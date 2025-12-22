Čo budeme jesť v roku 2026? Jedenásť gastronomických trendov, ktoré ovládnu kuchyne aj sociálne siete

Od zabudnutej rímskej omáčky až po novú alternatívu matchy. Svet gastronómie sa rýchlo mení a rok 2026 prinesie kombináciu návratu ku koreňom, technologických inovácií aj silného dôrazu na zdravie a udržateľnosť. Šéfkuchári, výrobcovia potravín aj domáci kuchári reagujú na výpadky surovín, tlak na ekologické myslenie a vplyv sociálnych sietí, ktoré dokážu z neznámeho jedla spraviť globálny hit v priebehu pár dní. Pozrite sa na prehľad chutí a surovín, ktoré budú v najbližšom období udávať tón.
Garum: návrat fermentovanej legendy
Garum je staroveká rímska dochucovacia omáčka vyrábaná zo solených a fermentovaných rybích vnútorností a odrezkov. Vyznačuje sa intenzívnou umami chuťou a po stáročiach zabudnutia sa opäť dostáva do popredia modernej kuchyne.
V súčasnosti sa garum používa ako plnohodnotná náhrada sójovej omáčky, rybacej omáčky či soli. Moderní kuchári ho vyrábajú z makrely, pstruha, ale aj z netradičných surovín. Existujú hubové varianty kombinujúce fermentované huby, ryžové kódži či dokonca ovsené základy. Objavujú sa aj experimenty so syrovým garumom z parmezánových kôr či dokonca s hmyzím garumom, ktoré sa využíva v udržateľne orientovaných reštauráciách na zvýšenie obsahu bielkovín. Garum tak nie je len návratom k tradícii, ale aj príkladom kuchyne bez odpadu.
Loj: tuk, ktorý sa vracia do hry
Loj, teda tuk vyškvarený z hovädzieho (prípadne jahňacieho, jelenieho či bizónieho) tuku, má vysoký bod zadymenia a výraznú chuť. Kedysi bol bežnou súčasťou kuchýň, neskôr ho vytlačili rastlinné oleje. Dnes zažíva renesanciu.
Používa sa na dochutenie chudších kusov mäsa, do masiel, na pečenie aj vyprážanie. Výhodou je nielen chuť, ale aj minimálny odpad – využíva sa to, čo by inak skončilo nevyužité. Dokonca aj niektoré fastfoodové reťazce v USA postupne upúšťajú od semenných olejov a vracajú sa k loju.
Kurča na ražni: jednoduchá klasika v novej podobe
Grilované kurča na ražni má pôvod v Peru v polovici 20. storočia. Postupne sa rozšírilo po svete, no často skončilo ako obyčajné „teplé jedlo“ v supermarketoch. Teraz sa vracia v plnej sile – ako hlavná hviezda reštauračných menu.
Moderné podniky stavajú na kvalite mäsa, pomalom pečení a výrazných omáčkach. Objavujú sa verzie s libanonským cesnakovým toumom, peruánskym ají verde či francúzskym prístupom s prílohami ako domáci šalát a hranolky. Kurča na rožni sa znovu stáva jedlom, ktoré si ľudia vychutnávajú cielene, nie z núdze.
Hojicha: jemnejší bratranec matchy
Explózia popularity matchy spôsobila jej globálny nedostatok. Do popredia sa preto dostáva hojicha – japonský zelený čaj, ktorý sa praží pri vyššej teplote. Vďaka tomu má červenohnedú farbu, orieškovú, jemne údenú chuť a výrazne nižší obsah kofeínu.
Hojicha je ideálna na popoludňajšie pitie, najmä vo forme latté. Kaviarne po celom svete ju zaraďujú do ponuky ako alternatívu pre tých, ktorí chcú chuť čaju bez povzbudzujúceho efektu matchy.
Haitská kuchyňa: karibská chuť ide do sveta
Aj keď je Haiti turisticky problematickou destináciou, jeho kuchyňa si získava čoraz väčšiu pozornosť. Sociálne siete sú plné videí ľudí, ktorí prvýkrát ochutnávajú haitské jedlá, a analytici predpovedajú prudký nárast ich popularity.
