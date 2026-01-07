Chrumkavý waldorfský šalát plný vitamínov. Ideálny recept na zimné obdobie

Waldorfský šalát patrí medzi najznámejšie klasiky studenej kuchyne. Kombinuje ovocie, zeleninu a orechy, čím vytvára svieže jedlo s príjemne chrumkavou štruktúrou. Obsahuje jablká, stopkový zeler a vlašské orechy – suroviny, ktoré sú ľahko dostupné počas celého roka a najmä v zime. Práve preto sa šalát často odporúča ako jednoduchý, výživný a osviežujúci pokrm aj v chladnom období.
Pôvod waldorfského šalátu
História šalátu je dobre zdokumentovaná. Vznikol v roku 1893 pri slávnostnom otvorení hotela Waldorf v New Yorku. Za jeho tvorcu sa považuje Oscar Tschirky, švajčiarsky imigrant, ktorý pracoval v hoteli ako maître d’hôtel. Hoci Tschirky nebol kuchárom, je známy tým, že vytváral nápady na jedlá, ktoré potom realizovali kuchári.
Pôvodná verzia šalátu obsahovala len:
- jablká
- stopkový zeler
- majonézu
Vlašské orechy sa začali pridávať až neskôr – v starších kuchárkach sa objavujú najmä po roku 1920. Hrozno sa v niektorých receptoch objavuje taktiež, ale nejde o súčasť najstaršej verzie.
Tieto informácie sú historicky overené z dobových hotelových publikácií a z knihy Oscara Tschirkyho.
Prečo je waldorfský šalát zdravý? Fakty bez preháňania
Každá surovina v šaláte má overené výživové vlastnosti:
Stopkový zeler
- obsahuje vlákninu a vysoký podiel vody
- má nízku kalorickú hodnotu
- prispieva k hydratácii a prirodzenému tráveniu
Jablká
- sú zdrojom rozpustnej aj nerozpustnej vlákniny
- obsahujú vitamín C (v závislosti od odrody)
- prirodzene podporujú trávenie vďaka pektínu
Vlašské orechy
- obsahujú omega-3 mastné kyseliny (najmä kyselinu alfa-linolénovú)
- prispievajú k zdravému fungovaniu mozgu
- sú jedným z najvýživnejších druhov orechov
Hrozno (voliteľné)
- obsahuje antioxidanty, najmä polyfenoly
- patrí medzi ovocie prirodzene bohaté na vodu a rýchlo dostupnú energiu
Tieto tvrdenia sú podložené všeobecne uznávanými výživovými údajmi, nie marketingovými tvrdeniami.
Fakticky presný recept na waldorfský šalát
pokračujte na druhú stránku