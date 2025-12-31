Čo jesť v zime? Tieto potraviny vás zahrejú zvnútra a pomôžu bojovať s chladom

polievka
polievka Foto: depositphotos.com

Zimné obdobie je pre telo záťažové nielen kvôli nižším teplotám, ale aj kvôli vyššej spotrebe energie. Organizmus musí vynakladať viac úsilia na udržanie stabilnej telesnej teploty, a preto je výživa v tomto období mimoriadne dôležitá. Hoci jedlo samo o sebe nedokáže zvýšiť telesnú teplotu natrvalo, niektoré potraviny a výživové zložky podporujú metabolizmus, prekrvenie a celkový komfort, čím prispievajú k pocitu tepla.

Teplé jedlá ako základ zimného jedálnička

Keď jeme teplé jedlo, naše telo reaguje okamžitým zahriatím – nie preto, že by sa dlhodobo zmenila telesná teplota, ale preto, že teplota jedla a nápojov ovplyvňuje vnímanie chladu. Práve preto je v zime vhodné zaradiť do stravy teplé polievky, vývary, dusené jedlá a pečenú zeleninu.

Teplé jedlá navyše zvyšujú prívod tekutín, čo je dôležité aj počas zimy, keď často pociťujeme smäd menej intenzívne ako v lete, no dehydratácia môže zhoršiť termoreguláciu.

Koreniny, ktoré podporujú metabolizmus a prekrvenie

Niektoré koreniny obsahujú látky, ktoré dočasne stimulujú metabolizmus alebo rozširujú cievy, čo môže zlepšiť prekrvenie a subjektívny pocit tepla. Medzi takéto patria:

  • Zázvor – obsahuje gingerol, ktorý mierne stimuluje trávenie a prekrvenie.
  • Čili a kajenské korenie – kapsaicín v nich spôsobuje dočasné rozšírenie ciev, čím môže nastať pocit tepla.
  • Škorica, klinčeky a kurkuma – majú protizápalové účinky a mierne povzbudzujú organizmus.

Tieto účinky sú síce len krátkodobé a mierne, no môžu byť príjemným doplnkom zimnej stravy.

Energeticky bohatšie potraviny pomáhajú telu fungovať v chlade

V chladnom počasí telo míňa viac energie na udržiavanie teploty. Preto je vhodné zaradiť komplexné sacharidy a zdravé tuky, ktoré poskytujú dlhodobo uvoľňovanú energiu:

  • Celozrnné obilniny a ovsené vločky – bohaté na vlákninu a zložité sacharidy.
  • Strukoviny (šošovica, cícer, fazuľa) – zdroj bielkovín, železa a pomaly stráviteľných cukrov.
  • Orechy a semená – obsahujú zdravé tuky, napr. omega-3 mastné kyseliny.
  • Sladké zemiaky a koreňová zelenina – výživné, sýte a vhodné na pečenie či dusenie.

Takéto jedlá nezohrievajú telo priamo, ale zabezpečujú energiu, ktorú telo využije okrem iného aj na termoreguláciu.

Železo, omega-3 a vitamíny ako pomocníci imunity

  • Železo je kľúčové pre tvorbu červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík a pomáhajú zásobovať tkanivá energiou. Nájdeme ho v:
    • chudom červenom mäse (napr. hovädzina),
    • strukovinách,
    • tmavozelenej listovej zelenine.
  • Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú napr. v tučných rybách (losos, sardinky), ľanových semienkach či vlašských orechoch, majú protizápalové účinky a podporujú zdravie srdcovocievneho systému – ten je dôležitý aj pre správnu reakciu tela na chlad.
  • Vitamíny skupiny B, vitamín D a vitamín C posilňujú imunitu, ktorá v zime čelí väčšiemu tlaku. D-vitamín si telo tvorí zo slnečného žiarenia, preto ho v zime často chýba a odporúča sa jeho doplnenie.

Koreňová zelenina a tradičné obilniny: ideálne pre zimu

Mrkva, paštrnák, červená repa či zeler sú plné vlákniny a antioxidantov. Ich tepelnou úpravou sa zlepší stráviteľnosť aj chuť a telo dostane dávku potrebných látok.

Z tradičných obilnín sa v zime oplatí zaradiť:

  • Pohánku – bezlepková, bohatá na rutín, ktorý posilňuje cievy.
  • Pšeno (jáhly) – zdroj železa, horčíka a vitamínov skupiny B.

Z oboch si môžete pripraviť sýte kaše na raňajky, ktoré vás zasýtia a dodajú energiu na celé dopoludnie.

Záver: Ako strava pomáha zvládať zimu?

Strava v zime má podporiť:

  • energetickú rovnováhu – cez výdatné a nutrične bohaté jedlá
  • subjektívny pocit tepla – cez teplé pokrmy a koreniny
  • imunitu a zdravie ciev – cez vitamíny, železo a omega-3 mastné kyseliny

Nečakajte, že vás jedlo „vyhreje ako radiátor“, no ak bude jedálniček premyslený a vyvážený, môže výrazne pomôcť zvládnuť chlad bez nepríjemných pocitov.