Medzi najvýraznejšie pokrmy patrí pikliz – pikantná nakladaná zelenina, čierna ryža pripravená so sušenými hubami či griot, marinované a vyprážané bravčové mäso. Haitská kuchyňa kombinuje africké, karibské a francúzske vplyvy a prináša silné chute, ktoré oslovujú čoraz širšie publikum.
Vláknina na prvom mieste
Na sociálnych sieťach aj v kuchárskych knihách je viditeľný posun smerom k jedlám bohatým na vlákninu. Tá podporuje trávenie, stabilizuje hladinu cukru v krvi, prospieva črevnému mikrobiómu a znižuje riziko civilizačných ochorení.
Recepty postavené na strukovinách, orechoch, semienkach a celozrnných obilninách sú čoraz populárnejšie. Výrobcovia zároveň obohacujú vlákninou cestoviny, chleby, tyčinky či krekry. Do popredia sa dostáva aj konjak – ázijská hľuza s extrémne vysokým obsahom vlákniny, ktorá sa využíva najmä v rastlinných hotových jedlách.
Sladko-pálivá kombinácia (swicy)
Spojenie sladkého a pálivého, často označované ako „swicy“, patrí medzi najsilnejšie chuťové trendy posledných rokov a v roku 2026 bude ešte výraznejšie.
Pálivý med, kombinácia čili s javorovým sirupom či ovocie s habanerom sa objavujú v snackoch, omáčkach, pizze aj raňajkových cereáliách. Výrobcovia hlásia desiatky percent nárastu nových produktov s touto chuťovou kombináciou a zdá sa, že swicy ešte zďaleka nepovedalo posledné slovo.
Nostalgické jedlá: návrat k pohodliu
Ľudia sa čoraz častejšie obracajú k jedlám, ktoré im pripomínajú detstvo a domov. Klasiky ako krevetový kokteil, dusené hovädzie na pive, pastiersky koláč či kurča Kyjev sa vracajú na jedálne lístky v modernizovanej podobe.
Tieto „comfort foods“ sú populárne nielen v reštauráciách, ale aj ako hotové jedlá do domácností. Nostalgia sa ukazuje ako silný faktor v čase neistoty a rýchlych zmien.
Príchuť nakladaných uhoriek
Nakladané uhorky zažívajú boom. Sú nízkokalorické, prospešné pre trávenie a majú výraznú chuť, ktorá sa dobre kombinuje s ďalšími ingredienciami.
Uhorková príchuť sa objavuje v koktailoch, snackoch, čipsoch, sladkostiach aj zmrzline. Dokonca aj fastfoodové reťazce experimentujú s uhorkovým korením na hranolkách či v nápojoch. Z uhoriek sa stáva plnohodnotná chuťová kategória, nielen príloha.
Tteokbokki: kórejské ryžové koláčiky dobýjajú svet
Kórejská kultúra je globálne populárna a jedným z jej najnovších gastronomických exportov sú tteokbokki – husté, žuvacie ryžové koláčiky typické pre pouličné stánky.
Sociálne siete zaplavili recepty, variácie a videá s týmto jedlom, ktoré sa pripravuje v pikantnej, často sladko-pálivej omáčke. Objavujú sa aj moderné verzie s medovo-čili glazúrou či syrom. Tteokbokki sa čoraz častejšie objavujú v kuchárskych knihách aj domácich kuchyniach mimo Ázie.
Ochutený krémový syr (schmear)
Ochutený krémový syr, známy najmä z newyorských bagelových bistier, čaká veľká vlna popularity aj v Európe. Okrem klasiky s jarnou cibuľkou sa objavujú varianty s kôprom, jalapeño, pečeným cesnakom, wasabi či dokonca sladké verzie so škoricou a hnedým cukrom.
Čoraz častejšie sa používa označenie „schmear“, ktoré zahŕňa širokú paletu chutí a textúr. Tento trend spája jednoduchosť, variabilitu a výraznú chuť – presne to, čo moderní konzumenti vyhľadávajú.
Nové gastronomické trendy ukazujú, že budúcnosť jedla nestojí len na extravagancii, ale aj na zmysluplnom využívaní surovín, návrate k tradičným technikám a hľadaní rovnováhy medzi pôžitkom a zdravím. Rok 2026 bude rokom výrazných chutí, fermentácie, nostalgie a odvážnych kombinácií, ktoré si nájdu cestu z reštaurácií až na naše taniere doma.