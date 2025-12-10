Chcete zdravšiu verziu vanilkových rožkov? Skúste ich upiecť zo špaldovej múky

vanilkové rožky
vanilkové rožky Foto: www.shutterstock.com

Vanilkové rožky sú jedným z najtypickejších vianočných pečív. Ich jemná, maslová vôňa a krehká konzistencia patria k sviatkom rovnako ako vianočný stromček. Mnohí sa však snažia tradičné recepty aspoň trochu vylepšiť, aby boli o niečo výživnejšie. Jednou z najjednoduchších ciest je nahradiť klasickú pšeničnú múku špaldovou.

Prečo je špaldová múka výživnejšia?

Špalda patrí medzi najstaršie obilniny a v posledných rokoch sa opäť dostáva do popredia. V kuchynskej praxi sa používa rovnako ako bežná pšeničná múka, no jej nutričné vlastnosti sú bohatšie:

  • obsahuje vyšší podiel bielkovín
  • tuky v špalde sú zastúpené vo forme nenasýtených mastných kyselín
  • je bohatá na minerály – horčík, mangán, zinok, draslík či vápnik
  • prirodzene obsahuje vitamíny skupiny B
  • má jemnú orieškovú chuť, ktorá sa skvele kombinuje s mandľami a vanilkou

Práve táto oriešková aróma dodá vanilkovým rožkom príjemnú chuť aj bez toho, aby ste akokoľvek menili tradičné suroviny.

Vanilkový vs. vanilínový cukor: čo používať?

Nie každý cukor s vôňou vanilky je rovnaký. Pri pečení rožkov je dobré vedieť, po čom siahnuť:

Vanilínový cukor

  • obsahuje vanilín, čiže syntetickú alebo prírodne izolovanú aromatickú látku
  • je lacnejší
  • vôňa pripomína vanilku, ale chuť nebýva tak výrazná

Vanilkový cukor

  • musí obsahovať pravú vanilku, čo je uvedené aj na obale
  • je drahší
  • má hlbšiu, prirodzene sladkú arómu

Ak chcete docieliť čo najautentickejšiu chuť, oplatí sa investovať do vanilkového cukru. Pri pečení sviatočného pečiva sa rozdiel prejaví najmä v konečnej vôni.

Základný recept na špaldové vanilkové rožky

Suroviny

  • 70 g mletých mandlí
  • 70 g mletých vlašských orechov
  • 150 g masla
  • 2 žĺtky
  • 150 g hladkej špaldovej múky
  • 50 g práškového cukru + cukor na obaľovanie
  • 2 balíčky vanilkového cukru
  • štipka soli

Postup

  1. Orechy pomelieme najemno.
  2. Studené maslo vyšľaháme s práškovým a jedným balíčkom vanilkového cukru do jemnej krémovej hmoty.
  3. Vmiešame žĺtky.
  4. V samostatnej miske spojíme múku, mleté orechy a soľ.
  5. Sypké prísady vsypeme do maslovej zmesi a rýchlo vypracujeme cesto.
  6. Zabalíme ho do fólie a necháme odležať v chladničke – ideálne cez noc.
  7. Rúru predhrejeme na 190 °C.
  8. Z odležaného cesta tvarujeme malé rožky a ukladáme ich na plech.
  9. Pečieme približne 7–10 minút, kým nezačnú jemne hnednúť.
  10. Ešte teplé ich obalíme v práškovom a vanilkovom cukre.
  11. Po vychladnutí uložíme do uzatváracej nádoby a necháme aspoň dva týždne v chlade odležať.

Špaldové rožky sú mimoriadne krehké, najmä keď sú ešte teplé. Ak máte obavy, že sa pri obaľovaní rozlámu, posypte ich cukrom priamo na plechu z oboch strán. Ušetríte si prácu a rožky zostanú neporušené.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať