Čo jesť v zime? Tieto potraviny vás zahrejú zvnútra a pomôžu bojovať s chladom

Zimné obdobie je pre telo záťažové nielen kvôli nižším teplotám, ale aj kvôli vyššej spotrebe energie. Organizmus musí vynakladať viac úsilia na udržanie stabilnej telesnej teploty, a preto je výživa v tomto období mimoriadne dôležitá. Hoci jedlo samo o sebe nedokáže zvýšiť telesnú teplotu natrvalo, niektoré potraviny a výživové zložky podporujú metabolizmus, prekrvenie a celkový komfort, čím prispievajú k pocitu tepla.
Teplé jedlá ako základ zimného jedálnička
Keď jeme teplé jedlo, naše telo reaguje okamžitým zahriatím – nie preto, že by sa dlhodobo zmenila telesná teplota, ale preto, že teplota jedla a nápojov ovplyvňuje vnímanie chladu. Práve preto je v zime vhodné zaradiť do stravy teplé polievky, vývary, dusené jedlá a pečenú zeleninu.
Teplé jedlá navyše zvyšujú prívod tekutín, čo je dôležité aj počas zimy, keď často pociťujeme smäd menej intenzívne ako v lete, no dehydratácia môže zhoršiť termoreguláciu.
Koreniny, ktoré podporujú metabolizmus a prekrvenie
Niektoré koreniny obsahujú látky, ktoré dočasne stimulujú metabolizmus alebo rozširujú cievy, čo môže zlepšiť prekrvenie a subjektívny pocit tepla. Medzi takéto patria:
- Zázvor – obsahuje gingerol, ktorý mierne stimuluje trávenie a prekrvenie.
- Čili a kajenské korenie – kapsaicín v nich spôsobuje dočasné rozšírenie ciev, čím môže nastať pocit tepla.
- Škorica, klinčeky a kurkuma – majú protizápalové účinky a mierne povzbudzujú organizmus.
Tieto účinky sú síce len krátkodobé a mierne, no môžu byť príjemným doplnkom zimnej stravy.
Energeticky bohatšie potraviny pomáhajú telu fungovať v chlade
V chladnom počasí telo míňa viac energie na udržiavanie teploty. Preto je vhodné zaradiť komplexné sacharidy a zdravé tuky, ktoré poskytujú dlhodobo uvoľňovanú energiu:
- Celozrnné obilniny a ovsené vločky – bohaté na vlákninu a zložité sacharidy.
- Strukoviny (šošovica, cícer, fazuľa) – zdroj bielkovín, železa a pomaly stráviteľných cukrov.
- Orechy a semená – obsahujú zdravé tuky, napr. omega-3 mastné kyseliny.
- Sladké zemiaky a koreňová zelenina – výživné, sýte a vhodné na pečenie či dusenie.
Takéto jedlá nezohrievajú telo priamo, ale zabezpečujú energiu, ktorú telo využije okrem iného aj na termoreguláciu.
Železo, omega-3 a vitamíny ako pomocníci imunity
- Železo je kľúčové pre tvorbu červených krviniek, ktoré prenášajú kyslík a pomáhajú zásobovať tkanivá energiou. Nájdeme ho v:
- chudom červenom mäse (napr. hovädzina),
- strukovinách,
- tmavozelenej listovej zelenine.
- Omega-3 mastné kyseliny, ktoré sa nachádzajú napr. v tučných rybách (losos, sardinky), ľanových semienkach či vlašských orechoch, majú protizápalové účinky a podporujú zdravie srdcovocievneho systému – ten je dôležitý aj pre správnu reakciu tela na chlad.
- Vitamíny skupiny B, vitamín D a vitamín C posilňujú imunitu, ktorá v zime čelí väčšiemu tlaku. D-vitamín si telo tvorí zo slnečného žiarenia, preto ho v zime často chýba a odporúča sa jeho doplnenie.
Koreňová zelenina a tradičné obilniny: ideálne pre zimu
Mrkva, paštrnák, červená repa či zeler sú plné vlákniny a antioxidantov. Ich tepelnou úpravou sa zlepší stráviteľnosť aj chuť a telo dostane dávku potrebných látok.
Z tradičných obilnín sa v zime oplatí zaradiť:
- Pohánku – bezlepková, bohatá na rutín, ktorý posilňuje cievy.
- Pšeno (jáhly) – zdroj železa, horčíka a vitamínov skupiny B.
Z oboch si môžete pripraviť sýte kaše na raňajky, ktoré vás zasýtia a dodajú energiu na celé dopoludnie.
Záver: Ako strava pomáha zvládať zimu?
Strava v zime má podporiť:
- energetickú rovnováhu – cez výdatné a nutrične bohaté jedlá
- subjektívny pocit tepla – cez teplé pokrmy a koreniny
- imunitu a zdravie ciev – cez vitamíny, železo a omega-3 mastné kyseliny
Nečakajte, že vás jedlo „vyhreje ako radiátor“, no ak bude jedálniček premyslený a vyvážený, môže výrazne pomôcť zvládnuť chlad bez nepríjemných pocitov.