Čierna baza a jej využitie. Tekutý poklad zo záhrady, ktorý vám dodá magickú silu

Viete, ako z čiernej bazy pripraviť niečo naozaj výnimočné? Skúste olej z bazových kvetov, tekuté zlato, ktoré prospeje nielen vášmu zdraviu, ale obohatí aj chuť vašich jedál. Ukážeme vám jednoduchý recept, s ktorým zvládnete prípravu hravo doma.

Čiernu bazu nájdete takmer všade. Rastie na záhradách, lúkach, v blízkosti lesov aj pozdĺž poľných ciest. Už naše staré mamy vedeli, že bazové kvety sú pokladom prírody. Hoci bazový sirup je v domácnostiach dobre známy, olej z bazových kvetov stále ostáva menej známym skvostom, ktorý čaká na svoje objavenie. A pritom práve táto aromatická lahôdka je univerzálnym pomocníkom, ktorý si nájde využitie ako v kuchyni, tak aj v domácej kozmetike či prírodnej lekárničke.

Kľúč k úspechu: správny zber kvetov

Aby ste si pripravili kvalitný bazový olej, musíte začať dôkladným a správnym zberom kvetov. Najvhodnejšie obdobie na zber je medzi májom a júnom, keď sú kvety čiernej bazy najviac rozvinuté a ich vôňa je najsilnejšia. Zberajte kvety výhradne na čistých miestach, ďaleko od ciest či priemyselných zón, aby ste minimalizovali riziko kontaminácie škodlivými látkami.

Ideálny čas na zber kvetov je skoro ráno, keď kvety obsahujú najväčšie množstvo cenných látok, vrátane účinných silíc a prospešného peľu.

Ako bazové kvety pripraviť krok za krokom

Po nazbieraní kvety jemne pretrepte, aby ste odstránili hmyz a drobné nečistoty. Kvety však neumývajte vodou, aby ste ich nepripravili o vzácny peľ, ktorý dodáva oleju jeho liečivé vlastnosti. Rozložte ich rovnomerne na čistú bavlnenú utierku či plátno a nechajte ich jeden až dva dni mierne preschnúť. Miesto by malo byť vzdušné, najlepšie v tieni alebo v polotieni.

Keď kvety dostatočne preschnú, vložte ich do čistej, suchej a dobre uzatvárateľnej sklenenej nádoby. Následne ich zalejte kvalitným olejom. Vhodný je napríklad olivový olej, ktorý je bohatý na živiny, no použiť môžete aj jemnejšie druhy, ako napríklad mandľový, repkový alebo hroznový. Dbajte na to, aby boli kvety úplne ponorené, a nádobu pevne uzatvorte.

Takto pripravenú zmes nechajte macerovať tri až štyri týždne na svetlom mieste, avšak nie priamo na slnku. Každých pár dní zmes jemne pretrepte, čím zabezpečíte rovnomerné uvoľňovanie účinných látok do oleja.

Široké možnosti využitia bazového oleja v domácnosti

Bazový olej oceníte predovšetkým v kuchyni. Jeho jemná, kvetinovo-medová aróma je ideálna na dochutenie čerstvých šalátov, cestovín, rýb, grilovanej zeleniny alebo dokonca jemného kuracieho mäsa. Pokrmom dodá neobyčajný nádych, ktorý ocenia aj tí najnáročnejší gurmáni.

Tento voňavý poklad však nekončí len pri kulinárskom využití. Vďaka svojim protizápalovým, hydratačným a vyživujúcim účinkom je výborným spoločníkom aj v kozmetickej starostlivosti. Použiť ho môžete pri masážach, na upokojenie podráždenej a suchej pokožky, či dokonca ako súčasť domáceho prírodného krému alebo telového balzamu.

Ako správne olej skladovať?

Keď bude olej pripravený, preceďte ho cez jemné plátno alebo husté sitko, aby ste z neho odstránili všetky zvyšky kvetov. Skladujte ho na chladnom, tmavom mieste, ideálne v sklenenej fľaši s pevným uzáverom. Pri správnom skladovaní vydrží bazový olej približne jeden rok, no najlepšie je spotrebovať ho do niekoľkých mesiacov, aby si zachoval maximum svojich blahodarných účinkov a intenzívnu vôňu.