Chrumkavý waldorfský šalát plný vitamínov. Ideálny recept na zimné obdobie

Waldorfský šalát patrí medzi najznámejšie klasiky studenej kuchyne. Kombinuje ovocie, zeleninu a orechy, čím vytvára svieže jedlo s príjemne chrumkavou štruktúrou. Obsahuje jablká, stopkový zeler a vlašské orechy – suroviny, ktoré sú ľahko dostupné počas celého roka a najmä v zime. Práve preto sa šalát často odporúča ako jednoduchý, výživný a osviežujúci pokrm aj v chladnom období.

Pôvod waldorfského šalátu

História šalátu je dobre zdokumentovaná. Vznikol v roku 1893 pri slávnostnom otvorení hotela Waldorf v New Yorku. Za jeho tvorcu sa považuje Oscar Tschirky, švajčiarsky imigrant, ktorý pracoval v hoteli ako maître d’hôtel. Hoci Tschirky nebol kuchárom, je známy tým, že vytváral nápady na jedlá, ktoré potom realizovali kuchári.

Pôvodná verzia šalátu obsahovala len:

  • jablká
  • stopkový zeler
  • majonézu

Vlašské orechy sa začali pridávať až neskôr – v starších kuchárkach sa objavujú najmä po roku 1920. Hrozno sa v niektorých receptoch objavuje taktiež, ale nejde o súčasť najstaršej verzie.

Tieto informácie sú historicky overené z dobových hotelových publikácií a z knihy Oscara Tschirkyho.

Prečo je waldorfský šalát zdravý? Fakty bez preháňania

Každá surovina v šaláte má overené výživové vlastnosti:

Stopkový zeler

  • obsahuje vlákninu a vysoký podiel vody
  • má nízku kalorickú hodnotu
  • prispieva k hydratácii a prirodzenému tráveniu

Jablká

  • sú zdrojom rozpustnej aj nerozpustnej vlákniny
  • obsahujú vitamín C (v závislosti od odrody)
  • prirodzene podporujú trávenie vďaka pektínu

Vlašské orechy

  • obsahujú omega-3 mastné kyseliny (najmä kyselinu alfa-linolénovú)
  • prispievajú k zdravému fungovaniu mozgu
  • sú jedným z najvýživnejších druhov orechov

Hrozno (voliteľné)

  • obsahuje antioxidanty, najmä polyfenoly
  • patrí medzi ovocie prirodzene bohaté na vodu a rýchlo dostupnú energiu

Tieto tvrdenia sú podložené všeobecne uznávanými výživovými údajmi, nie marketingovými tvrdeniami.

Fakticky presný recept na waldorfský šalát

