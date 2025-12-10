Chcete zdravšiu verziu vanilkových rožkov? Skúste ich upiecť zo špaldovej múky

Vanilkové rožky sú jedným z najtypickejších vianočných pečív. Ich jemná, maslová vôňa a krehká konzistencia patria k sviatkom rovnako ako vianočný stromček. Mnohí sa však snažia tradičné recepty aspoň trochu vylepšiť, aby boli o niečo výživnejšie. Jednou z najjednoduchších ciest je nahradiť klasickú pšeničnú múku špaldovou.
Prečo je špaldová múka výživnejšia?
Špalda patrí medzi najstaršie obilniny a v posledných rokoch sa opäť dostáva do popredia. V kuchynskej praxi sa používa rovnako ako bežná pšeničná múka, no jej nutričné vlastnosti sú bohatšie:
- obsahuje vyšší podiel bielkovín
- tuky v špalde sú zastúpené vo forme nenasýtených mastných kyselín
- je bohatá na minerály – horčík, mangán, zinok, draslík či vápnik
- prirodzene obsahuje vitamíny skupiny B
- má jemnú orieškovú chuť, ktorá sa skvele kombinuje s mandľami a vanilkou
Práve táto oriešková aróma dodá vanilkovým rožkom príjemnú chuť aj bez toho, aby ste akokoľvek menili tradičné suroviny.
Vanilkový vs. vanilínový cukor: čo používať?
Nie každý cukor s vôňou vanilky je rovnaký. Pri pečení rožkov je dobré vedieť, po čom siahnuť:
Vanilínový cukor
- obsahuje vanilín, čiže syntetickú alebo prírodne izolovanú aromatickú látku
- je lacnejší
- vôňa pripomína vanilku, ale chuť nebýva tak výrazná
Vanilkový cukor
- musí obsahovať pravú vanilku, čo je uvedené aj na obale
- je drahší
- má hlbšiu, prirodzene sladkú arómu
Ak chcete docieliť čo najautentickejšiu chuť, oplatí sa investovať do vanilkového cukru. Pri pečení sviatočného pečiva sa rozdiel prejaví najmä v konečnej vôni.
Základný recept na špaldové vanilkové rožky
Suroviny
- 70 g mletých mandlí
- 70 g mletých vlašských orechov
- 150 g masla
- 2 žĺtky
- 150 g hladkej špaldovej múky
- 50 g práškového cukru + cukor na obaľovanie
- 2 balíčky vanilkového cukru
- štipka soli
Postup
- Orechy pomelieme najemno.
- Studené maslo vyšľaháme s práškovým a jedným balíčkom vanilkového cukru do jemnej krémovej hmoty.
- Vmiešame žĺtky.
- V samostatnej miske spojíme múku, mleté orechy a soľ.
- Sypké prísady vsypeme do maslovej zmesi a rýchlo vypracujeme cesto.
- Zabalíme ho do fólie a necháme odležať v chladničke – ideálne cez noc.
- Rúru predhrejeme na 190 °C.
- Z odležaného cesta tvarujeme malé rožky a ukladáme ich na plech.
- Pečieme približne 7–10 minút, kým nezačnú jemne hnednúť.
- Ešte teplé ich obalíme v práškovom a vanilkovom cukre.
- Po vychladnutí uložíme do uzatváracej nádoby a necháme aspoň dva týždne v chlade odležať.
Špaldové rožky sú mimoriadne krehké, najmä keď sú ešte teplé. Ak máte obavy, že sa pri obaľovaní rozlámu, posypte ich cukrom priamo na plechu z oboch strán. Ušetríte si prácu a rožky zostanú neporušené.