Chcete ušetriť tisíce a zachrániť koberec? Vyskúšajte jednoduchý trik s kockou ľadu, o ktorom málokto vie

Možno ste sa nikdy nezamýšľali nad tým, že by ste raz museli riešiť otázku nevzhľadných odtlačkov na koberci. No stačí, aby ste presunuli komodu, kreslo alebo posteľ o kúsok vedľa, a zrazu zbadáte odtlačené miesto, kde nábytok celé mesiace či roky stál. Zrazu sa zdá, že váš skoro nový koberec je zničený a že budete musieť siahnuť do vrecka po peniaze na nový. Našťastie však existuje jednoduchý trik, ktorý môže koberec oživiť a zároveň ušetriť stovky eur.