Chemické aviváže môžete zahodiť. Domáci recept, ktorý je lacnejší, zdravší a účinnejší

Aviváže sú bežnou súčasťou domácností, pretože zjemňujú prádlo a dodávajú mu vôňu. Nie každému však vyhovuje ich zloženie – mnohé obsahujú parfumy, konzervačné látky alebo chemické zmäkčovadlá, ktoré môžu u citlivejších ľudí vyvolať podráždenie pokožky či alergické reakcie.
Dobrou správou je, že aviváž si dokážete pripraviť aj doma. Neobsahuje problematické chemikálie, vyjde vás na pár centov a ešte odľahčí aj životné prostredie.
Prečo sa vyhnúť klasickej aviváži?
Niektoré zložky v bežných avivážach, najmä parfumy a konzervanty, môžu spôsobiť kontaktnú dermatitídu alebo zhoršiť ekzém. U zdravých ľudí väčšinou nespôsobujú problémy, no ak má niekto citlivú pokožku alebo malé dieťa, oplatí sa hľadať alternatívy.
Treba tiež dodať, že aviváž nie je nevyhnutná pre samotné pranie. Prádlo sa dá vyprať aj bez nej – jej hlavnou úlohou je vôňa a mäkkosť.
Ako funguje domáca aviváž
Domáca aviváž využíva jednoduché suroviny – ocot, jedlú sódu a esenciálne oleje.
- Ocot neutralizuje zvyšky pracieho prostriedku a pachu, zároveň mierne zmäkčuje prádlo.
- Jedlá sóda pôsobí proti zápachu a pomáha udržiavať pH roztoku vyvážené.
- Esenciálne oleje dodajú vôňu, no treba s nimi zaobchádzať opatrne – pri praní detského oblečenia je lepšie buď ich vynechať, alebo použiť len jemné druhy (napr. levanduľu).
Treba však vedieť, že výsledok nebude identický ako pri komerčných avivážach – prádlo nebude až také „nadýchané“. Pre väčšinu ľudí to však nie je problém.
Recept na domácu aviváž
Na prípravu budete potrebovať:
- 5–6 lyžíc jedlej sódy
- 250 ml horúcej vody
- 1 liter jablčného octu
- 20–30 kvapiek esenciálneho oleja (voliteľné)
- veľkú plastovú fľašu (aspoň 3–5 litrov)
Postup:
- V nádobe zmiešajte sódu s vodou a pomaly prilievajte ocot. Zmes chvíľu pení, potom sa upokojí.
- Ak chcete, pridajte esenciálny olej.
- Prelejte do fľaše a dobre pretrepte.
Pred každým použitím fľašu znova pretrepte, aby sa zložky spojili.
Je vhodná aj pre detské prádlo?
Áno, aviváž s octom a sódou je šetrná a vo väčšine prípadov bezpečná. Pri bábätkách sa odporúča vynechať esenciálne oleje, aby nedošlo k podráždeniu pokožky.
Domáca aviváž je jednoduchý, lacný a bezpečný spôsob, ako získať svieže a mäkšie prádlo bez zbytočnej chémie. Neponúkne úplne rovnaký efekt ako výrobky z obchodu, no pre citlivú pokožku a ekologickejší prístup je skvelou alternatívou.