. Huby im úradníci zabavili a radosť z výletu sa zmenila na nepríjemný a poriadne drahý zážitok. Tento prípad, ktorý sa stal len minulý rok, zaznamenali aj zahraničné médiá.
Aké množstvo je povolené?
Nemecké zákony vychádzajú z tzv. pravidla „na kyticu“. To znamená, že hubár si smie odniesť iba také malé množstvo, ktoré zodpovedá osobnej potrebe – teda akoby mal v ruke menšiu kytičku húb.
Konkrétna hmotnosť nie je vo všetkých spolkových krajinách rovnaká, no väčšinou sa odporúča počítať s hranicou do dvoch kilogramov na osobu. Kto začne plniť tašky alebo vrecia, okamžite riskuje obvinenie z pokusu o komerčný zber, čo je bez oficiálneho povolenia zakázané.
Dôvod je jednoduchý – nadmerný zber môže poškodiť podhubie a ohroziť populáciu húb, vrátane vzácnych druhov.
Kde platí úplný zákaz zberu?
Obrovská opatrnosť je potrebná v chránených oblastiach a národných parkoch. Tam platí absolútny zákaz zberu, bez akejkoľvek výnimky. Nemecké úrady si veľmi strážia aj ohrozené druhy, ako napríklad hľuzovky či niektoré vzácne plávky.
Každá spolková krajina má svoje vlastné pravidlá a vyhlášky, preto sa pred cestou do lesa oplatí naštudovať si, čo platí práve v danom regióne. Pomôcť môžu miestne lesné správy alebo oficiálne informačné tabule.
Hubárčenie len cez deň
Ďalšou zaujímavosťou je čas, kedy sa smie hubárčiť. V Nemecku je vstup do lesa v noci zakázaný, pretože by to narušilo prirodzený život zvierat. Na huby sa teda chodí výlučne cez deň.
Čo sa týka predaja, všetko, čo si nazbierate bez povolenia, môžete použiť len na vlastnú spotrebu. Ak by sa niekto pokúsil huby predávať, riskuje nielen vysokú pokutu, ale aj trestné stíhanie.
Pokuty, ktoré poriadne bolia
Nemecké pokuty sú nastavené tak, aby odradili aj najväčších nadšencov. Bežne sa pohybujú v stovkách až tisícoch eur. V extrémnych prípadoch môžu dosiahnuť až 50-tisíc eur. Takáto pokuta by dokázala rozvrátiť rodinný rozpočet na dlhé mesiace.
Ako je to v iných krajinách?
Nemecko nie je jediným štátom, ktorý dohliada na hubárov. V Rakúsku je zber obmedzený na dva kilogramy denne a povolený čas je presne určený – od siedmej ráno do siedmej večer.
Vo Francúzsku sa nemeria hmotnosť, ale objem – hubár si môže odniesť päť až desať litrov húb, čo je približne tri kilogramy. V Poľsku je zas kľúčová ochrana druhov. Na zozname chránených húb ich majú viac ako dvesto, takže sa ľahko môže stať, že človek nevedomky poruší zákon.
Praktické rady pre hubárov
Ak sa chystáte na huby do Nemecka, zoberte si radšej menší košík a zbierajte iba pre svoju domácnosť. Zabudnite na vrecia, prepravky či igelitky – už samotný objem by vám mohol spôsobiť problémy.
Vyhýbajte sa národným parkom a chráneným územiam, kde je zber úplne zakázaný. Všímajte si aj značky pri cestách, ktoré často upozorňujú na konkrétne obmedzenia. A ak si nie ste istí, vždy sa oplatí obrátiť na miestny lesný úrad, kde vám pravidlá radi a jasne vysvetlia.